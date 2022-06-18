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Bir inat uğruna yoksullaşıyoruz!

İktidara göre ülkemiz hainlerle dolu!

Neden?

Çünkü “Şükür” demeyi bilmiyorlar!

Aç kalsan da, sürünsen de, evine ekmek götüremesen de “Şükür” diyecek ve AKP'ye oy vermeye devam edeceksin!

Bir eli yağda, bir eli balda yaşayan, dört-beş maaş birden alarak gününü gün eden yandaşlara bakıp da “Şükür” demezsen ya hain, ya da terörist damgasını yersin!

İktidar hâlâ pişkin bir şekilde “Vatandaşı geçim sıkıntısından kurtaracak olan biziz!” diyor!

Kurtaracak gücünüz olsa ülke ekonomisini batma noktasına getirir miydiniz?

Ona buna “Çürük” diye hakaret etmekle işler düzelmiyor!

AKP'nin 4 kurucusundan biri olan Bülent Arınç bile önceki gün özeleştiri yaparak:

“Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. ‘Kral çıplak' demenin, gerçekleri söylemenin vaktidir” diye isyan etti!

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“Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine” diye ünlü bir deyim vardır ya… Bizimkiler de o durumda… İnadına tersine gidiyorlar!

Dünya ekonomisine yön veren Amerika Merkez Bankası (FED) politika faizini 75 baz puan arttırdı.

Türkiye'de ise “Faiz sebep, enflasyon netice” denilerek politika faizi sabit tutuluyor. Bu nedenle Türk Lirası hızla değer kaybetmeye devam ediyor!

Bir inat uğruna her geçen gün biraz daha yoksullaşıyoruz.

Londra merkezli Ekonomik Araştırma ve Danışmanlık Şirketi “Capital Economics” Türkiye konusundaki tahminini “Dolar bu yılın sonunda 24 lira olur, 2023'ün ilk yarısında ise 26 liraya yükselir” diye açıkladı.

Korkunç, ürkütücü bir tahmin bu! Ulusça daha da fakirleşeceğiz anlamına geliyor!

Ancak… Acıklı halimize “Çok şükür yoksullaşıyoruz” diyenler de var!

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AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine şükür edenlerden biri!

Numan Bey katıldığı bir TV programında Türk Lirası'nın değerini bilerek düşürdüklerini açıklayarak:

“Eskiden TL çok değerliydi. Çok şükür ki, bundan kurtulduk!” dedi. İyi mi?

Değerli Türk Lirası'nın ortaya olağanüstü yüksek miktarda ithalat çıkarttığını söyleyen Numan Bey'e CHP'li Engin Altay şöyle cevap verdi:

“Bunlar için pişkinlik devri bitti, milletin haliyle alay etme dönemi başladı. Bu iddiaların hiçbir ekonomik desteği yok.”

Gerçek olan şu:

Türkiye, iddia edilenin aksine 2022'nin ilk 5 ayında tarihinin en yüksek dış ticaret açığını verdi. İnat sonucu alınan yanlış kararalar Türk Lirası'nı eritirken yabancı paraların kanatlanıp uçmasına sebep oldu.

Türk ulusu, son 60 yıldır ilk defa bu kadar derin bir yoksulluğun pençesine düştü. Daha kötü günler görmemek için şükretmemiz mi gerekiyor?

Türk futboluna balta!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu.

Demokratik bir seçimle değil “tek aday” olarak tepeden gelen “Seçin” emriyle göreve geldi.

309 delegeden 100'ü protesto için kongreye gelmedi, 51 delege boş oy attı. Tek aday Mehmet Büyükekşi 158 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oldu.

Türk futbolunun büyük sorunları olduğunu belirten Türkiye Futbol Federasyonu'nun duayen başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu “Beklenen oldu!” diye üzüntü mesajı gönderdi.

Tüm bunlar, yeni Başkan Mehmet Büyükekşi için bir uyarıdır ama o daha ilk adımda Türk futboluna baltayı vurarak, yabancı futbolcu sayısının kulüplerin istediği gibi arttırılacağını söyledi. Bir takımda aynı anda 8 yabancı futbolcunun oynaması az geliyor, bunlar 9'a 10'a, belki de 11'e çıkartılacak ve bunların adı “Türk takımı” olacak!

Anlaşılan statlarımızda yine yabancılar koşup oynayacak, bizimkiler tribünde oturacak!

Türk futbolunu yönetenler, Türk gençlerini çok mu kabiliyetsiz görüyorlar? Federasyon heyetinde dilerim aklı başında üyeler de vardır!

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