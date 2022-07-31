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İlhan İrem

İlhan İrem dün sonsuzluğa uğurlandı.

O yalnız bir pop müziği sanatçısı değildi, bir filozoftu… Eserlerinin her birinde derin bir felsefe vardı.

Atatürkçü, laik Cumhuriyet sevdalısı, vatan âşığı çağdaş bir ozandı…

İktidara yalakalık yapmayan, haksızlıklara boyun eğmeden onurlu ve dik duran nadir sanatçılardan biriydi.

Her ölüm acıdır, her ölüm erkendir. Bir kuşağa damgasını vurarak, çok sayıda esere imzasını atan İlhan İrem de erken ayrıldı aramızdan… 67 yaşındaydı…

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■ İnsan gibi insanların tümünü yok etseler bile aydınlık düşünceyi indiremezler göklerden…

■ Parayla ya da despotlukla satın alınamayacak olgular var: İnsanlık, iç huzuru, sevgi, saygı.

■ Donanımsızlık, cahil ve çırılçıplak olma duygusu onları saldırgan yapıyor!

■ Cüretkârlıkları cehaletlerinden, cesaretleri korkaklıklarından kaynaklanıyor.

■ İlkelliklerin tavana vurduğu, karanlık tertiplerle toplumun gözbebeklerine saldırdıkları günler, sonun başlangıcıdır.

■ Erişemediği yıldızları karartmaya çalışan cüceler, beyhude bir faşizanlıkla sadece geciktirir aydınlığı…

■ Hırs ve dogma aklı kemirmeye başladığı zaman yalan rüzgârları ile siyasetin nerelere savrulduğunu gördük.

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Sevgili okurlar… Yukarıdaki sözlerin tamamı İlhan İrem'e ait…

FETÖ tehlikesini herkesten önce (1999 yılında) dile getiren o oldu. Fethullah Gülen'e “Fetuş” diye hitap ederek

“Gel de, içten pazarlık hayallerini hiç bir zaman gerçekleşmeyeceğini yakından gör!” diyen sanatçı, bu sözleri nedeniyle yargılanıp FETO'ya tazminat ödemeye mahkûm edildi, fakat, zaman onu haklı çıkarttı!

Aradan 17 yıl geçtikten sonra bu ülkede “Hain FETÖ darbe teşebbüsü” yaşandı. İlhan İrem, FETO'ya “Hayallerin hiçbir zaman gerçekleşmeyecek” diyerek sanatçı sezgisiyle böyle bir durumdan bahsetmişti..

İlhan İrem vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarılı tabutu ile Aşiyan Mezarlığı'nda ebedi istirahatgâhına uğurlandı. Mekânı cennet olsun.

Gel kuklacı gel, gör halimizi Gel kuklacı gel, kurtar bizi!

İlhan İrem'i çok sevmiştik. Müziği ve şarkıları hiç unutulmayacak.

“Nereden bileceksin ayrılığın acısını? Sen hiç sensiz kalmadın ki…” diyen İlhan İrem yalnız şarkıcı değil, aynı zamanda çağdaş bir ozandı.

Onun, sözlerini çok anlamlı bulduğum için, sevdiğim şarkılarından biri “Kuklacı Amca”dır.

Yaşadığımız haşin dünyanın eleştirisini yaparak “Her yerde savaş, açlık ve düşmanlık var!” diyen sanatçının, hayat dersi niteliğindeki şarkısının sözlerini okuyalım:

★★★

Bir varmış, bir yokmuş,

Bu dünyada hiç kimse yokmuş.

Derken bir kuklacı amca,

Gelmiş bu sessiz dünyaya…

Önce dekorlarını yapmış,

Sonra kuklalarını salmış,

İşte size kocaman bir dünya,

Yaşayın burada hep dostlukla.

★★★

Gel kuklacı, gel gör halimizi,

Gel kuklacı, gel de kurtar bizi.

Kaybettik biz kardeşliğimizi,

Dostluğumuzu, sevgimizi…

Gel kuklacı gel gör halimizi,

Gel kuklacı, gel de kurtar bizi.

★★★

Her yerde savaş, açlık, düşmanlık var,

Birbirine düştü hep kuklalar.

Bir varmış, bir yokmuş,

Bu dünyada kuklalar pek çokmuş.

Kocaman roketler yapmışlar,

Kuklacıyı bulmak için uçmuşlar,

Derken uzayın derinliklerinde,

Kuklacı Amca'yı bulmuşlar.

Ona, geriye dönsün diye,

Hep bir ağızdan dert yanmışlar.

Gel kuklacı, gel gör halimizi,

Gel kuklacı, gel de kurtar bizi.

Her yerde savaş, açlık, düşmanlık var,

Birbirine düştü hep kuklalar!

Kuklacı dedi ki:

Çare bende değil, kendinizdedir bilin,

Mutlu olmak için birbirinizi sevin…

GÜNÜN SÖZÜ

Dünyanın en yoksul insanları hiç dostu olmayanlardır!