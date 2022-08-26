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Erzurumlular ayağa kalkın!

Erzurum'un dünya malında gözü olmayan, nefisine köle durmayı günah sayan, inançlı, milliyetçi, vatansever halkı, duydunuz mu ne oldu? Sizin seçip Meclis'e gönderdiğiniz hanım Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun başına ne geldi? Milletvekiliniz üç yıl önce Cumhurbaşkanı'nın nikah şahitliği ile Ünsal Ban adlı profesör damatla evlenmişti.

Siz de gurur duymuş.

Sevinmiştiniz.

Boşanma kararı aldı.

Dilekçesini verdi!

Mal, mülk saydı.

Milyon dolarlar.

Havada uçuştu.

Erzurumlular!

Ayağa kalkın!

Soruları sorun:

Bu zenginlik nedir?

Nasıl kazanıldı?

2.5 milyon dolar.

Nereden bulundu?

Yazışmalarda ne var?

Kim kimi tehdit etti?

Videoda ne oynuyor?

Karı koca bozuştu.

Kayınço sahne aldı.

Niçin?

Erzurum, Erzurum olalı beri böyle hızlı evlenme ve böyle hızlı zenginleşme ve böyle hızlı boşanma görmedi.

Erzurumlular!

Durmayın sorun:

Öküz niye öldü?

Ortaklık niçin bozuldu?

★★★

Erzurumlular, sizin için özel olarak yazıyorum. Belki haberi duymadınız. Çünkü habere erişim yasağı kondu. Ben size özetleyeyim: AKP'li hanım milletvekili 2019 yılında evlendiği rektör profesör, danışmanlık şirketi sahibi eşi Ünsal Ban'dan ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

Boşanma davası açtı.

50 milyon TL maddi.

20 milyon TL manevi.

Tazminat istedi.

Ve üç yıl önce malı mülkü, serveti olmayan kocasının üç yıl içinde çok zenginleştiğini boşanma dilekçesine özellikle altını çizerek yazdı. Ve “zenginleşirken benim ve ailemin gücünden faydalandı, ben ona iş kursun diye 2.5 milyon dolar verdim” dedi. Kocasının 3 yılda elde ettiği mal varlığını şöylece sıraladı:

Ankara'da ofis.

Ankara'da otel.

Mengen'de çiftlik.

Tarım şirketi.

Turizm şirketi.

Hisse senetleri.

Audi A6 araba.

Volkswagen minibüs.

Tesla marka otomobil.

Fiat EGEA araç.

4.5 milyonluk tekne.

★★★

Erzurumlular!

Gün bugündür.

Ayağa kalkın.

Sorun: Sayın milletvekilimiz, “dilekçeye kocam benim ve ailemin gücünden faydalanarak zengin oldu” diye yazmışsınız. Sizin ve ailenizin çulsuz kişileri zenginleştirme kaldıraçları mı var? Bu kaldıraç gücünü siyasetten ve iktidardaki partiden mi alıyor? Boşanmak istediğiniz adam hangi zenginleşme kaldıraçlarını sizin sayenizde kazandı? İktidarda olan partinizin görünür görünmez kayırma, kollama, kişi zengin etme pistonları nedir?”

Erzurumlular!

Akacak kan.

Damarda durmaz.

Dilekçe verildi.

Bu evlilik yürümez.

Dava görülecek.

Devamı da gelecek.

Çünkü boşanma dilekçesi üzerine damat profesör ve danışmanlık şirketi sahibi Ünsal Bal, nikah şahidi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkışırken çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak; karşı atağa geçti.

“Yakında göreceksin.

Videolar.

Whatsapp yazışmaları.

Beraberiz inşallah!”

Diyerek milletvekili hanımına tehditler savurdu. Erzurum'dan kız almış damat ayrıca “başıma bir şey gelirse hanımımın ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğoğlu sorumludur” diyerek Erzurum'u ve bütün Türkiye'yi uyardı.

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Erzurumlular!

Şüphe edin.

Şüphelenmek sağlıktır.

Çünkü elinizde şüphe edecek sağlam dayanaklarınız var.

Ne var videolarda?

Ve Whatsapp da…

Damat profesörün; “başıma bir şey gelirse sorumludur…” dediği gelinin ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın başkanlığını yapmış. Damat da evlenince profesörlüğü bırakıp danışmanlık şirketi kurmuş. Acaba danışmanlık şirketi, sermaye artırmak isteyen ve bunun için de “SPK'dan izin almak, denetime takılmadan geçmek” zorunda olan özel sektörün zengin şirketlerine mi danışmanlık hizmeti verdi? Kayınbiraderin SPK Başkanı olduğu yıllarda kaç özel sektör şirketi SPK'dan sermaye artırma izni istedi ve bunlardan kaçı damattan danışmanlık aldı? Acaba bu videolar, Whatsapp yazışmaları tahsilatta paylaşma kavgası çıktı da onu mu anlatıyor?

Gelin çok öfkeli.

70 milyon istiyor.

Damat çok tedirgin!

Can telaşına düşmüş.

Videoları yayınlarım, yazışmaları açık ederim diye can telaşını savuşturmaya mı çalışıyor?

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Erzurumlular!

Gelin sizin.

Damat sizin.

Ayağa kalkın.

Durmayın sorun:

Nasıl zengin oldunuz?

Nereden buldunuz?

Hangi yasal ve temiz alın teri beceriyi gösterdiniz bu dilekçede yer alan serveti, parayı kazandınız?

Erzurumlular!

Huma kuşu.

Yükseklerden seslenir.

Siz yerden bağırın!

Gün bugündür.