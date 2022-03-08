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“Yağ”dır mevlam zam!

Bakan Nebati, “Türkiye'de sanki yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere bakanlık olarak biz de operasyon çekeceğiz” diye tehdit etti. Peki yoksulluk var mı? Alakası yok!

2021 yılı asgari ücreti ile 384 dolar alınabiliyorken bugün rekor zam yapılmış haliyle bile 294 dolar alınıyor.

Sahi aradaki eksi 90 dolarlık fark fakirleşme yoksullaşma değil mi? Ne alakası var? Yetkili arkadaşlar çalışıyor, ona da bir isim bulacaklar! Onurlu çulsuzluk veya gururlu fukaralık gibi…

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Ya zamlar? Mesela daha yaşanabilir daha yeşil bir dünya için benzine zam yapıyorlar. Karbon ayak izini azaltıyorlar. Bunu bilmeyen mi var?

Ayçiçeği yağının fiyatı artırılmışsa sen de yapma kızartma… Zararlı sağlığa… Bol bol kullanıp ziyan etme, tasarrufa başla… Esas hikaye bu aslında…

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Yere tanesi düşse oradan fışkıran ayçiçeği mi yetişmeyecek ülkede? Diyorsan ki o zaman neden ayçiçeği ithalatında yüzde 32.4'lük pay ile dünya birincisi Türkiye? Büyük resme bakmayı dene…

Her alanda en önde yer alacağımızı kimse size söylemedi mi? Boşuna mı ayçiçeği tarlaları TOKİ konut alanı yapıldı? Maden ocakları kazıldı?

Bakın şimdi zeytinlikler de imara açıldı. Beş on yıla kalmaz dünyanın en çok zeytinyağı ithal eden ülkesi payesi bizim olur. Yaz kızım, yine birinci Türkiye diye…

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Nebati Bey'in dediği gibi bariz operasyon çekiliyor. Belli ki dış mihraklar bu sefer yağ üzerinden yükleniyorlar milli birlik ve beraberliğimize…

Millet yastık altındaki yağlarını çıkartsın diyeceğim ama o iş pek olmaz sanki…

Nankör olmayalım… Dünyada şişmanlıkla en kapsamlı mücadele eden kim? Biz! Nasıl? Yemek için ödenen para artık insanın canını acıtıyor! Kimse keyfinden yiyemiyor. Hangi ülke böylesine ciddi bir çalışma ortaya koyuyor?

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Peki kuyruklar? Onlar bir gelenek… Hem eski günleri analım hem spor yapalım fazla kalorilerimizi yakalım… Ayrıca alacak parası olmasa ne işi var kuyrukta? Aç olsalar nasıl bekleyecekler o kadar saat ayakta? Bayılırlar oracıkta…

Anlayacağınız konuyu devamlı enflasyona getirip iktidarı yıpratmaya çalışan bir kesim var.

Oysa asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, işçinin gerçek gündemi ne olmalı?

Rezidans fiyatları amma da arttı. Beş karat pırlanta kaç liraydı? Yatların marina kiraları geçen yılı arattı. Mercedes'in 2021 modeli daha rahattı… Berat Albayrak'ın yeni kitabı…

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Zira burada mevzu milletin gelirinin yaşamaya yetmemesi… İmkânlarının iyice kısıtlanması… Bu hale düşmenin acısı… Sorunun sadece “yağ” olmaması… Yağ kadar temel bir ihtiyaç maddesinin bile insanları zorlaması… Nebati Bey'in bu durumu anlayamaması…

Yağ, benzin olmadan da yaşama tutunur insanlar nefes aldıkça… İyi de “Biz bu hale nasıl düştük?” diye sorgulamadıkça ileride nasıl anlatacaksın çocuklarına?