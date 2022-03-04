Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hangi menkul sermaye iradları için beyanname verilecek

GERÇEK KİŞİLER İÇİN VERGİ REHBERİ – 5

Mevcut vergileme sisteminde bazı durumlarda, yıllık Gelir Vergisi beyannamesi verme zorunluluğu var

Gelir Vergisi’ne tabi 7 gelir unsurundan biri olan; menkul sermaye iradları için Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde “kaynakta tevkif” usulü belirlenmiş olup, madde hükümlerinin uygulama süresi 7256 sayılı Kanun ile 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Mevcut vergileme sisteminde bazı durumlarda, yıllık Gelir Vergisi beyannamesi vermek zorunluluğu vardır. Mükelleflerin menkul sermaye iradları dışında beyanı gereken başka gelirlerinin olmadığı, duruma göre, hazırlanan özet vergilendirme tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.

YARIN: EVİNİ SATAN VERGİ ÖDEYECEK Mİ?