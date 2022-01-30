PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İmamoğlu AKP’ye teşekkür ilanı vermeli!

Memleket yanıyor, insanlar kan ağlıyor…

Elektrik korkunç zamlanmış…

Akaryakıt almış başını gitmiş…

Doğal gaz hem zamlanmış, hem kısıtlanmış! Sanayide üretim neredeyse durdu, duracak!

Hayat pahalılığı bütçeleri tarumar ediyor, canları fena halde yakıyor!

Fakirleşen millete baktıkça: “Ah AKP ah! Memleketi bu hale mi getirecektin?” diye hayıflanan, üzülen, kahrolanların sayısı artıyor…

Doğal gaz ve elektrik kesintileri ile binlerce insan mağdur edilmiş durumda…

Çiftçi perişan, işçi perişan!

Durum ve şartlar böyle iken AKP'ye teşekkür edilir mi?

Edilmez! Fakat teşekkür edecek olan sizler, bizler değiliz!

Kişisel düşüncem odur ki;

Ekrem İmamoğlu'nun AKP'ye sonsuz teşekkürlerini bildirmesi gerekiyor. Çünkü iktidarın “İmamoğlu korkusu” onu daha da büyütüyor, güçlendiriyor.

Gazetelere şöyle bir ilân vermeli:

AÇIK TEŞEKKÜR

– Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

– Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu…

– Sayın Ulaştırma Bakanı Âdil Karaismailoğlu…

– Ve tüm saygı değer AKP'liler…

Sürekli bana vuruyorsunuz ama vurun, eliniz dert görmesin!

Vurdukça beni güçlendiriyorsunuz çünkü…

Sizlerin hücumlarıyla daha da direnç kazanıyor, daha da kuvvetli oluyorum.

İstanbul halkı haksızlıkları gördükçe beni daha çok seviyor…

Sayenizde bugünlere geldim. Sağ olun, var olun!

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)

★★★

Geçtiğimiz aylarda yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 50 civarındaydı…

Bu da çok güzel ama yakın zamanda oylarda daha fazla artışlar oldu.

CHP'li Gürsel Tekin'in TV'deki açıklamasına göre:

“Son ankette Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 59'a yükseldi.”

Yüzde 59 müthiş bir rakam… Tek başına bu orana ulaşan bir siyasetçi var mıdır, hiç hatırlamıyorum. Sanırım yoktur!

★★★

Merkezi yönetimin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açtığı savaş…

İktidarın ağır seçim yenilgisinin yarattığı intikam duygusu…Televizyonlarda AKP'li ekran bülbüllerinin saldırıları…

Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının sürekli artmasına yol açtı.

Halkımız genellikle mağduru yanında yer alır. Toplumumuzun yapısı budur.

Eli-kolu bağlanan, Sarıyer'deki bir balıkçıda yemek yedi diye yerden yere vurulmak istenen İmamoğlu'nun iktidarı fena halde korkuttuğu anlaşılıyor.

Tüm AKP'li trollerin amansız saldırıları, iktidar yetkililerinin ağır eleştirileri bumerang gibi dönüp AKP'yi vuruyor.

İmamoğlu daha ne ister?

Hiç kimse “AKP bir teşekkür ilanını hak etmedi” diyemez!

Kıbrıs Türk'ü kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, bağımsızlık tarihi olan 1983 yılından bu yana 15'inci defa gittiği sandıkta “Rum-Yunan” insafına sığınmayı tercih eden partilere gereken cevabı verdi.

“Olmak ya da olmamak” seçimi, bugüne kadar yapılan tüm oylamaların en önemlisi, en hayati olanıydı.

50 vekilli Meclis'te koltuk sayısını artıran (Rauf Denktaş'ın kurduğu) Ulusal Birlik Partisi 24 milletvekili ile birinci parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi 18 milletvekili ile ikinci parti oldu.

Meclis'e giren diğer üç parti, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye aldı, ayrıca 3 parti Meclis dışında kaldı.

Sonuçlar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Anavatan'la kucaklaşan siyasetine Kıbrıs Türkleri'nin bir kez daha güvenoyu verdiğini gösterdi.

KKTC'nin eski Maliye Bakanı Tansel Fikri de sonuçlardan memnun olduğunu belirterek şu mesajı yayınladı:

“Dahili ve harici baskılara, özgürlüğümüzü hedeflemiş bir yığın olumsuz koşullara ve örneği görülmemiş Kurultay sıkıntılarına rağmen halkımız, Anavatan yolunu, Toroslar yolunu seçmiştir. Halkın iradesini yürekten kutluyorum.”

GÜNÜN SÖZÜ

Doğru yolda giden kaplumbağa, eğri yolda giden yarış atını geçer!