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“Atatürk’ü sevmek ibadettir”

İrtica gericiliktir, yobazlıktır, alçaklıktır ve…

Laik Türkiye Cumhuriyeti için her zaman büyük bir tehlikedir!

Ülkemizde 1950'li yıllardan beri, devrimlere ve çağdaş düşüncelere zehir kusan gericilerin hedefi hep Atatürk olmuştur.

Çünkü Türkiye'de Atatürk ilkelerinin ve Laik Cumhuriyet devrimlerinin egemen olması, mürtecilerin (irtica yanlısı rezillerin) hareket alanını çok daraltmıştır.

Yobazlar bu nedenle Atatürk'ten nefret ediyor ve fırsat buldukça ona dil uzatıyor!

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Atatürk'e ilk saldırılar 1950'li yıllarda “Ticanî Tarikatı” tarafından başlatılmıştır. Bu nedenle “Ticanî” adı halk arasında “Gerici, yobaz, irticacı” anlamında kullanılır.

O dönemde Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'dı… Ve Celâl Bayar “Atatürk'ü sevmek ibadettir” diyordu. Çünkü onun Kurtuluş Savaşı'nda bir başkomutan ve daha sonra Cumhurbaşkanı olarak yarattığı mucizeleri bizzat görüp takdir eden bir devlet adamıydı…

Atatürk heykellerine ve büstlerine saldırılar artınca Cumhurbaşkanı Celal Bayar Meclis'ten “Atatürk'ü Koruma Kanunu”nu çıkardı.

31 Temmuz 1951 tarihli ve 5816 sayılı kanun şöyledir:

“Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini, tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.”

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Günümüzde de yürürlükte olan bu yasa gerektiği gibi uygulansa o ahlâksızlar, heykelleri kırma, tahrip etme cüretini bulamazlardı. Fakat ne yazık ki, son yıllarda bu konuda gevşek davranıldığı için Atatürk'e hakaret edenler arttı.

Sözlü saldırıların bir kısmının, iktidar partisine mensup bazı kişiler tarafından yapıldığını görmek insanı daha da üzüyor!

Gericiler bundan cesaret alıp sürekli diş gösteriyor, ceza almadıkça daha da azıtıyorlar!

Bu topraklarda yaşayan 84 milyon insanın Atatürk'e en azından şükran borcu vardır. Fakat… Bir kısım ahalide artık vicdan da kalmadı!

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Eski Devlet, Milli Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk gönderdiği mesajda şöyle diyor:

“Samsun'daki Atatürk Anıtı'nı yıkmaya kalkışan alçaklar ve onları azmettirenler, 100 yıl sonra hâlâ Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkmasını, Büyük Zafer'den ve Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasını içlerine sindiremiyor.

Bunlar, bir süre önce ölen fikir babalarından biri gibi ‘Keşke savaşı Yunanlılar kazansaydı' diyebilecek kadar aşağılık hainlerdir!

Samsun'daki menfur (aşağılık ve iğrenç) saldırı girişimi, onu lânetleyen bütün Samsun halkı, büyük kurtarıcı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eserlerine ulusça sahip çıkmamız için uyarıcı bir vesile olmuştur!”

Atatürk diktatör müydü?

1930 yılında Ankara Halkevi'nde yapılan 1'inci Tarih Kongresi'nin sonunda bir çay partisi verilmişti…

O zamanlar bugünkü gibi lüks ve israf yoktu. Devleti masrafa sokmamak için mütevazı çay davetleri verilirdi.

Çay partisinin samimi havası içinde, genç öğretmenlerden Reşat Bey (sonraki yıllarda Ordinaryüs Profesör Doktor olan Reşat Kaynar) Atatürk'e:

“Paşam, Fransa'da biri, bir kitap yazmış, sizin diktatör olduğunuza dair… İzin verir misiniz, biz de ona bir cevap verelim” dedi.

Atatürk gülümseyerek:

“O kitabı ben de okudum. Cevap vermeye gerek yok” dedi ve ekledi:

“Diktatör olsaydım, siz bu soruyu bana sormaya cesaret edebilir miydiniz?

GÜNÜN SÖZÜ

Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha da azar (Tolstoy)