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Dev miting!

Bugün İstanbul Maltepe'de dev bir miting var.

“Dev” tabirini özellikle kullanıyorum. Büyüğün de ötesinde, devasa bir miting olacak bu!

İnsaf dışı zamlar altında ezilen, dertli, çileli, insanlar…

İşçiler, işsizler, iş bulmaktan umutlarını kesenler…

Evlerine yarım kilo et götüremeyen asgari ücretliler…

Yarı aç, yarı tok yaşayan emekliler ve emeklilikte yaşa takılanlar…

Mutfaklarında tencere kaynamayan ev kadınları…

Atanamayan öğretmenler, çaresiz esnaf, umutsuz çiftçiler bugünkü mitinge koşacak ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyecekler.

Son dönemde güçlü bir rüzgâr yakalayan Kılıçdaroğlu, söylemleriyle, vaatleriyle bu çileli millet için bir umut oldu.

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Bu fukaralık ve bunca acı, milletimizin kaderi mi, değil mi?

Hayır! Kader değildir bu!

Milletin çektiği bu yoksulluk işkencesinden kurtulması pekâlâ mümkün!

Kurtulup kurtulmamaya insanlarımız kendi iradeleriyle karar verecekler!

Ya emeklerini sömürüp talan eden ve kendilerini derin yoksulluğa iten bu yanlış sistemden (sandıkta verecekleri oylarla) kurtulacaklar, ya da pranga mahkûmları gibi azap içinde yaşamaya devam edecekler.

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Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü mitinge insanların kalbine, beynine, vicdanına hitap edecek…

■ Canan Kaftancıoğlu'na neden hapis cezası verilip siyaset yasağı getirildiğini…

■ İktidarın ağır İstanbul yenilgisini bir türlü hazmedemediğini, bu nedenle Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile uğraşıp yok etmeye çalıştıklarını…

■ Cumhuriyet'in değerlerinin iktidar tarafından bir bir yok edildiğini…

■ Paramiliter bir kuruluş, (örgütlenme ve görev olarak askeri, ancak, düzensiz gönüllülerden oluşan ve devletçe desteklenen bir yapı) olduğunu belirttiği SADAT şirketine neden göz yumulduğunu…

■ Seçim güvenliğini tehlikeye sokan hazırlıkları…

■ CHP'li belediyelerin önüne çıkartılan bin bir engelle, vatandaşların mağdur edildiğini…

■ Pahalılık ve yoksullukla nasıl mücadele edileceğini…

■ Soyguncuların, arsız ve hırsızların memleketi nasıl çekirge sürüsü gibi sardığını…

■ 128 milyar doların nereye gittiğini…

■ Memleketin neden milyonlarca yabancı sığınmacı ile doldurulduğunu…

■ Millet yokluk içinde çabalarken, savurganlığa, yolsuzluk ve israfa neden göz yumulduğunu, devlet kaynaklarının neden har vurulup harman savrulduğunu anlatacak ve hesap soracak!

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İktidarın “Savaş çıktı, kriz çıktı, dolar kuru arttı, enflasyon oldu, kar yağdı, sel bastı, dış mihrakların oyununa geldik” vs. gibi mazeretleri geçerli olamaz!

Ülke yönetimine talip olanlar her ihtimali düşünerek önlem almak, halkını yokluğa mahkûm etmemek zorundadır. Bunu yapamıyorlarsa giderler!

Uluslararası kuruluşlar Türkiye'yi nasıl görüyor?

Ekonomi, para ve maliye politikası, ekonomik krizler konularında çok sayıda makalesi olan Mahfi Eğilmez'in araştırmasına göre uluslararası kuruluşlar Türkiye'yi nasıl görüyor?

■ Dünya Demokrasi Sıralaması'nda 167 ülke arasında 103'üncüyüz.

■ Hukukun Üstünlüğü'nde 139 ülke arasında 117'nciyiz.

■ Siyasal İstikrar Endeksi'nde 194 ülke arasında 170'inciyiz.

■ Dünya Basın Özgürlüğü'nde 180 ülke arasında 153'üncüyüz.

■ Çevre Endeksi'nde, 180 ülke arasında 99'uncuyuz.

■ Kamu Güvenliği'nde 38 ülke arasında 32'nciyiz.

■ Yolsuzluk Endeksi'nde 180 ülke arasında 96'ncıyız.

■ 2014 yılında dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisiydik. 2021 sonunda 21'inciliğe geriledik.

Bu yılın sonunda büyük bir ihtimalle 23'üncülüğe düşeceğiz.

20 yıllık AKP iktidarında geldiğimiz nokta bu… Üstteki rakamlar, Türkiye'yi iyi yönettiğini iddia eden AKP'ye ithaf olunur!

GÜNÜN SÖZÜ

Umudunu kaybeden bir toplum her şeyini kaybetmiş demektir!