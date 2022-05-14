PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu tür cezalar hep ters teper!

Olaysız geçen bir günümüz yok!

Her gün gerginlik, her gün haksızlık ve hukuksuzluk milletin sinir sistemini tahrip etti!

Cennet vaad edilirken cehenneme dönüşen günler yaşıyoruz.

Yasaklar ülkesi haline geldik!

İşte bir şok daha!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onandı ve siyasi yasak getirilerek siyaset yapmaktan men edildi!

Hâlâ hiç sıkılmadan “Türkiye bir hukuk devletidir.” diyorlar. Tuhaf olan bu!

AKP iktidarı döneminde hukuk ne yazık ki, “Nalıncı keseri” gibi hep tek taraflı işler hale geldi!

Hukuksuzluğa “Hukuk”, adaletsizliğe “Adalet” diyorlar artık!

★★★

Canan Kaftancıoğlu neden hedefte?

Çünkü AKP'nin İstanbul'da perişan olmasında Canan hanımın payı çok büyük.

İktidar, İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü hazmedemedi!

Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı getirilerek eli-kolu bağlanmak isteniyor.

Oysa yasaklarla hiçbir yere varılamayacağını, insanların adaletsiz cezalarla susturulamayacağını önceki yıllarda defalarca gördük.

Bunlar geçmişten de ders almıyorlar!

★★★

Ülkede objektif düşünen herkes durumun farkında ve yasaklara tepkili.

Memleketi yasakçı zihniyet bugünkü hale getirdi.

“Ekonomistiz” diyorlar ekonomiyi batırıyorlar, “Hukukçuyuz” diyorlar, hukuku yok ediyorlar!

Yıllarımız böyle geçti!

Demokrasi ve hukuk düzelmeden, başta ekonomi olmak üzere, ülkede hiçbir işin düzelmeyeceğini bakalım ne zaman idrak edecekler?

★★★

Türkiye son on yılda hızla fakirleşti. Bu gidişle insanlarımızın refah ve huzura kavuşması kesinlikle mümkün değil!

Kötü gidişatın ve hazin yoksulluğun sorumlusu, ülkeyi iyi yönettiğini zanneden iktidar partisidir.

“Sabredin, şükredin” demekle evlerde tencereler kaynamıyor!

“Başka ülkelerde de yüksek enflasyon var” şeklindeki mazeret de anlamsız!

Evet, Amerika ve Avrupa'da da enflasyon var ama Türkiye'deki enflasyon resmi rakamlara göre o ülkelerden 10 misli, bağımsız kuruluş ENAG'ın hesaplarına göre ise 20 misli daha fazla!

★★★

Hiçbir yasak, hiçbir ceza, halkın boş midesini doldurmuyor!

Ülkede adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar, toplumun adalete olan güven duygusunu yıpratıyor!

Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası mutlaka ters tepecek, bumerang gibi dönüp iktidar partisini vuracaktır. Bunu seçimde net olarak göreceğiz!

“Yargı sopası!”

Türkiye adalet istiyor…

Türkiye yoksulluktan kurtulmak istiyor…

Türk halkı açlığın bitmesini istiyor…

Türk insanı huzur ve refah istiyor!

Oysa iktidar ne yapıyor? Fakir halka “Sabredin” “Şükredin” diyor.

Toplum çok gergin.

Politik baskıyla verilen cezalarla, hukuki olmayan yasaklarla muhalefet korkutulup susturulmak isteniyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, 9 yıl önce attığı mesajlar nedeniyle 4 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilip siyaset yasağı getirilmesi toplumu daha da germekten başka ne işe yarar?

Hazımsızlık, hukuksuzluktur bu…

★★★

AKP'nin eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bile kararı eleştirip bakınız ne diyor:

“Türk siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla, ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin (yola getirilmesinin, terbiye edilmesinin) ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir. Kaftancıoğlu'nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum, ancak son karar çok yanlış olmuştur.”

Aklın yolu bir… Hüseyin Çelik haklı… Olaylara onun gibi objektif bakabilen AKP'liler de var.

GÜNÜN SÖZÜ

Her düşüşün sonunda kalkıp yola devam eden insan güçlüdür.