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5 kat pahalı!

5 kat daha pahalıya mal olan otoyollar, köprüler, geçitler, tüneller, duble yollarla ülke bir baştan öbür başa bağlandı. Modelin özü “Kamu Özel İşbirliğine” dayanıyordu. Son fasıl zengini özel şirketler çoğu da “beşli çetenin” üyesi Hazine garantisiyle dış para bulup yolları, köprüleri, tünelleri yapıyorlar kamu (devlet) de geçiş garantileri veriyor. “5 kata daha pahalı modeli” böyle işliyordu. Hem müteahhitler kazanıyor, hem parti sebepleniyor fakat ülkemiz de altyapı kazanıyordu.

5 kat pahalı.

Ama alt yapı.

5 kat pahalı.

Ama çağ atlatıcı.

5 kat pahalı.

Ama ölümü azaltıcı.

Bu pahalı yollar sayesinde “taşıt haraketliliği yüzde 160 oranında artacak fakat 100 milyon taşıt/kilometre başına trafik kazası can kaybı yüzde 80 azalacaktı.” Alt yapı bakanı, “azaldı” diye övündü. Gerçekten Ramazan ve Kurban Bayramlarında da ölümlü trafik kazasının yüzde 56 azaldığı da açıklandı.

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Fakat bu nedir?

Gaziantep'te otoyolda:

Otomobil dereye uçtu.

Vatandaşlar, itfaiye erleri, sağlık ekipleri, oradan geçmekte olan gazete muhabirleri kurtarmaya koşuştular. Bir otobüs de yüksek hız yaparak devrile devrile geldi kurtarıcıları ezdi.

15 kişi can verdi.

31 kişi yaralandı.

Bu otobüsün sürücüsü ilk ifadesinde; “ne oldu anlamadım, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettim…” dedi.

Kaderin tesadüfü!

Ayını gün.

6 saat sonra.

Mardin'de otoyolda:

Gübre TIR'ı devrildi ve devrilirken 2 araca çarptı. Sağlık, itfaiye, jandarma, polis ekipleri ve vatandaşlar kaza yerine yardıma koştu. Başka bir gübre yüklü TIR yine son sürat geldi yardıma koşanları biçti geçti, gitti ilerideki apartmana çarptı ancak durabildi.

20 kişi can verdi.

26 kişi yaralandı.

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Aynı gün Yalova'dan kalkıp Antalya'ya giden bir otobüs de yüksek hız nedeniyle olmalı Afyon'da sürücüsünün kontrolünden çıktı şarampole devrildi. 20 yaşında bir genç yaşamını yitirdi. Yine aynı gün Rize de turist taşıyan bir “tur minibüsü” yüksek hız yaparken toprak duvara çarptı.

24 turist yaralandı.

Ne oluyor?

5 kat pahalı oto yollar, köprüler, geçitler, viyadüklerimiz var. Gaziantep' de, Mardin'de, Afyon'da, Rize'de aynı gün birkaç saat arayla trafik canavarı dirildi.

Dereye uçan otomobil.

Kurtarıcı ezen otobüs.

TIR'ı ezen TIR…

Bunlar acaba kaza sırasında kaç kilometre hızla gidiyorlardı? 120 mi? 130 mu? 140 mı? 160 mı? Hangi ihtiyaçtan doğduysa İçişleri Bakanlığı karar aldı ve “hız limitini 145 kilometreye” çıkardı. Bütün dünyada özellikle medeni ülkelerde hız limitleri azaltılırken bizim 5 kat daha pahalı modelimizin verdiği büyüklenme duygusuyla olmalı hız limiti arttı.

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Bir uzmanı dikkatle dinleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Suat Sarı: “Hız limitini 145 kilometre sınırına getirmemiz açık seçik bir cinayettir. İşte beklediğimiz kazalar başladı. Bundan sonra daha da artacaktır. Çünkü bizde otoyolları küresel otoyol yapım şartlarına aykırı yapıyoruz. Şerit ve hız denetleme sistemi kurmuyoruz. Otobüs sürücülerinin şerit denetimi yapılmıyor. Otobüslerin fabrikadan çıkarken limitörleri vardır. Limitörler sayesinde otobüsler 100-120 kilometre sınırını geçemezler. Ama bunu söküyorlar. Muayene istasyonlarında bunlar denetlenmiyor. Otoyollarda hız denetim sistemi kurulmadı. Beton oto yol yaptık ölüm oranı düşecek dediler ancak 2020-2021 arası ölümlü ve yaralamalı kaza oranları arttı” (Gökhan Kam'ın haberi Cumhuriyet)

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Bir başka uzmanı daha dinleyelim: “Emekli bir otomotiv idarecisiyim. Feci kaza deniyor. Bir de fren patladı kalabalığa daldı diye çok haber yapılıyor. Acaba kazalar iyi analiz ediliyor mu? Önce yaşıyorsa sürücünün alkol ve diğer hastalıkları dikkate alınıyor mu? Hiç sanmıyorum. Ağır vasıta, TIR, otobüs kullanan çok sayıda şeker hastası var. Diyabetin şakası yok. Anlık kendinden geçme yolcuları felakete sürükler. Düz yolda, oto yolda yuvarlanan pek çok araç görüyoruz. Bunlara kaza deniyor. Kaza olamaz. Pek çok sebebi vardır. Yanan otobüsler çok sık oluyor. Motor durduk yerde yanmaz. Otoyollar güzel oldu ama eğitim eksikliği ve cehaletten bu güzelim yollarda araç kullanmak riskli hale geldi. Gökmen Erkmen”

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5 kat pahalı oto yol.

5 kat pahalı köprü.

5 kat pahalı tünel.

Hepsi kar garantili.

Hem beşli kazandı.

Hem parti sebeplendi.

Trafik canavarı ölecekti.

Aniden dirildi!