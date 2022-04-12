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Zamlar otomatik düşüşler manuel!

Benzin ve motorin zamları otomatik yapılıyor. Eyvallah… Şahsen ne zaman zam gelse otomatik olarak sövüyorum. Refleks benimkisi, bir nevi insani otomatik sistem… Yoksa kötü bir niyetim yok zaten…

Peki, petrol fiyatları düştüğünde neden o sistem devre dışı kalıyor, manuel sisteme geçiliyor? Sonra da fahiş fiyatla mal satıyorlar, indirim yapmıyorlar diye zabıtalar markette kasiyer kovalıyorlar!

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Sorsan Avrupa'da ucuzuz hâlâ… Ucuz ama bize mi ucuz? Euro kazanıp ziyarete gelene mi? Ucuz deyip benzini Euro'ya çeviriyorsan bir zahmet asgari ücreti ve maaşları da Euro'ya çevireceksin. Ya da “tamam benzin pahalı değil ama biz ekonomiyi bitirdik bu sebeple siz fakirsiniz” diyeceksin.

Verelim 4.253 liralık asgari ücreti hadi bir ay geçinsin… Önce onu bir görelim… Sonrasında tekrar kameraların karşısına geçip “bizde benzin ucuz” desin!

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Düşünsenize zam kararı almaktan İktidar bile yorulmuş, otomatiğe bağlamışlar. İnsan oturur düşünür, biz bu zammı yapıyoruz ama halk bunu ödeyebilir mi? Vergileri fazla mı geldi? Belki de makine kitlendi… Kapayıp, açsalar düzelir mi?

Bari pompacılar benzin alanların gözünü kapatsın vazifelerini öyle yapsın. Kredi kartından parayı çekip yollasın. Ne kadar çektiğini de söylemesin. Benzincide bütün olanlar saklı, gizli sürüp gitsin… Kimse bilmesin.

Sistem otomatikse bir zahmet asgari ücretleri de sisteme bağlasınlar. Yok ama yapamazlar… “Bu insanlar nasıl geçiniyor?” diye bilgisayarın devreleri yanar, sigortası atar!

Akaryakıttan alınan vergi, şirketlerden alınanın toplamını çoktan geçti. Türkiye'nin en büyük vergi kalemi…

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Maazallah günün birinde vatandaş bir hafta araç kullanmayacak, bütçe açığı iyice artacak. Aslında araç kullanmak bildiğin lükse kaçmak… Adamlar yol yaptı, köprü yaptı, tünel yaptı… Bedava mı?

Gelirler artmazsa araba yerine ata bineceğiz lakin arpa da ithal ediliyor. O da dolara endekslenir, üstüne ÖTV getirilir, aynı hesaba gelir.

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Bunlar siyasetçi… Ülkeyi yönetenlerin kapasiteleri de belli… Ne bekliyoruz onu da anlamıyorum ki! Önce batırdık sonra sıvamaya çalıştık şimdi de tüy dikiyoruz demeyecek tabii ki…

Ekonomi bağıra bağıra buralara kadar geldi… Algı yönetimi, şov yapmakla olsaydı bu işler dünyada fakir ülke kalmazdı.

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Türkiye'nin finansal kaynak ihtiyacı için bu dönemde vergileri artırmak veya para basmak gibi yöntemleri kullanmasının beklenen sonucu vermez… Lakin o haklar kullandılar!

Toplamda 22 kişinin oynadığı futbol maçını bile saha içerisindeki dört hakem ve VAR odasında iki hakem hep birlikte yönetiyor. Ne var ki 85 milyon kişilik ülkeyi tek kişi yönetmeye çalışınca böyle oluyor!