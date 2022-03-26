Ah Nebati Bey, ah!
Hiç kimse boşuna umutlanmasın, hiç kimse kendi kendini aldatmasın!
Bu zamların duracağı yok!
Gerçek olan şu ki, AKP iktidarda kaldıkça daha çook zamlar göreceğiz!
Bu kötü gidişi seçim paklar ama…
Her alanda dökülen ülkemizde, iktidarı elinde bulunduran parti erken seçime gider mi? Hayır, bu mümkün değil!
AKP'liler, erken değil, normal seçime bile gitmek istemezler!
Koltuk tatlıdır, gelirleri de ballıdır. Bunu kaybetmek isterler mi?
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Maliye Bakanı Bay Nebati yabancı firmaları yatırıma ikna etmek için kapı kapı dolaşıp;
“Gelin, bize güvenin… Bir problem mi yaşadınız, hemen bize ulaşırsınız, bürokrasiyi alaşağı ederiz!” diye garip sözler sarf ediyor.
Demokratik bir ülkede hukuk konuşur ama Nebati Bey “Biz konuşuruz!” diyor. Hukukun olmadığı bir ülkede senin sözüne inanan olur mu?
İYİ Parti lideri Meral Akşener “Böyle rezalet görülmedi” diye tepki göstermekte haklıdır.
Bay Nebati, neredeyse yalvarırcasına yatırımcı arayarak ülkemizin onuruyla, gururuyla oynuyor.
Batılı para babaları onun verdiği kişisel güvenceye itibar etmez! Onlar hukuk arar. Bağımsız yargı arar. Kişisel değil, demokratik güvence ister!
Türkiye'yi yönetenler “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bizi bağlamaz!” diyerek altına imza attığımız anlaşmaya uymazlarsa ülkemize güven kalır mı? Bize önce hukuk lâzım!
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Dünyada petrol fiyatları düşüyor, Türkiye'de artıyor…
Çarşı-pazarda zamlar dur durak bilmiyor!
Asgari ücret de, emekli maaşları da iki ayda eridi…
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in açıkladığı rakamlara kimse inanmıyor.
İktidar, dolu taneleri gibi yağarak vatandaşların bütçelerini parçalayan zamları küçültmek için:
“Zam yok, fiyat ayarlaması var” diyor.
Günümüzde gemiler “gemicik”, liralar “liracık” oldu.
Çanakkale köprüsünden bir geçiş “200 liracık”mış!
Günümüzde Merkez Bankası bile güven erozyonuna uğradı!
Memleket, böyle hazin bir görünüş içinde bocalarken Maliye Bakanı Bay Nebati kalktı:
“Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak!” diye haykırdı…
Kim “Bayrak inecek, ezan susacak” dedi ki?
Ekonomiyle bayrağın ve ezanın ne alâkası var?
Nebati bunu bir anlatsa da, herkes anlasa!
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Maliye Bakanı Nebati'nin “Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde?” diyerek gülücükler dağıttığı günleri hatırlayınca ruhumu bir sıkıntı kaplıyor.
Milletle âdeta dalga geçen o gözlere baktıkça yoksulluğun tavan yaptığını, vatandaşın işsizlik ve pahalılık cehenneminde yandığını görüyorum.
Bakan Nebati Bey sokağa çıkıp insanlarımızın gözlerine bakmalı, onların dudaklarından fışkıran acı sözleri dinlemeli…
İddia ediyorum ki, dertli insanlara “Bir dokunsa, bin ah” işitecektir!
Belki o zaman halkın alım gücünün nasıl eridiğini, ülkeyi yoksulluk tsunamisinin sardığını anlar!
O gülsün, vatandaş ağlasın!
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun “Halkın enflasyonu” araştırmasından çıkan sonuçları “Vahim” sözcüğü ile bile anlatmak zor.
Bu araştırmaya göre, mutfaktaki kasırga her ay daha da büyüyor!
Marketlerdeki gıda fiyatları bir yılda yüzde 78, meyve fiyatları yüzde 93, sebze fiyatları yüzde 120 arttı.
Ekmek, un, bulgur, makarna yağ fiyatlarında yüzde 63, süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 82, yağ fiyatlarında yüzde 80 artış oldu.
Akaryakıta gelen zamlar, her ürünün fiyatını daha da arttıracak!
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Ülke tarihimizde, dar ve sabit gelirlilerin satın alma gücünün böylesine azaldığı, asgari ücretlilerin ve emeklilerin böylesine ezildiği bir dönem olmamıştı.
“Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak” demekle ekonomi düzelmiyor.
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gözlerinin içi gülmeye devam etsin ama bilsin ki, vatandaş ağlıyor!
GÜNÜN SÖZÜ
Başını acemi berbere teslim eden, pamuğu elinden eksik etmesin!