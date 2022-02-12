PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP’den önce elektrik var mıydı?

Toplumda elektrik fırtınası esiyor… İktidar şaşkın, ne yapacağını bilmiyor, öfke selini durdurmak için bir şey yapamıyor!

Yalnız elektrik ve doğalgaz değil, akaryakıt zamları da çok can yakıyor.

İş bilmezliğin, liyakatsizliğin, adaletsizliğin Türk milletine faturasıdır bu!

★★★

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Isparta kentinin neden bir hafta elektriksiz kaldığını açıklarken:

“45 günlük kar bir saatte yağdı. Yaşanan arıza sayısına bakıldığında 10 yıllık arıza bir günde oluştu…” demiş.

Fatih Dönmez beyefendi, Rusya, İsveç, Norveç ya da Finlandiya'nın Enerji Bakanı olsaydı, bu ülkeler hep karanlıkta kalacaktı demek ki!

Çünkü o memleketlerde, Isparta'ya yağan kardan 10 misli, 20 misli daha fazla kar yağar! Fakat karlar altındaki bu ülkelerin hiçbirinde kentler karanlıkta kalmaz! Çünkü, elektrik şebekeleri bakımlıdır.

★★★

Isparta'da ise, kolay para kazanmak isteyen 3 şirketin, alt yapıya yatırımdan kaçındığı, gerekli bakımları yapmadığı anlaşılıyor.

Bakımsız elektrik şebekeleri, yoğun karın etkisiyle işlemez hale gelince, koca kent 21'inci Yüzyıl'da orta çağ karanlığına gömüldü!

İnsanlar bir hafta soğuktan titrediler, mumla, gaz lambasıyla aydınlanmak zorunda kaldılar!

★★★

Eğer başka bir uygar ülkede böyle bir durum olsaydı, enerjiden sorumlu Bakanı bir saniye bile o görevde tutmazlardı!

Bizde ise her şey hababam usulü…

Ormanlar yanar, Orman Bakanı sorumlu değildir. Millet elektriksiz kalır, Enerji Bakanı'nın sorumluluğu yoktur!

Bir de “AKP'den önce elektrik var mıydı?” demezler mi? Çıldırır insan!

Bu rezalete “DUR” deyin!

Elektrik Mühendisi Semih Kalkanoğlu mesleğinin ehli bir insandır.

Gönderdiği e-postada özetle şöyle diyor:

“Türkiye'de tepeden tırnağa artık her şey ‘kafadan atılarak' götürülüyor.

Dünyada hiçbir ülkede olmayacak bir biçimde, halkın vergileriyle üretilen elektrik enerjisi, bu ülkeyi yönettiğini düşünen insanlar tarafından yandaşlara peşkeş çekiliyor.

26 adet mantar şirket, canlarının istediği biçimde, kafalarına ne esiyorsa, acımasızca halkın sırtına bindiriyor!

Asıl amaç ve hedef, halkı dibine kadar ezmek, yoksullaştırmak!”

Böyle yazan Elektrik Mühendisi Semih Kalkanoğlu, kendisine gelen iki elektrik faturasını rakamlarla izah ederek halka atılan kazığın boyutunu anlatıyor. Gönderdiği hesapları inceleyince ona hak verdim.

Özel elektrik şirketleri, kamu kurumunun satış fiyatının üzerine 6.5 kata kadar zam koyup tüketiciye ulaştırıyor.

Şirketler kazanıyor, kaybeden halk!

Semih Kalkanoğlu “Bu faturalar, kafadan sallama hesaplar sadece bana yapılmıyor. Bu ülkede 32 milyon haneye benzer faturalar gönderildi.” diyor.

Yetkililer ise ne yapıyor? Halkın yediği kazığı pişkin pişkin seyrediyor! Oysa hemen müdahale edilip bu rezalete “DUR” denilmeli!

TEBESSÜM

Kendini ampul sanan adam!

Ülkede elektriklere yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldığı için bir akıl hastanesinin yönetimi enerjiden tasarrufa gitmiş. Akıl hastalarından biri:

“Problem yok, ben ampulüm, sizi aydınlatırım.” diyerek kendisini baş aşağı tavana asmış…

Gardiyanlar koşa koşa gidip durumu anlatınca Başhekim kükremiş:

“Bu herif kendini ampul mü sanıyor? Demek ki, deli değil zır deli bu! Hemen aşağıya indirin!”

Gardiyanlar boyun bükmüş:

“İndiremiyoruz efendim. Diğer hastalar bize izin vermiyor!”

“Neden?”

“Karanlıkta kalırız, diyorlar!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsan konuşmayı iki yılda öğrenir, susmayı 60 yılda öğrenemez!