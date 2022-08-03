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Direkler çatırdıyor!

Atilla İlhan'ın “An Gelir” adlı bir şiiri var; bir yerinde şöyle diyor: “an gelir şimşek yalar/ masmavi dehşetiyle siyaset meydanını/ direkler çatırdar yalnızlıktan/ sehpada pir sultan ölür…”

Seçkin dikkat isterim.

Şiirde değil.

Gerçek hayatta.

Direkler çatırdıyor.

Türkiye'nin milli ve yerli tankını yapacaktı. Çok destek gördü. Cumhurbaşkanı, parti başkanı, devlet bankaları, dışişleri, sanayi bakanlığı, genelkurmay, ASELSAN, ROKETSAN, TANK PALET, iktidar belediyeleri onun “milli ve yerli tankı yapması” için seferber edildi. Cumhurbaşkanı'na ilahi bir aşkla bağlandığını anlatan cümleler okudu. Bu açıdan basının diline düştü. Son haber dün şöyleydi: “Sedat Peker'den yeni iddia: Ethem Sancak (yerli ve milli tankı yapacak olan iş adamı) parasını kurtarmak için Doğu Perinçek'in partisi VATAN'a katıldı.”

Hangi para!

Nasıl kazanıldı?

Nasıl kurtarılacak?

Direkler çatırdıyor.

★★★

Dolar yine yükseldi.

17.95'i gördü.

İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.1'e çıktı. Bugün TÜİK'in enflasyonu açıklanacak. TÜİK'in hesabıyla yıllık enflasyonun yüzde 80'ni geçmesi bekleniyor. Gerçek enflasyonu ise ENAG hesaplıyor. ENAG enflasyonunun yüzde 175'i geçmesi kesin.

Ekmek yüzde 211.

Şeker yüzde 362.

Salça yüzde 197.

Peynir yüzde 143.

Zeytin yüzde 125.

Arttı.

Sefalet endeksi:

Yüzde 85'e dayandı.

İşsizlik oranı:

Yüzde 11'e dayandı.

Fakirlik dibe dayandı.

Buna direk dayanmaz.

★★★

Beraberdiler. Birlikte partiyi kurdular. Hocaları Erbakan'dan birlikte koptular. Birlikte aynı yolu yürüdüler. Aynı yağmur altında birlikte ıslandılar. Tayyip Erdoğan, “kardeşim” dediği için Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. Dün Abdullah Gül eski AKP milletvekili; şimdi gazete yazarı ve TV yorumcusu olan Mehmet Ocaktan ile yaptığı söyleşide “direklerin çatırdadığını” duyurdu.

Şunları söyledi:

“Enflasyonun nasıl büyük bir bela, ahlaksızlık ve kamu hırsızlığı olduğu idrak edilmezse mücadele bitmez… AK Parti'nin ilk dönemlerinde bütün bürokraside yetişmiş insanlarla çalıştım.

Şimdi sapma görüyorum.

Artık önemli makamlarda kariyerinden çok siyasi geçmişi öncelikli insanlar var… Seçim için yanlış harcamalar içine girilirse gelecek nesilleri etkileyecek bir durum ortaya çıkar. Türkiye dünyadan daha çok kopar.

Hepimiz kaybederiz…

Partinizi bir din partisi gibi sunmaya başlarsanız yanlışlıklar dine atfedilir…”

Abdullah Gül!

Eski kardeşini uyarıyor.

Direkler çatırdamakta.

Menteşelerde gıcırtı.

Kayırılıp kollanan “milli ve yerli tankı yapsın diye” göklere çıkartılıp yüreklendirilen iş adamı Ethem Sancak da “Ben Erdoğan'a sevdalıyım, o benim idolüm” diyordu; AK Parti'sini bırakıp Doğu Perinçek'in VATAN Partisi'ne geçti. VATAN Partisi, Ethem Sancak'ın AKP'ye geçmeden önce üye olduğu, görev aldığı eski partisiydi.

Evli, evine!

Köylü, köyüne!

Tamam da!

Tank yapacaktık.

Kaynaklar savuruldu.

Ortada tank yok.

★★★

Ethem Sancak, “kendisini AKP zengini olarak gösterip şimdi de AKP'den kopuşunu eleştirenlere” dün şu cevabı verdi: “Malumu ilan ediyoruz. Nerdeyse 4 aydır benimle ilgileniyorsunuz. Medyanın bu kadar ilgisinde olacağımı düşünmüyordum ama teşekkür ederim. Lütfen beni 50 yıllık geçmişimle görün. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda para ikinci plandadır. Bir sürü genel başkanla çalıştım. Fikre değer veren tek lider Perinçek'tir. Beni “AK Parti zengini olarak” lanse ediyorlar. AK Parti'ye katılmadan önce TÜSİAD'a başkan yardımcılığı yaptım. AK Parti'ye katıldıktan sonra yoksullaştım. Ülkem için yaptım. “One Minüte” olayında millet “Dik dur, eğilme” diyor. Ona ben fikir liderliği yaptım”

Fikir liderliği yaptı.

Şimdi o da bıraktı.

Direkler çatırdıyor.