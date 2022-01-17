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Başbakan Menderes’in dramı!

Önceki gün ilginç bir müze açıldı.

Bu müze Türkiye'nin dramatik bir dönemini sergiliyor.

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, 90 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan müzenin adı:

“Adnan Menderes Demokrasi Müzesi”

Bugünkü kuşaklar Adnan Menderes'i pek tanımazlar.

O, Türkiye Cumhuriyeti'nin idam edilen tek başbakanıdır. 1950 ile 1960 yılları arasında Başbakan olarak 10 yıl ülkeyi yöneten Menderes, 1960 yılında askeri bir darbeyle devrilerek yargılanmış, 1961 yılında idam edilmiştir.

62 yaşında hayata veda eden Menderes'in hazin sonu, yalnız onun değil, Türkiye'nin de dramıdır.

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Menderes'in doğup büyüdüğü topraklarda açılan müzede, Menderes'in aldığı İstiklal Madalyası, nüfus cüzdanı, nişan ve evlilik yüzükleri, çok sayıda ilginç fotoğrafı, 1954 yılında çiftliğinde kullandığı traktör, 1950-1960 yılları arasındaki Başbakanlığı'nda kullandığı makam aracı sergileniyor.

Yassıada'da idam istemi ile yargılanırken, eşi Berin Hanım'a yazdığı son mektubun da yer aldığı müze, ziyaretçileri dönemin atmosferi içine çekmek için modern çağın gerektirdiği yenilikçi bir anlayış içinde öyküleştirilerek hazırlandı.

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Menderes hakkında çok sayıda kitap yazıldı.

Bu konudaki en son kitap, eski CHP milletvekillerinden Rahmi Kumaş tarafından kaleme alındı. Adı: “MECLİS'TEN MENDERES GEÇTİ”

16. Dönem CHP Trabzon Milletvekili olan Rahmi Kumaş, aslında CHP'li olan Adnan Menderes'in, “Çiftçiyi Topraklandırma Yasa Tasarısı”na karşı çıkarak CHP'den koptuğunu ve bu nedenle CHP lideri İsmet İnönü ile kıyasıya bir mücadeleye başladığını anlatıyor.

Menderes neden “Çitçiyi Topraklandırma Yasası”na karşı çıkmıştı? Bunun sebebi, kendisinin büyük bir çiftlik sahibi olmasına bağlanıyor.

Rahmi Kumaş'ın farklı kitabı, Menderes'in, idam edildikten 61 yıl sonra bugün bile devam eden etkisini ve günümüz Türkiye'sini anlamak için büyük önem taşıyor. (Doruk Yayınları)

Felakete davetiye!

Avrupa ülkeleri plastik çöplerini Türkiye'ye atıyor.

Hurda plastik ithalatı ile neredeyse tam anlamıyla Avrupa'nın çöplüğü haline geldik!

Çin'in 2018 yılında kanun çıkartarak, plastik atık alımını yasak etmesinden sonra, plastik çöplerin yeni adresi Türkiye oldu.

AKP iktidara geldikten sonra, son 16 yılda plastik çöp ithalatımız 196 kat arttı.

Her yıl daha çok lastik çöp alıyoruz.

Türkiye'nin en çok plastik atık ithal ettiği 5 Avrupa ülkesi şunlar:

1) İngiltere ( 209 bin 960 ton)

2) Belçika (137 bin 071 ton)

3) Almanya (136 bin 053 ton)

4) Hollanda (49 bin 496 ton)

5) Slovenya (24 bin 884 ton)

Çevreciler bu tür atıkların alımının ülke için çevre felâketine davetiye olduğunu söylüyorlar.

TEBESSÜM

Her zaman yanında…

Ağır kalp krizi geçiren adam, hastanede baş ucunda duran karısına bakarak kısık bir sesle konuşmaya başlar:

“Sen her zaman yanımdasın… İlk işten kovulduğumda yanımdaydın. İflas ettiğim gün de yanımda oldun.

Evimizi soyan hırsızlar beni tabancayla vurduklarında da, hastanede gözlerimi açtığımda da yanımda seni gördüm…

Trafik kazası geçirip hastanelik olduğumda da başucumda sen vardın. Sen hep yanımdasın, başımdasın.”

Kadın, kocası tarafından takdir edilmenin mutluluğu ile tebessüm ederek “Vazifem” derken adam devam eder:

“Şimdi komada gibiyim. Belki de öleceğim… Ve sen yine başucumdasın.

Sonunda anladım ama çok geç oldu!

Yahu sen ne uğursuz kadınmışsın!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir insanı öldürene katil, 100 bin insanı öldürene kahraman diyorlar!