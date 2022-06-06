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“Bize yaşamayın diyorlar!”

Konyalı emekli bir yurttaş inledi:

“Emekliyim, karnım aç, 2503 lira maaş alıyorum. Çocuğumu okutacak durumum yok!”

Karşısında, Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Dikkatle onu dinliyordu.

Bir başka yurttaş devam etti:

“Bize yaşamayın diyorlar. Biz yaşamak istiyoruz. Allah aşkına bir çare!”

Bu hazin tablo karşısında Kılıçdaroğlu'nun çok üzüldüğü, gözlerindeki kederli ifadeden anlaşılıyordu. Yurttaşlara moral verdi:

“Fakirliği bitireceğim. Biz hep beraber huzur içinde yaşayacağız. 5'li çeteden alıp çiftçimize, üreticimize, insanlarımıza vereceğim. Ülkemizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Söz veriyorum.”

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Sevgili okurlar… Ülkemizin hemen her yanı, üstte yazdığım gibi dertli insanlarla kaynarken, sorunları çözüp ekonomiyi düze çıkarmakla görevli olan iktidar ne yapıyor?

Elinde olağanüstü yetkiler olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp:

“Yalancı, omurgasız, proje, aparat, Beşinci Kol elemanı (casusluk, propaganda, sabotaj gibi faaliyetler yapan kişi), terör sevici, sefil!” gibi ağır sözlerle hakaret ediyor.

Yalnız Kılıçdaroğlu değil, Erdoğan'ın hedefinde Gezi Olayları'nı destekleyen kadınlar ve erkekler de var… Kadınlara “Sürtük”, erkeklere ise “Çürük” diyor. Bu konuda geri adım atmadı!

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Doğal olarak, büyük hakarete tepkiler de büyük.

Kadınlar “Sürtük” sözüne isyan etti. Yargıya suç duyurusunda bulunanlar var. Öyle görünüyor ki, bu sözcük hiç unutulmayacak ve her zaman Erdoğan'ın karşısına çıkacak.

Hakarete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? Sükûnetini muhafaza ederek kendisini hedef alan ağır sözler nedeniyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde:

“Böylesine hakaret sözleri ve yakıştırmalar hiçbir biçimde eleştiri kapsamında görülemeyeceği gibi dünyadaki tüm yargı sistemlerinde yaptırıma tabi tutulacaktır” deniliyor.

Dileriz yargı, yasaların gereğini yerine getirerek âdil bir karar verir.

Adaletten umudu kesmemek gerekir. Bekleyelim, sonucu göreceğiz!

“O tencere kaynayacak!”

Siyasetimizin hali içler acısı…

Ülkemizde çökmüş olan ekonominin ayağa kalkmasını sağlayacak çareler aranacağı yerde, küfürle, hakaretle zaman kaybediliyor!

Böyle bir zihniyetle enflasyonu yenmek mümkün değil!

2 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı'nı görevden atmak, Maliye Bakanı'nı değiştirmek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlarını şutlamakla enflasyon düşmüyor.

Emir belki demiri keser ama ekonomiyi kesmiyor! Enflasyon emirle düşmüyor!

Vatandaşın rahat bir nefes alabilmesi için ekonominin kurallarını uygulamak, ehil kişileri göreve getirmek şart.

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara verdiği söz çok önemli:

“Sıkıntılarımız var, biliyorum. Fakat bizim iktidarımızda hiçbir anne ‘Mutfağımda tencere kaynamıyor' demeyecek. O tencere kaynamıyorsa bilecek ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde de tencere kaynamıyor. O tencere hep kaynayacak!

TEBESSÜM

Aslan kafesinde…

Temel gittiği büyük kentte hayvanat bahçesini ziyaret eder. Etrafı seyrederken açık bir kafes gören Temel merak ederek içeri girince müthiş bir paniğe sebep olur. Görevliler heyecanla:

“Hoop, dur. Hemen çık dışarı! Orası aslanın kafesi…” diye bağırırlar.

Temel kafesten çıkarken söylenir:

“Amma da kıymetliymiş haa! Sankim sizin aslanınızı yeduk!”

GÜNÜN SÖZÜ

Siyasette bir sonraki virajda önünüze ne çıkacak bilemezsiniz!