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Artık hiçbir şeye şaşırmaz olduk!

Aslında Kılıçdaroğlu'nun “İktidarın üst düzeyinin Amerika'ya kaçacağı” iddiası ile ülkede yer yerinden oynaması gerekirdi…

Konu konuşuldu, tartışıldı, karşılıklı tehdit salvoları atıldı ama yer yerinden oynamadı! İddia, toplumda olağan bir şeymiş gibi karşılandı. Neden?

Yıllardır ülkemizde öylesine akıl almaz olaylarla karşılaştık ki, millet olarak artık her şeye alıştık, kanıksadık “Şaşırma, hayret etme, olaylara tepki gösterme” duygularımızı kaybettik!

AKP iktidarının en üst kademesinden birkaç yüz kişinin zora gelince kaçıp Amerika'ya yerleşecekleri iddiası, ABD'ye gönderilen büyük paralara ve satın alınan milyonlarca dolarlık mülklere dayanıyor.

Kaçıp kaçmayacaklarını tabii ki bilemeyiz. Fakat, ABD'deki yandaş vakfa 67 milyon dolar (1 milyar lira) gönderildiği bir gerçek.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, paraların Ensar ve Türgev vakıfları üzerinden yollandığını, banka dekontlarını göstererek açıkladı.

Önemli olan ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken konu budur.

67 milyon dolar gibi büyük bir para hangi kaynaklardan sağlandı?

Devletten büyük ihaleler alan malûm şirketler mi (kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez misali) böyle büyük bağışlar yaptı?

“Kamu İhale Kanunu” 191 kere neden değiştirildi? Kapalı kapılar ardında davet usulüyle yapılan toplam 143 milyar liralık ihaleden kimler nemalandı? İktidara yakın vakıflara bunlar tarafından mı bağış yapıldı?

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Türkiye ekonomisi kriz içindeyken, açlık sınırında yaşayan çok sayıda insanımız ucuz ekmek kuyruklarında çile çekerken 1 milyar liralık dövizin yardım diye Amerika'ya gönderilmesi hakkaniyetli bir işlem midir?

Kılıçdaroğlu “Kurdukların paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma izni çıkartmak istiyorlar. Belgeler elimizde” diyor.

İktidar, Amerika'ya gönderilen 67 milyon dolarla, orada okuyan öğrencilere yardım ve burs sağlandığını söylüyor ama aynı parayla Türkiye'de ihtiyaç sahibi on binlerce öğrenciye neden imkân sağlanmadığı sorusuna cevap veremiyor!

Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür!

“ABD'ye kaçış planı” iddiası nedeniyle kendisine dava açan iktidara teşekkür eden CHP lideri Kılıçdaroğlu sebebini şöyle açıklıyor:

– “Burada bir sıkıntı olduğu zaman Amerika'ya gidebilecekler rahatlıkla…

– ABD'de mal varlıkları var.

– Yalnız New York'un değil, tüm Amerika'nın en pahalı semtinde 35 katlı gökdelenleri var.

– Şampiyon boksör Muhammed Ali'nin muazzam çiftliğini de satın aldılar.

– Dava açtıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Dava açmalarının şöyle bir yararı var. Ensar'ın ve Türgev'in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. Kim ne kadar bağış yaptı? Paralar nerelere gitti? Neler yapıyorlar? Gerçekler ortaya çıkacak!”

“Ayranımız yok içmeye…”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara yakın vakıfların ABD'ye 67 milyon dolar (1 milyar lira) göndermesini tebessümle karşılayarak:

“Bu parayla Amerika'daki öğrencilere yurt yapacaklarmış… Ne kadar ulvî bir şey! Siz de bunu yutun!” dedi.

Haksız sayılmaz… Türkiye'de bursa ve yurda ihtiyaç duyan sayısız öğrenci varken, burs vermek ve yurt yaptırmak için (ayranımız yok içmeye misali) ABD'ye milyonlarca dolar gönderildiği iddiası inandırıcı değil.

Bir yurt yaptırmışlar! Öyle bir yurt ki, hem de Manhattan'da… Manhattan, Amerika'nın en lüks, en pahalı bölgesidir. Dünyada emsali yoktur. Sadece bir metrekaresi 50 bin dolar (yaklaşık 800 bin lira) olan on binlerce metrekarelik 35 katlı devasa gökdelenin değerini varın siz hesap edin…

GÜNÜN SÖZÜ

Yeryüzünde hiçbir haksızlık sonsuza kadar süremez!

