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Hâlâ doyuramadık mı?

Kabaran okyanusta kahredici bir fırtınaya yakalanmış gibiyiz…

Bir yandan “Korkunç zam fırtınası…”

Diğer yandan “Hakaret ve küfür kasırgası…”

Tüm öfkesiyle üzerimize geliyor, çarpıyor, sarsıyor, eziyor, her yanımızı yara bere içinde bırakıyor! Umutsuzluk içinde çırpınan zavallı kazazedelere döndük!

Ulus olarak bilmeden ya da bilerek ne büyük hatalar işlemiş olacağız ki, başımıza bunlar geldi!

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Zamlar, saldırgan, vahşi, dişleri keskin pirana balıkları gibi ısırıp âdeta etlerimizi kopartıyor, her yanımızı lime lime ediyor!

“Ne olacak halimiz?” diyerek fırtınaya karşı tutunacak bir dal arıyoruz.

Zamsız geçen günümüz yok! Nedir bu kepazelik?

Ülkemiz hiç yönetilmese bile inanın ki, durumumuz bundan daha kötü olmaz!

Nerede duracak bu azap?

Kâbus dolu günler yaşıyoruz. Gece yatıyoruz. Sabah kalktığımızda bir de bakıyoruz ki, biz uyurken yine zamları bindirmişler!

Doğalgaza zam, elektriğe zam, benzine zam!

Hâlâ doyuramadık mı sizi?

Oto sürücülerini canından bezdiren benzin zamları bir yılda yüzde 240'ı buldu…

Konutlardaki doğalgazın son bir yıldaki artışı yüzde 152.

Elektriğe yeni yapılan yüzde 15'lik zamla bir yıldaki artış yüzde 151 oldu.

Dünyanın başka hiçbir ülkesi, vatandaşlarına böyle zulüm yapmadı!

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Gelelim daha da kahredici olan ikinci fırtınaya!

Bugün Türkiye'de partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç kimse yan gözle bile bakamıyor, ciddi bir şekilde eleştiremiyor. Memlekette ifade özgürlüğü var sanarak yanılıp da eleştirenler ise kendilerini bir anda adliyede buluyor. “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla açılan davaların sayısı binlerce değil, on binlerce! Bazı sanıklar hapiste!

Kimse AKP Genel Başkanı'na (aynı zamanda Cumhurbaşkanı olduğu için) lâf söyleyemez ama o herkese bağırıp çağırarak hakaret edebilir!

Bir Cumhurbaşkanı böyle mi olmalıdır?

Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar ağzından çıkan çok ağır hakaret sözcüklerini yazmaya kalksak bu sütuna sığmaz!

Son olarak, gezi eylemlerine katılan erkeklere “çürük”, kadınlara “sürtük” dedi.

Bunlar ağır sövgüdür ve düşmana bile söylenmemesi gerekir.

Hiçbir devlet adamına bu tür sözler yakışmaz!

Onun ağzından “hain, rezil, illet, zillet, çukur, çamur” vs. gibi sözleri duymuştuk, şimdi bunlara “çürük” ve “sürtük” sövgüleri de eklendi.

İktidarla aynı görüşleri paylaşmayan erkekler “çürük” olmadığı gibi, kadınlar da “sürtük” değildir.

Halkımız fakirleşirken siyasetin küfür edebiyatı zenginleşiyor (!)

Milletin iradesine karşı çıkmak sıkar biraz!

Vatandaşın geçim derdine çare bulamayan iktidar, hak arayan insanlarımıza “çare yerine küfür” sunuyor!

Onlara göre “Türkiye'de aç insanlar var” diyenler vicdansızlık yapıyorlar.

Öyle ya! Ülkede aç olur mu hiç? Herkes tokluktan patlıyor neredeyse! Yiyemediklerimizin yanında yatıyoruz!

Peki, insanların canını yakan zamları kimler yapıyor? Bu zamlar gökten paraşütle mi iniyor?

İktidar, bütün musibetlerin sebebini dış güçlere ve onların içerideki maşalarına bağlıyor.

O zaman insan “Peki, sizler necisiniz? Leblebici değilsiniz herhalde! Yetkiler sizde olduğu halde neden önlemiyorsunuz?” demez mi?

Her türlü olumsuzlukta iktidarın sığındığı “Dış güçler, iç düşmanlar, kökleri dışarıda vatan hainleri!” gibi iddialar bıktırdı artık!

AKP sözcülerinin ağızlarında geveledikleri şu sözler de hem müthiş, hem korkunç:

“Türkiye'yi sandıkta bunlara teslim etmeyiz!” diyorlar.

Vatandaş sandıkta bir değişime işaret edip iktidarı devirirse seçmenin bu iradesine “hayır” mı diyeceksiniz?

Siz o gücü nereden alıyorsunuz?

Kusura bakmayın ama bu çağda milletin iradesine karşı çıkmak sıkar biraz!

GÜNÜN SÖZÜ

İnsan ne kadar büyük iktidar sahibiyse onu kaybetme korkusu da o kadar büyük olur!