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Bir göz ağlarken diğer göz gülmez!

Türk halkı yoksullaştı…

İnsanlar ağır zamlar altında eziliyor…

Bir yandan ekonomik sıkıntılar artarken, diğer yandan da demokrasi, hak ve özgürlüklerden iyice uzaklaştık…

İnsan hakları en alt düzeye indi…

Hukuk ve adalette yaya kaldık…

Peki, çözüm nedir?

Ülkemiz bu dertlerden ne zaman ve nasıl kurtulacak?

İşte 6 parti (CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti) bu nedenle bir araya geldi…

“Çözüm, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek Türkiye'yi ‘Tek Adam Sistemi'nden kurtarmaktır.” dediler.

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6 parti, üzerinde anlaştıkları metni imzaladılar.

Bu girişim, ezilmiş, yılmış, yıkılmış halka umut vermesi bakımından çok değerli…

İmzalanan metinde:

“Şeffaflık, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, adalet, özgürlük, liyakat, milli eğitim, kuvvetler ayrılığı, yolsuzlukla mücadele” gibi hasret kaldığımız kavramların yeniden tesis edileceği vaat ediliyor.

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Toplum olarak hep ayrıştırıldık, hep bölündük… İktidarı eleştiren herkes hakarete uğradı!

Değişik dünya görüşlerine sahip 6 partinin bir araya gelmesi, Türkiye'de uzlaşma kültürünün de yeşerebileceğini göstermesi bakımından önemlidir.

Mevcut iktidar sert, kırıcı, hakaret dolu söylemleriyle toplumu ayrıştırıp, birbirine düşman gibi bakan gruplar yaratırken, 6 parti kardeşlik mesajı verdi.

Hepimiz, aynı ülkede, aynı kadere doğru koşuyoruz. Üzüleceksek beraber üzüleceğiz, sevineceksek beraber sevineceğiz! Bir göz ağlarken, diğer göz gülmez!”

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6 partinin imzaladığı metin, bize birlik ve beraberlik vaat ediyor, “Ülkeyi düzlüğe çıkartacağız, milleti ‘Tek Adam Sistemi'nden kurtaracağız!” diyor.

Ben şahsen, bir araya gelen tüm liderleri gönülden tebrik ediyorum ama bu girişimin öncülüğünü yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ona büyük destek olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bu yurtsever çabaları nedeniyle ayrıca kutluyorum.

Liderler, Türkiye'nin ihtiyacı olan fotoğrafı gösterip, Yarının Türkiye'si için “Demokrasiye dönüş umudu” verdi.

Tansu Çiller ve neden coştu?

Eski Başbakan Tansu Çiller'e ne oldu birdenbire? Neden böyle ansızın coşup yandaşlığa soyundu?

Hanımefendi “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” isteyen 6 partiyi hainlikle suçlayarak:

“Bunu Türkiye'nin, gençlerin önüne umut diye koymak ihanettir!” dedi.

Birdenbire bu suçlama neden icap etti acaba?

Yeniçağ yazarı Arslan Tekin, dünkü yazısında bu durumu şöyle yorumladı:

“Tansu Çiller, çeşitli vesilelerle arada bir görünüyor ama konuşmuyordu. Sahi, Saray'ın elinde Tansu Çiller'i konuşturacak ne gibi kozlar var? Çok merak ediyorum.”

Arslan Tekin haklı. Merak edilmeyecek gibi değil!

Son günlerde Çiller'in yeni bir parti kuracağından bahsediyorlar! Kendisi “Bu benim parti kuracağım anlamına gelmiyor ama beni düşündürüyor.” diyor.

Bence hiç zahmet edip düşünmesin! Bir parti kursa bile bu toplumdan alacağı oy, yüzde 1'e bile ulaşamaz, sıfır civarında kalır!

TEBESSÜM

Sevişmek aşk mıdır, iş midir?

Temel, İstanbul'da bir apartmanın kapıcısı olur…

Televizyondaki bilgi yarışmalarına özenen Temel bir gün arkadaşlarının teşviki ile yarışmaya katılır…

Sunucu sorar:

“Basit, fakat önemli bir soru bu… Sevişmek aşk mıdır, iş midir?”

Temel hiç tereddütsüz cevap verir:

“Aşktır?”

“Peki, neden aşk dedin?”

“İş olsa bize yaptırırlardı!”

GÜNÜN SÖZÜ

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