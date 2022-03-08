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Ertuğrul Akbay’ı özlemle andık

Ertuğrul Akbay benim en uzun süre birlikte çalıştığım meslektaşımdır.

Muhteşem bir gazeteciydi.

Daima en önemli haberleri yakalar, en çarpıcı röportajları hazırlardı.

Onunla dostluğumuz, tanıştığımız yıl olan 1967'den, vefat ettiği 2019 yılına kadar tam 52 yıl sürdü.

Zaman o kadar hızlı akıyor ki, onu kaybedeli 3 yıl olmuş…

Sevgili arkadaşımı dün, ölümünün 3'üncü yılında özlemle andık.

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Ertuğrul Akbay, yarım aşırı geçen gazetecilik hayatında çok başarılı haber ve röportajlara imza attı. Yaptığı işleri ve kazandığı başarıları anlatmaya koca bir kitap yetmez.

Muhabir oldu…

Yönetici oldu…

Patron oldu…

Fakat o hep gazeteci kaldı. Muhabirlik ve röportaj yazarlığı en sevdiği işti.

Şöyle bir düşünüyorum da… Dünyada 7 kıtaya 177 ülkeye ayak basıp bunca işi nasıl başardı diye şaşırıyorum. Aklıma gelen olaylardan bazılarını okurlarımla paylaşmak istiyorum.

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– 1967 yılında Afrika'ya gidip, Kongo'da yaşayan ve dünyanın en kısa boylu insanları olan Cüce Pigme'lerle bir süre beraber kalıp hazırladığı yazı dizisi, Günaydın Gazetesi'ne büyük tiraj aldırdı.

– 1968 yılında, büyük yıldız Türkân Şoray'ın en parlak döneminde ona hayatını anlattırmayı başararak Son Gazetesi'ne 200 bin tiraj aldırdı. Bugün böyle bir rakam telaffuz bile edilemez!

– 1970'li yıllarda, Dünyanın en ünlü silah tüccarlarından Suudi Arabistanlı Adnan Kaşıkçı ile röportaj yapabilen nadir gazetecilerden biri oldu.

– 1975 yılında Hindistan'a gidip Hint Fakirleri arasında aylarca yaşayarak hazırladığı yazı dizisiyle büyük olay yarattı.

– 1976'da Kafkasya'ya giderek, 100 yaşını aşan ve dünyanın en uzun ömürlü insanları olan Kafkas köylüleri üzerinde uzun yaşam sırlarını araştırdı ve yazdı.

– 1978'de, dünyaya kapalı olan Sovyetler Birliği'ne gitmeyi başararak, Rusların ünlü gizli servisi KGB ile uzun bir yazı dizisi hazırladı. Kimse Moskova'daki KGB merkezinin önünden bile geçemezken, o Sovyet Hükümeti'nden aldığı izinle KGB binasına girmeyi başardı ve hazırladığı yazı dizisi büyük ses getirdi.

– 1981'de, Ronald Reagan'ın ABD Başkanı seçildiği günlerde, dünyada hiçbir gazeteci onun yanına bile yaklaşamazken, Ertuğrul Akbay bir mitingde özel koruma ordusunu aşıp Başkan Reagan'a ulaşarak elini sıktı. Türkiye'den selam getirdiğini söyleyen Akbay, Başkan'la fotoğraf çektirip Türkiye hakkındaki görüşlerini aldı. Reagan röportajı olay yarattı.

– 1982 yılında Türkiye'de banker faciası yaşandı. Halktan milyarlarca lira para toplayan Banker Kastelli mali krize girip batınca, hapisten kurtulmak için Türkiye'den kaçtı. Tüm İnterpol polisi, dünyanın her ülkesinde fellik fellik onu ararken, Ertuğrul Akbay yurt dışında Banker Kastelli'nin gizlendiği yeri bulup röportaj yaparak büyük bir başarıya imza attı.

– Londra'da yapılan bir Güzellik Yarışması'nda, kraliçe seçilen Güney Amerikalı Dünya Güzeli ile Royal Albert Holl'de ilk dansı yapmayı başaran gazeteci olarak dünya basınını kıskandırdı.

– Brooke Shields, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Alain Delon, Jean Paul Belmando gibi bir çok sinema yıldızı ile ilginç röportajlar yaptı.

– Bir çok siyaset adamı (Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alpaslan Türkeş, Necmettin Erbakan vs.) Ertuğrul Akbay'a güvenerek önemli haberler verirlerdi. Fakat ona, hepsinden çok Turgut Özal ve eşi Semra Hanım güvenirdi.. Özal'lar, Ertuğrul Akbay'ı aileden biri gibi severlerdi.

– Sahibi olduğu Gölge Adam Gazetesi'nde önemli haberlere imza atan Akbay, 1987 yılında Başbakan Turgut Özal'ın Amerika'da “Bypass ameliyatı” olduğu haberini herkesten önce vererek bütün Türk basınını atlattı!

– Ertuğrul Akbay'ın son eseri “Yaş 75, Yolun Yarısı” adlı kitap satış rekorları kırdı ve satışı hâlâ devam ediyor.

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Dün böyle önemli bir gazeteciyi andık.

Nur içinde yat sevgili kardeşim.