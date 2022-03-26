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Ah Nebati Bey, ah!

Hiç kimse boşuna umut­lanmasın, hiç kimse kendi kendini aldatmasın!

Bu zamların duracağı yok!

Gerçek olan şu ki, AKP iktidarda kaldıkça daha çook zamlar göre­ceğiz!

Bu kötü gidişi seçim pak­lar ama…

Her alanda dökülen ülkemizde, iktidarı elinde bulunduran parti erken seçime gider mi? Hayır, bu mümkün değil!

AKP'liler, erken de­ğil, normal seçime bile gitmek istemezler!

Koltuk tatlıdır, gelirleri de ballıdır. Bunu kaybetmek isterler mi?

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Maliye Bakanı Bay Nebati yabancı firmaları yatırıma ikna etmek için kapı kapı dolaşıp;

“Gelin, bize güvenin… Bir problem mi yaşadı­nız, hemen bize ulaşırsı­nız, bürokrasiyi alaşağı ederiz!” diye garip sözler sarf ediyor.

Demokratik bir ülkede hukuk konuşur ama Nebati Bey “Biz konuşuruz!” diyor. Hukukun olmadığı bir ülkede senin sözüne inanan olur mu?

İYİ Parti lideri Meral Akşener “Böyle rezalet görülmedi” diye tepki göstermekte haklıdır.

Bay Nebati, neredeyse yalvarırcasına yatırımcı ara­yarak ülkemizin onuruyla, gururuyla oynuyor.

Batılı para babaları onun verdiği kişisel güven­ceye itibar etmez! Onlar hukuk arar. Bağımsız yargı arar. Kişisel değil, demokra­tik güvence ister!

Türkiye'yi yönetenler “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bizi bağlamaz!” diyerek altına imza attığımız anlaş­maya uymazlarsa ülkemize güven kalır mı? Bize önce hukuk lâzım!

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Dünyada petrol fiyat­ları düşüyor, Türkiye'de artıyor…

Çarşı-pazarda zamlar dur durak bilmiyor!

Asgari ücret de, emekli maaşları da iki ayda eridi…

Türkiye İstatistik Ku­rumu TÜİK'in açıkladığı rakamlara kimse inanmıyor.

İktidar, dolu taneleri gibi yağarak vatandaşların büt­çelerini parçalayan zamları küçültmek için:

“Zam yok, fiyat ayar­laması var” diyor.

Günümüzde gemiler “ge­micik”, liralar “liracık” oldu.

Çanakkale köprüsünden bir geçiş “200 liracık”mış!

Günümüzde Merkez Bankası bile güven erozyo­nuna uğradı!

Memleket, böyle hazin bir görünüş içinde bocalar­ken Maliye Bakanı Bay Nebati kalktı:

“Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak!” diye haykırdı…

Kim “Bayrak inecek, ezan susacak” dedi ki?

Ekonomiyle bayrağın ve ezanın ne alâkası var?

Nebati bunu bir anlatsa da, herkes anlasa!

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Maliye Bakanı Neba­ti'nin “Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız? Ne görüyorsu­nuz gözlerimde?” diyerek gülücükler dağıttığı günleri hatırlayınca ruhumu bir sıkıntı kaplıyor.

Milletle âdeta dalga geçen o gözlere baktıkça yoksullu­ğun tavan yaptığını, vatan­daşın işsizlik ve pahalılık cehenneminde yandığını görüyorum.

Bakan Nebati Bey sokağa çıkıp insanlarımızın gözlerine bakmalı, onların dudaklarından fışkıran acı sözleri dinlemeli…

İddia ediyorum ki, dertli insanlara “Bir dokunsa, bin ah” işitecektir!

Belki o zaman halkın alım gücünün nasıl eridiğini, ülkeyi yoksulluk tsunami­sinin sardığını anlar!

O gülsün, vatandaş ağlasın!

Birleşik Kamu-İş Kon­federasyonu'nun “Halkın enflasyonu” araştırma­sından çıkan sonuçları “Vahim” sözcüğü ile bile anlatmak zor.

Bu araştırmaya göre, mut­faktaki kasırga her ay daha da büyüyor!

Marketlerdeki gıda fiyatları bir yılda yüzde 78, meyve fiyatları yüzde 93, sebze fiyatları yüzde 120 arttı.

Ekmek, un, bulgur, makar­na yağ fiyatlarında yüzde 63, süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 82, yağ fiyatlarında yüzde 80 artış oldu.

Akaryakıta gelen zamlar, her ürünün fiyatını daha da arttıracak!

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Ülke tarihimizde, dar ve sabit gelirlilerin satın alma gücünün böylesine azaldığı, asgari ücretlilerin ve emek­lilerin böylesine ezildiği bir dönem olmamıştı.

“Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak” de­mekle ekonomi düzelmiyor.

Maliye Bakanı Nured­din Nebati'nin gözlerinin içi gülmeye devam etsin ama bilsin ki, vatandaş ağlıyor!

GÜNÜN SÖZÜ



Başını acemi berbere teslim eden, pamuğu elinden eksik etmesin!