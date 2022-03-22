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Beka sorunu denilen felaket bu işte!

Bir süre önce de yazdım… Türkiye'nin en parlak beyinleri ülkeden kaçıyor.

Doktorlar, mühendisler, öğrenciler, başta Almanya olmak üzere, Batı ülkelerine gidiyorlar.

Buna “Beyin göçü” de diyebiliriz.

Türk Tabipler Birliği'nin rakamlarına göre, 2021 yılında 1361 doktor Türkiye'yi terk etti. Öğrenci göçünde de birinci olduk!

Sebep, tüm umutlarının yok oluşu, ağır hayat şartları ve çaresizlik!

Siyasal sistemin çarpıklığı, bozulan ekonomiyle birlikte işsizlik, yoksulluk ve daha da önemlisi “umutsuz bir gençlik” yarattı, ne yazık ki!

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İstanbul Ekonomi Araştırma Merkezi tarafından 18 ile 30 yaş grubundaki 3000 genç arasında yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin yüzde 61'i Türkiye'de kalmaktansa, daha iyi bir yaşam için yurt dışına göç etmeyi tercih ediyor.

Hazin bir durum!

Gençlerimizin çoğu böyle kaçmak isterse, biz bu ülkeyi kimlere teslim edeceğiz?

Umutsuz bir gençliğin yaşadığı memleketin geleceği iyi olur mu?

Beka sorunu denilen şey işte bu!

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2019 yılının 24 Mayıs Cuma günüydü… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışında, genç bir kadınla aralarında geçen diyalog hafızalara kazınmıştı.

Ses tonundan çaresizlik içinde olduğu anlaşılan genç bir kadın: “Ben iki üniversite mezunuyum. Fakat iş bulamıyorum, işsizim!” diyordu.

Cumhurbaşkanı, sert bir sesle:

“Herkes iş bulacak diye bir şey yok!” cevabını vermişti.

Peki, insanlar neden okuyor, neden üniversite bitiriyor. İşsiz kalmak için mi?

Anayasa'nın 49'uncu maddesi aynen şöyle diyor:

“Çalışmak herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır”

Demek ki neymiş? Vatandaşa iş sağlamak devletin göreviymiş!

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TÜİK rakamlarına göre Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 842 bin, ancak… DİSK-Araştırma Merkezi ülkemizdeki geniş tanımlı işsiz sayısını 9 milyon 671 bin olarak açıklıyor.

Üniversite mezunları işsizlik rekoru kırıyor! Her üç gençten biri işsiz!

Onlara “Herkes iş bulacak diye bir şey yok!” deniliyor.

Oysa vatandaşlarımıza iş imkânı sağlamak devletin görevidir.

Devlet, milyonlarca vatandaşa karşı görevini yapamıyor, işsizlik ve yoksullaşma artıyor.

İşte, ülkenin yaşlıları, bunları düşününce, hiç kimseye “Gitme” diyemiyor! Dese de dinletemeyeceğini biliyor!

TEBESSÜM

Cehennemde rüşvet!

Köyün birinde aynı gün, bir Karadenizli, bir Kayserili ve bir de Güneydoğulu ölmüş!

Ahali toplanıp cenazeleri gömmüş… Yorgun argın dönüp, kahvehaneye oturarak birer çay söyleyen köylüler, az sonra bakmışlar ki, Karadenizli mezardan çıkmış, üstünü başını silkeleyerek kahveye geliyor!

Şaşkınlık içinde “N'oldu yahu? Nasıl çıkıp geldin?” diye sormuşlar.

Karadenizli hınzır bir şekilde gülerek:

“Öbür taraf da aynen burası gibi… Zebaninin eline bir yüz lira sıkıştırdım, beni geri gönderdi.” diye cevap vermiş. Köylüler merakla sormuşlar:

“Peki, Kayserili nerede?”

Karadenizli cevap vermiş:

“Ben gelirken Kayserili ‘Elli liraya olmaz mı?' diye zebani ile pazarlık yapıyordu.”

“Ya Güneydoğulu?”

“O da her şeyi devlete yüklemeye alışmış, ‘Ben vermem, devlet versin!' diyordu!”

GÜNÜN SÖZÜ

Savunma, eğitim ve ekonomi milli olmazsa o memleketi paylaşırlar!