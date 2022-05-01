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114 yıl önce, 114 yıl sonra!

Meral Akşener'in İYİ Parti grup toplantısındaki konuşmasını çok beğendim.

“Kahrolun istibdat, yaşasın hürriyet!” diye bağırdı.

Günümüzde ilk defa Meral Akşener'in kullandığı bu slogan şimdi her yerde söylenmeye başlandı.

“İstibdat” eski bir kelimedir. Bir tek kişinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzen, baskıcılık, hak ve özgürlüklerin olmadığı bir yönetim demektir.

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“Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!” sloganı aslında 114 yıl önce, Osmanlı'nın son döneminde Jön Türkler tarafından kullanılmıştı…

1908 öncesi ülkeyi yöneten Padişah İkinci Abdülhamit'in zulmüne karşı koyan Jön Türkler “Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, devrim” sloganlarıyla ortaya çıkmışlardı.

O tarihte ülkede zulüm vardı, yalan vardı, yolsuzluk, yoksulluk, sansür, yasaklar, adaletsizlik, hak yeme, despotluk, her şey vardı.

İnsanlar canından bezmişti. Birçok Osmanlı aydını zindanlarda çile çekiyor, bazıları boğulup öldürülüyordu!

23 Temmuz 1908 günü İstanbul caddeleri “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!” sloganıyla çınlamıştı.

Aynı yıl, saltanat rejimi fiilen yıkılıp meşrutiyet ilan edildi.

Caddeler, meydanlar, coşkulu bir şekilde “Hürriyet” diye bağıran inanlarla doluydu…

30 yıl boyuna askıya alınan Kanunu Esasi (Anayasa), bulunduğu tozlu raflardan indirilip yeniden hayata geçirilmişti…

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Gelelim günümüze…

114 yıl sonra şimdi, Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin lideri aynı sloganı tekrar ediyorsa, ortada vahim bir durum var demektir.

Bu, 114 yılda 114 santim bile ileri gidemediğimizin göstergesidir!

Meral Akşener, o günlerin sloganını günümüze taşıyarak, ülkemizdeki hazin duruma dikkati çekti.

– 114 yıl önce basına ağır baskı vardı, bugün de var.

– Aydınlar, gazeteciler hapse atılıyordu, bugün de atılıyor.

– Düşünce ve fikir özgürlüğü yoktu, bugün de yok!

– Anayasa rafa kaldırılmıştı. Bugün de “Anayasa bizi bağlamaz” diyenler var.

– Kiralık kalemlere ödüller veriliyordu, bugün de veriliyor!

– Ülkede yokluk, yoksulluk, yolsuzluk almış başını gitmişti, bugün de durum farklı değil!

– Milli gelir çok düşüktü, bugün de düşük!

– Sevgiye, şefkate, barışa ihtiyacı olan toplum huzursuzdu, bugün de huzursuz!

İşte, Meral Akşener tüm bunlara tepki gösteriyor! Haksız mı?

Kara habersiz gün yok!

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan'dan bir e-posta aldım.

Dursun Atılgan, ülkemizde her gün yaşadığımız olumsuz haberlere tepki göstererek şöyle eleştiriyor:

“Türkiye'mizin, bu olağanüstü güzel ülkemizin, ‘kara habersiz' bir günü geçmiyor. Her gün kara haber, kara haber!

Şöyle düşünüyorum da, diyorum ki:

‘Ne çok cellat, yaşam zemini bulmuş ülkemizde!'

Baksanıza, vatanı insanlarımıza zindan etmek için sıraya giriyorlar.

Bence büyük tehlike şudur:

83 milyon 999 bin 999 insan, suç işlemeden suçlu sayılabilir ve sayılamayacak kadar suç işleyenler ise salıverilir!”

TEBESSÜM

Timsah avcısı!

Memleketi olan Trabzon'da iş arayan Temel bir gün kentteki İş ve İşçi Bulma Kurumu'na gider.

Görevli memur onu tepeden tırnağa dikkatle süzer, gözü pek tutmamış olacak ki, sorar:

“Sen hangi işle ilgileniyorsun ahbap?”

Temel “Ben timsah avcısıyım!” diye cevap verir..

Memur kızar: “Be adam, Trabzon'da timsah ne gezer?”

Temel cevaplar:

“Ben de onun için işsizim ya!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yolun ortasında duran insanlara ne olur? Ezilirler!