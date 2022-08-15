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Ölümcül çelişki!

İnsan yanlış karar verir. Zihin kalkar bu yanlış kararlara kılıf uydurur. Buna “ölümcül çelişki” diyorlar. Çok çelişki çeşidi var.

Bilişsel çelişki:

Sigara zararlı ama ben günde iki paket sigara içiyorum. Sigarının zararını ise bol meyve suyu içerek gideriyorum.

İşte bu tutarsızlık.

Tatlı bir yalan.

Tasarruf çelişkisi.

Herkes yemesin.

Herkes içmesin.

Herkes gezmesin.

Çok paramız birikir.

Zengin oluruz.

Bu da tatlı yalan.

Çünkü üretilen satılamaz olunca kimse üretmek istemez. Ekonomi durgunluğa girer.

Değer çelişkisi:

Mal azsa.

Fiyat yükselir.

Mal çoksa.

Fiyat düşer.

Cumhurbaşkanı Kredi Tarım Kooperatifleri'ne emir verir, fiyatlar o zaman da düşer.

Bu da tutarsızlık.

Tatlı bir yalan.

★★★

Hepsini sayıp dökmeyeyim; hayatın her alanında yüzlerce çelişki var. Yeni bir çelişkimiz daha oldu.

AK çelişki.

Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti 21 yaşına girdi. “Bir olduk 21 olduk” başlığıyla tanıtım filmi hazırlandı. Etkileyici, dikkat çekici, göğüs kabartıcı, ver coşkuyu misali heyecanlandırıcı bir tablo sergileniyor.

21 yılda.

15 seçim kazandık.

Türkiye sınıf atladı.

Enerjiden…

Savunmaya…

Ulaşımdan…

Hastanelere…

Büyük yatırımlar yaptık.

2023'e yürüyoruz.

Gerçekten AK Parti'nin kurucusu Erdoğan tarafından sıkça dile getirilen “2023 hedefleri” vardı. 100'e yakın madde halinde açıklamıştı.

Milli gelir:

2 trilyon dolar olacak.

Kişi başı gelir:

25 bin doları bulacak.

Dünyadaki yerimiz.

10'uncu büyük olacağız.

İhracat:

500 milyar doları bulacak.

Turizm geliri:

50 milyar dolar olacak.

Hazır giyim ihracatı:

60 milyar doları bulacak.

Otomotiv sanayi ihracatı:

125 milyar doları aşacak.

Bilişim sektörü hacmi:

160 milyar dolar olacak.

İşsizlik:

Yüzde 5'e inecek.

Enflasyon:

Tek rakama düşecek.

Cari açık:

Fazla verecek.

İlk savaş uçağı:

2023'te uçacak.

İlk yerli milli tank:

Orduya teslim edilecek.

Sulanabilir araziler:

Tamamı sulanacak.

Yoksul sayısı:

Sıfıra getirilecek.

Kayıt dışı istihdam:

Yüzde 15'e inecek.

Kadın işgücü:

Yüzde 38'e çıkacak.

Bölgesel eşitsizlik.

Sıfırlanacak.

★★★

Bu hedeflerin hepsi ham hayal oldu, hiçbirisi tutmadı; “Atma Recep din kardeşiyiz” diye yarenlik yapılabilecek bir tabloya dönüştü. Milliyetçilerin lideri Alparslan Türkeş'in doktor torunu Şükriye Aliye Türkeş Demir, ülkeyi terk edip “giderlerse gitsinler…” kervanına katıldı. Çünkü 2023 için tek tutan hedef; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 60 araçlık konvoyu, 13 uçağı ve 3 helikopterinin olması ile döviz kazandırıcı sektörlerimiz içinde “kel olmuş kafalara saç ektirme sektörünün bu yılın ilk altı ayında 550 yabancıya kelle başına ortalama 2.000 Euro'ya saç ekip döviz gelirini patlatması” oldu. Çünkü Avrupalı saç ekiciler kelle başına 5 bin Euro istedikleri için saçsızlar İstanbul'a akın ediyor. Yeme, içme, otelde yatma dahil 1.500 Euro'ya saç ekenimiz bile var.

Ak çelişki doğdu.

Tutarsızlık büyüdü.

Geçen hafta AltYapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 hedeflerini bir yana bırakıp; 2053 hedeflerini açıkladı:

Otoyol uzunluğu:

8 bin kilometreyi geçecek.

Demiryolu ağımız:

28 bin kilometreyi aşacak.

Hızlı tren ağımız:

52 kenti bağlayacak.

Havalimanı sayısı:

61 kente ulaşacak.

Sayın Bakan, 2023 hedeflerini tutturamadı; şimdi bize 2053 hedeflerini açıklayarak zihni rahatlatma konforu yaratıyor. 2053'e daha 30 yıl var. Allah uzun ömür versin hem Cumhurbaşkanı ve hem de sayın Bakan, 2053'e kadar yaşasınlar ama bu kadar uzun yaşamayı beklemek bile bir ölümcül çelişki, tatlı bir yalan ve tutarsızlık olur.

★★★

Her tutarsızlık.

Gerçeğe çarpar.

Önümüze gelir.

“Bir olduk 21 olduk” tanıtım filminin gösterime girdiği şu günlerde Türkiye'nin dış borcunu ödeyebilme kabiliyetine “kredi notu veren derecelendirme kuruluşu” notumuzu 6 basamak birden düşürdü. Ve Türkiye, Bosna Hersek, Kırgızistan, Moldova, Moğolistan, Nikaragua, Nijer, Pakistan, Svaziland ve Tacikistan ile aynı seviyeye indi.

Tutarsızlık başa bela!