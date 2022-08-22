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“Dünya liderleri karşımızda mum gibi!”

Ekonomi bir bilimdir.

AKP iktidarı bu gerçeği kabul etmezse, Türkiye'de işler hiçbir zaman düzelmez.

Bir sorunu çözmek için önce onu teşhis etmek ve hatayı kabul etmek gerekir.

Oysa AKP'nin böyle bir niyeti yok gibi görünüyor.

Her şeye tek başına karar veren Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işlerin iyi gitmediğini anlatacak adam yok. Bunun yerine ortalık güllük gülistanlıkmış, her şey mükemmelmiş gibi methiyeler düzülüyor. Gerçeklerden kaçış, ona da, ülkeye de zarar veriyor!

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Kabineyi oluşturan Bakanların tamamı, bir iş yaparken söze “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla…” diye başlıyor. Hatta yangın söndürme işlemleri için bile “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla yangına derhal müdahale edildi.” deniliyor.

Yani, Cumhurbaşkanı'nın talimatları olmazsa ülkede hiçbir şey yapılmayacak, hatta yangın bile söndürülmeyecek, öyle mi?

Bakanların ve Saray sözcülerinin ifadelerinden bu anlaşılıyor.

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Hükümetin her Bakanı, Cumhurbaşkanı'na övgüler yağdırırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onlardan geri kalır mı?

Sayın İçişleri Bakanı, Bayburt'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsederken:

“Sadece Türkiye'nin lideri değil, dünyanın da umudu olan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan” ve “Dünyanın karşısında mum gibi durduğu Tayyip Erdoğan…” ifadelerini kullandı. Bunlardan ne anlıyorsunuz?

Demek ki ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Olaf Sholz, Mısır Devlet Başkanı Sisi vs. tüm dünya liderleri, bizim liderimiz karşısında “mum gibi duruyor!”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadelerinden bu anlam çıkıyor ama eğri oturup doğru konuşalım: Durum gerçekten öyle mi?

Kararı takdirlerinize bırakıyorum.

Aşırı ve abartılı övgülerin kazanç değil, o kişilere zarar verdiğini de bir kez daha düşünmek gerek!

Seçim sandığında nereden inceyse oradan kopacak!

AKP teşkilatı lidere övgüler yağdırırken ülkedeki sorunlar yumağı büyüyor ve meseleler içinden çıkılmaz hale geliyor.

Halkın başındaki en büyük dert enflasyon!

Acımasız bir şekilde artmaya devam eden fiyatlar çok can yakıyor. 85 milyon nüfusun 65 milyonu ağlamaklı!

Türkiye'de hukuksuzluklar devam ettikçe…

Özgürlükler baskı altına alındıkça…

İnsan hakları ihlal edildikçe…

Ülkede üretimi arttırıp, tüm dünyanın uyguladığı bilimsel yollar izlenmedikçe…

İç ve dış sorunlarla birlikte enflasyon da sürekli yükselir, her ay, bir önceki ayı arar hale geliriz.

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Ekonomide mucize yoktur.

Ekonomi duayla, sihirbazlıkla değil, bilimsel kurallarla yönetilir.

Mucize bekleyen boş yere bekler!

Önce zihniyetin değişmesi gerekir. Oysa iktidarın böyle bir değişime hiç niyeti yok!

O halde ne olacak?

Seçim sandığında nereden inceldiyse oradan kopacak!

TEBESSÜM

Dünyayı ters köşe yaptık!

Tüm dünya ülkeleri faizleri arttırırken, bizim Merkez Bankası'nın faiz düşürerek herkesi “ters köşe” yapması Temel fıkrasına benzetildi.

Temel otoyolda ters yola girince trafik radyosunda dehşet içinde bir polis anonsu duyulmuş: “Bütün sürücüler! Dikkat! Dikkat! Bir araba ters yola girmiş tehlike saçıyor!”

Anonsu dinleyen Temel, sel gibi gelen araçlara bakarak bağırmış: “Ne bir arabası yaa? Bütün otomobiller ters yola girmiş, üstüme üstüme geliyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Ulusça mutlu bir hayat uma uma, döndük muma!