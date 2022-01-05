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Ekonomi nasıl çökertilir?

Şu cümle hem gerçek, hem de utanç vericidir:

“TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) bile enflasyonun yüzde 36 olduğunu açıklamak zorunda kaldı!”

Bu ifade, o devlet kurumuna milletin güveninin kalmadığını gösteriyor. Bir devlet kurumunun düştüğü en acıklı haldir bu…

Gerçekleri gizleme çabasıyla hep makyajlı rakamlar açıklayan TÜİK bundan sonra yemin billah etse bile pek inanan çıkmaz!

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Bir ayıp da “İktidar medyası” denilen yandaş gazete ve TV'lerin…

Zamlar ülkeyi yangın yerine döndürdüğü halde onlar yokmuş gibi davranıyor…

Kimi “Yeni fiyat tarifeleri belli oldu” diyor, kimi de “Fiyat ayarlaması” diyerek zamları küçültmeye çalışıyor…

Saray'dan “Zam haberlerini görmeyin veya küçülterek verin!” diye talimat mı geldi nedir, alev alan fiyatlar onların umurlarında değil!

Gazeteciliği de rezil ettiler!

TÜİK'e olduğu gibi artık iktidar medyasına da güven kalmadı!

İyi ki tarafsız ve bağımsız gazete ve televizyonlar var. Sayıları az ama etkileri Saray medyasından bin kat daha fazla…

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İktidar, 5 Haziran 2021 günü bütün Türkiye'ye “Temmuz, Ağustos gibi enflasyon düşmeye başlayacak!” diye güya müjde (!) vermişti…

Sonra “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” hikâyesi başladı…

Bir yandan da “Halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.” diyorlardı.

İşte bu zihniyet, sabit fikir haline gelen bilim dışı teori ekonomiyi yıktı!

Döviz kurları arttı, enflasyon patladı, pahalılık milleti yaktı.

Bu defa “Onların doları varsa, bizim de Allah'ımız var.” demeye başladılar.

Biri de kalktı “Bize bunları Allah yaptırıyor!” diyerek kendi hatalarına Allah'ı ortak etmeye çalıştı.

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Bunun böyle olacağı açıkça belliydi…

Tüm tarafsız ekonomistler “Yapmayın, etmeyin” diye adeta yalvarırken, Merkez Bankası'na “Politika faizini düşür” diye ısrarla, inatla, sürekli olarak talimat verildi.

Ekonomik yangını körükleyip ülkeyi fakirleştiren, ısrarla alınan bu bilim dışı, yanlış kararlardır!

Günümüzde yaşananlar ileride “Ekonomi Nasıl çökertilir?” diye iktisat öğrencilerine ders olarak okutulur sanıyorum!

Gaz lambası mı yakacağız?

Zam fırtınası önümüzdeki aylarda da devam edecek. Bunun başka yolu yok!

Elektriğe, akaryakıta, her şeye zam, zam!

Aralık ayında 206 lira elektrik faturası ödeyen bir vatandaş, aynı miktardaki elektriğe Ocak ayı sonunda 434 lira ödeyecek.

Yüzde 127'lik korkunç zamla elektrik faturaları ikiye katlanırken, diğer tüm ürünler de Şubat ayıyla birlikte zamlardan nasibini alacak!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun şu sözleri hal-i pür melâlimizi özetliyor:

“İktidarın sebep olduğu yıkımı TÜİK bile perdeleyemiyor. Milletin üstünde yapılan akıl dışı deney ülkeyi uçuruma sürüklüyor!”

Bir vatandaş da TV'de “İnsanda Allah korkusu olur. Gaz lambası mı yakacağız?” diye isyanını dile getirdi!

TEBESSÜM

“Tek çare ameliyat!”

Sosyetik göz doktoru, muayenehanesine gelen hastayı uzun uzun muayene ettikten sonra sonucu bildirmiş:

“Sol gözünüz mükemmel. Hiçbir sorunu yok. Fakat sağ gözünüzün durumu kötü. Başka hiçbir çare göremiyorum, sağ gözünüzün mutlaka ameliyat edilmesi, lâzım.”

Hasta şaşkın bir şekilde doktora bakmış:

“Ama benim sağ gözüm takmadır doktor!”



GÜNÜN SÖZÜ

Bir milletin büyüklüğü nüfus çokluğu ile değil, akıl çokluğu ile belli olur.