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Dil kesmek!

“O dilleri yeri geldiğinde kopartmak bizim görevimizdir!”

Müthiş bir söz değil mi? İnsanı ürkütüyor doğrusu…

Kimin dili kopartılacak? Neden kopartılacak?

Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkarttığı “Şahane bir şey yaşamak” adlı şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Âdem'e” sözleri 5 yıl sonra servise konularak linç kampanyası başlatıldı.

Neden bunca yıl beklendi, şimdi mi akıllarına geldi, ayrı bir merak konusu!

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Başlatılan tartışmaya MHP lideri Devlet Bahçeli'den sonra Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Hem de zehir zemberek sözlerle…

Erdoğan “Hz. Âdem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri, yeri, geldiğinde kopartmak bizim görevimizdir. Havva validemize de kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.” dedi.

Erdoğan yalnız AKP Genel Başkanı değil, aynı zamanda ülkenin Cumhurbaşkanı'dır, ve… Bir cumhurbaşkanının, bir müzik sanatçısını böylesine sert sözlerle hedef alması bugüne kadar görülmüş bir şey değildir.

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Aslında Sezen Aksu büyük bir AKP destekçisiydi… 2010 yılındaki referandumda “Yetmez ama evet” diyenlerin yanında yer alarak “Evet oyu” kullanmıştı.

Şarkıcının, iktidara yaranmak için tüm Laik Cumhuriyet yanlılarını ve Atatürkçü'leri:

“Sizler iki cihanda lekelisiniz!” diye suçlaması da hâlâ unutulmuş değil…

Aksu, “Çözüm süreci” denilen ve fiyaskoyla sonuçlanan saçmalıkta da AKP'den yana tavır koyarak büyük destek vermişti.

Şimdi aynı AKP onu yerden yere vuruyor!

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Vaktiyle “İki cihanda lekelisiniz” diyerek laik kesimin duygularına ihanet eden Sezen Aksu'nun başına gelenlere “Oh” diyecek halimiz yok tabii ki…

Geride kalan o sözler şarkıcının ayıbı olarak kayıtlara geçti…

Şimdi Sezen Aksu'yu savunmak “İki cihanda lekeli” dediği kişilere kaldı.

Halkımızın aşklarına, sevincine, mutluluğuna ve acılarına ortak olan şarkılarıyla müzik dünyamızın en üst sıralarında yer alan bir sanatçının yok edilmesine seyirci kalamayız.

“Minik Serçe”yi, haksız bulduğumuz linç kampanyasına karşı savunmak vatandaşlık görevimizdir.

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Zamların ülkeyi kasıp kavurduğu şu günlerde iktidar gündem değiştirmek için şarkı sözleriyle uğraşmaya başladı.

Eski defterleri karıştırıp, 5 yıl önceki bir şarkıdan medet ummaya çalışıyorlar.

Üretken bir sanatçıya açılan bu kampanyadan, aydın geçinen “Yetmez ama EVET”çilerin ders çıkartmaları gerekiyor.

Ülkemiz bu halde ne yazık ki!

İnsan haklarına, ifade özgürlüğüne ve en önemlisi hoşgörüye ne oldu?

Bunların hepsi bir masal mıydı?

Demokrasi, istenen durağa varınca inilecek bir tramvay mı?

Adem ile Havva, cennetten neden atılmışlardı?

Sezen Aksu'ya birçok sanatçı gibi hızlı bir şekilde destek çıkan sanatçılardan biri de Zülfü Livaneli…

Yazar, senarist, politikacı, film yönetmeni ve müzisyen Zülfü Livaneli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Saldırılar Sezen'i daha da büyütür” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Sezen Aksu'ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatılmış bulunuyor. Bu sözleri çarpıtanların sanatla, kelimelerle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset penceresinden izleyip yorum yapıyorlar. ‘Cahil' kelimesi halk şiirimizde ‘tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş' anlamında kullanılır.

Neşet Ertaş'ın ‘Cahildim, dünyanın rengine kandım' türküsünde olduğu gibi… Bir halk türküsünde ‘Ergen kız, cahil oğlan/ İnkârdan gelinir mi?' denildiği gibi…

Sezen'in de Adem ve Havva'nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden hakaret anlamı çıkartmak zorlamadır, haksız bir saldırıdır.”

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