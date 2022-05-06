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Sıra geldi güzel günlere!

Yiyicilik kalkacak.

Nasıl?

Rüşvet bitecek.

Nasıl?

Torpil sona erecek?

Nasıl?

Kayırma son bulacak.

Nasıl?

Yoksulluk derinleşti.

Yoksulluk sıfırlanacak.

Nasıl?

Babası ve annesi belli arsız, yıkıcı gidişin kök ve ana sebebi; “cari açık ve kamu açığını” bu iktidarın maceracı, bilgisiz, kibirli, kendini yarı tanrı yerine koyan aslında çapsız yönetimi birlikte büyüttü. Bu ikiz açık ekonomiyi de felakete soktu. Tam çöküşe gidiyoruz.

Cari açık kapanacak.

Nasıl?

Kamu açığı daralacak.

Nasıl?

Resmi enflasyon (TÜİK'in yüzde 69.9) gerçekte (ENAG'ın) yüzde 156'yı buldu. Yüzde 200'e koşuyor. Türkiye'nin yıllık enflasyonu taşınabilir, katlanabilir, dünyada kabul edilebilir oran olan yüzde 5'e inecek.

Nasıl?

★★★

Türk Lirası en değersiz para oldu. Türk Lirası değerli paralar arasına yeniden girecek.

Nasıl?

Türk Lirası'nın değerli para haline gelmesi için enflasyonun yüzde 5'lere indirilmesi bunun için de başlangıçta bir kaynak bulmak gerekiyor.

Kaynak bulunacak.

Nasıl?

Kaynak ne kadar?

50 milyar dolar mı?

100 milyar dolar mı?

Kimden bulunacak?

Nasıl?

İktidar değişince yeni gelenler; “100 günlük plan ve 500 günlük plan” olmak üzere 2 ayrı eylem planı yapacaklar. Önce 100 günlük plan yapılacak.

Nasıl?

Sonra 500 günlük.

Nasıl?

Kamu kurumlarının başına üç maaş-beş maaş- on beş maaşla oturtulan partili yandaş kişiler devleti de partileştirdiler. Devlete güven bitti. Kamu kurumlarının tarafsızlığına olan inanç sıfıra indi.

Güven geri gelecek.

Nasıl?

★★★

Ağızlara pelesenk olmuş doğruyu yansıtan klişe bir cümle var. Bu cümle diyor ki: “Yeni Türkiye Kalkınma Modeli üretken yatırımları artırmak ve yüksek katma değerli ihracatı büyütmekten geçiyor”. Demek ki, bu çok çapsız fakat çok kibirli iktidar gidip yerine gelenler çaplı, bilgili, gerçekçi insanlar olacaklar ve üretken yatırımları artıracaklar.

Nasıl?

Yeni gelenler, yerli ve kendine yeten üretiminde dış girdi ürün miktarını en aza indirmiş yüksek katma değerli ürün ihracatını artıracaklar. Bunun için de bir yeni kaldıraç bulacaklar.

Nasıl?

En büyük ahlaksızlık, yiyicilik, adam kayırma, kişi zengin etme, ülkeyi yoksullaştırma son 20 yıldır süren “rezil rantçılıktan” doğdu. Bu çapsız iktidar; 20 yıl içinde sürekli olarak “rant yaratma ve rant dağıtma” politikasını kıble yaptı. Para politikası izlerken, mali politikalar yürütülürken, çevre ve kent yenilenmeleri projeleri geliştirilirken, özelleştirmeler yapılırken, dış borç artırılırken, yüksek faizli dış para ile Hazine garantili hava alanı, köprü, hastane türü gösteriş yatırımları ihale edilirken, cemaati olmayan büyük lüks camiler yapılırken, 128 milyar dolar rezerv eritilirken meyvelerini partili arsız azınlığın topladığı rantlar yaratıldı. Temiz olan her şey kirlendi, kirletildi. Rantsız hiçbir iş alanı kalmadı.

Rantçılık bitecek.

Nasıl?

Gidenler hırsızdı.

Hırsızdan hesap sorulacak.

Nasıl?

Gelenler namuslu olacak.

Nasıl?

★★★

Bu arsız ve çapsız iktidar, kamu ihale kanunu yaklaşık 200 kez değiştirerek; “rantçılığa kapı aralayan yolu” açtı. Yeni gelenler kamu ihale kanunu yeniden yazacaklar.

Nasıl?

Bu iktidar döneminde alın teri emek cezalandırıldı. Emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 26'ya gerilerken; rantla zenginleşenlerin milli gelirden aldığı pay yüzde 64'e çıktı. Bu yapıdan derin yoksullaşma ve sefil bir lümpen (paçavra-pejmürde) zengin sınıf doğdu. İktidara yeni gelecek olanlar yoksulların gelir kayıplarını giderecek iyileştirmeler yapacaklar.

Nasıl?

Bu arsız ve çapsız iktidar hakimleri ve savcıları partileştirdi. Adalet, adalet olmaktan, mahkemeler mahkeme olmaktan çıktı. Hakim ve savcılar partili oldular. Yeni gelenler “adaleti adil kılacak, hakim ile savcıyı iktidarın ağızına bakmaktan” kurtaracaklar.

Nasıl?

Sıra geldi güzel günlere.

Güzel günler istiyoruz.

Umuyoruz.

Bekliyoruz.

Güzel günler gelecek.

Nasıl?

Halka çok net anlatın.

Tekrar tekrar anlatın.