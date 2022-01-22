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ABD-Rusya namlu namluya!

Öyle yerden yere atılan oyuncak değil. Ülkenin adı Ukrayna; ABD ile Rusya, namlu namluya! İki taraf da namluyu kime çevirdiğinin farkında. Putin'in de kaybedeceği Biden'ın de yitireceği konforları var ama iki taraf da “hakkı olmayanı hak diye görüp” istiyor. Karadeniz'in karşı kıyısında savaş uzak bir ihtimal değil.

Rusya, hazır.

ABD, kışkırtıcı.

NATO, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ'ı üyeliğe almak yerine “Rusya'yı NATO'ya alsaydı” bugün Ukrayna'da yeniden tazelenen soğuk savaşa ihtiyaç kalmayacaktı. Rusya, NATO üyesi yapılsaydı; Ukrayna'da “Turuncu Devrim” kalkışması da olmayacaktı. Kiev sokaklarında kalabalıklar Moskova'nın gösterdiği adayın seçim zaferini iptal ederek ABD yanlısı liderin başa geçmesini sağlamaya ihtiyaç duymayacaktı. Ve Putin, Kiev'deki turuncu devrimin sonuçlarına bakıp “Sıra beni indirmeye ve yerime ABD kuklası birini getirmeye geliyor…” diye şüpheye düşmeyecekti.

Şüphelendi.

Hazırlığa girişti.

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Rezervlerle başladı.

Rus Merkez Bankası'nın başkanlığına iki çocuk annesi kadın başkan getirdi. Tatar kızı Elvira Nabiullina, Rus Merkez Bankası'nı özerk yapıya kavuşturdu ve “Rusya'nın demir laydisi” diye anılmaya başladı, Avrupa'nın en başarılı merkez bankası başkanı seçildi. Ve savaş için gerekli olur diye Merkez Bankası rezervini 620 milyar dolara çıkardı. Rusya'nın “zor günler için” tuttuğu Varlık Fonu'nu da 300 milyar dolara yükseldi. Devlet borcu en aza indirildi. Rus devlet tahvillerini elinde bulunduran yabancı yatırımcı sayısı düşürüldü. Rus şirketlerinin dış borcu da 150 milyar dolardan 80 milyar dolara çekildi. Avrupa ülkeleri Rus doğal gazına ve kısmen de ham petrolüne göbeklerinden bağımlı hale getirildi. Bu bağımlıktan dolayı AB ülkeleri, ABD'nin “Rusya'yı Swift küresel ödeme sisteminden atalım” önerisine katılmadılar. Rusya tarımda kendine yeten ve başta Türkiye olmak üzere dünyaya buğday ihraç eden ülke oldu.

Putin çok çaldı!

Milyar dolarları var.

İktidardan düşürülür ve hesap sorulur korkusu büyüdü ve Putin, Rusya'yı savaşa hazırladı. Askeri uzmanların yazdığı makalelere göre Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı “blöf seviyesini” aştı.

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Ukrayna ordusu da güçlendi. NATO ülkelerinin yıllar süren eğitimi ve desteği ile Ukrayna ordusu eğitildi, silahlandı. Ukrayna, Türk yapımı Bayraktar İHA alıp belalı bölge Donbas'a konuşlandırdı. Buna karşılık Putin, Rusya'sının Ukrayna'yı harap edebilecek güdümlü ve balistik füzeleri, ağır top ateşi kullanacak kara ordusu var. İngiltere Başbakanı, “Eğer Rusya, Ukrayna'ya bir ölçekte saldırırsa hiç şüpheniz olmasın bu sadece Ukrayna için değil Rusya için ve hatta bütün dünya için bir felaket olur” dedi.

Orası Ukrayna.

ABD-Rusya.

Namlu namluya.

Silah tüccarları.

Ellerini ovuşturuyor.

Rus ordusu Ukrayna'ya girer başkent Kiev'i alırsa; Rus Putin ile ABD'li Biden, “Kiev'in Kabil olabileceğini ve Ukrayna'nın Afganistanlaşacağını” biliyor. Afganistan, Taliban'a bırakıldı. Yeni Afganistan yeni soğuk savaştan gebe kaldı Ukrayna rahminde büyüyor.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Tuz Gölü'nün dibi doğal gaz deposu olacaktı!

İran'dan çıkan doğal gaz, boru hattı içinde bizim sınırlarımıza girinceye kadar uzun bir yol kat ediyor. Kışın İran yönetimi, önce kendi halkını düşündüğü için Türkiye'ye gaz vermeyi “kaza oldu-problem çıktı” gerekçeleriyle durduruyor. Bu her yıl soğuk kış aylarında yaşanıyor. Bunun için Türkiye, 20 yıl önceden “Tuz Gölü'nün dibini doğal gaz deposu olarak kullanacak ve kışın İran gazı kesince Türkiye'deki fabrikaları gazsız bırakmayacak” bir proje olarak düşündü. Bu 20 yıl içinde eski Enerji Bakanı Berat Albayrak, tören yapıp temel attı. Sonra gelen Enerji Bakanı Fatih Dönmez de tören yapıp yine temel attı. Her temel atma töreninde “depolamanın çılgın projesi, dünyada eşi benzeri yok” diye halka nutuklar da söylendi. Hatta 2017 yılının şubat ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, BOTAŞ Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi'ni canlı bağlantılı uzaktan açılış töreni ile açtılar. Ne oldu bu temel atmalara, bu nutuklara, bu açılışlara? Bu projeye kaç milyar harcandı? Türkiye fabrikaları niçin doğal gazsız kaldı.