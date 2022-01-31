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İnadın sonu!

Tüm bilim adamları uyardılar, “Yapmayın, etmeyin!” dediler ama…

İnadına kentin en kuzeyinde yapılan İstanbul Havalimanı ilk kar yağışında kullanılmaz hale geldi.

Sefilleri oynayan yerli ve yabancı binlerce yolcunun perişanlığı, geceyi yerlerde yatarak geçirmeleri yabancı basında bile geniş yer aldı. Kısacası dünyaya rezil olduk!

Güya Almanlar bu havalimanını kıskanıyor, Avrupa ülkeleri “Ah, bizim de böyle bir havalimanımız olsa!” diyormuş! Bu, gerçek değil tabii ki…

Yabancılar bir iş yaparken kılı kırk yarar, bilimin gösterdiği yoldan uzaklaşmazlar!

Milyarlar harcanarak yapılan İstanbul Havalimanı'nın başına gelenler, koca tesisin “Emir, demiri keser!” zihniyeti ile bilimsel verileri ve uyarıları/dinlemeden yapılmasının sonucudur.

İnat, ülkeyi yönetenleri yanlış yola sürükler!

İstanbul Havalimanı her yoğun kar yağışında ve fırtınalı havalarda böyle perişan olacak, başka çare yok!

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Ulaştırma Bakanı Âdil Karaismailoğlu, İstanbul'daki kar esaretini eleştirirken Büyükşehir Belediyesi'ne yüklenip:

“Maalesef sınıfta kaldılar!” dedi.

Aslında sınıfta kalan kendisi! Çünkü, karlı günlerde Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı yollar felç oldu, işlemez hale geldi! Bakan Bey bunu bilmiyor mu?

İstanbul'da da tıkalı yollar vardı ama ana arterler açıktı… Tıkalı olan yerler, çoğu AKP'li olan ilçe belediyelerinin sorumluluğundaki yan yollardı.

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Yollar açık olmasaydı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun misafiri İngiliz Büyükelçisi, merkezden hayli uzak olan Sarıyer Rumelikavağı'ndaki balıkçıya gidip yemek randevusuna yetişebilir miydi?

Ayrıca, Ekrem İmamoğlu da balıkçıya uçarak gitmedi ya, otomobille gitti. Demek ki, karla kaplı yollar açılmıştı…

Vurmasına vuralım, eleştirmesine eleştirelim ama bir de böyle düşünelim!

Müthiş bir itiraf!

Ulaştırma Bakanı Âdil İsmailoğlu'nun uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle, yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na inemeyince, Yeşiköy'deki emektar Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştı.

Biliyorsunuz, o güzelim havalimanının milyonlarca dolar değerindeki pistlerinden biri tahrip edilmiş, başka yer kalmamış gibi üzerine Şehir Hastanesi yapılmıştı.

Dünyada eşi-benzeri görülmemiş bir olaydı bu…

İşte, Ulaştırma Bakanı bu mantık dışı garip olayın sebebini nihayet itiraf etmiş!

Meğerse Atatürk Havalimanı, uçuş garantisi verilen İstanbul Havalimanı iyi işlesin diye harcanmış!

Bakan Âdil Karaismailoğlu:

“Pist aktif olsaydı yeni havalimanındaki uçuşları etkilerdi. O yüzden kapandı. Hastaneyi de pistler kullanılmasın diye yaptık.” diyormuş! Vay canına!

Nasıl bir zihniyettir bu, anlamak mümkün değil…

Yeni havalimanının müteahhitleri kazansın diye, değerli bir havalimanına böyle kıyılır mı? Yazık değil mi millî servete? Yazık değil mi milletin paralarına?

TEBESSÜM

Hoca'nın hikâyesi gibi!

Karın yoğun bir şekilde yağdığı günlerde, yeni yapılan İstanbul Havalimanı'nın kargo deposunun damı çökmüştü…

Üzerinde biriken karları taşıyamadığı için çöken depo için Ulaştırma Bakanı Âdil Karaismailoğlu:

“Önemli bir yer değil, zaten yıkacaktık!” dedi.

Bu sözler Nasreddin Hoca'nın bir hikâyesini getirdi aklıma…

Hoca eşeğine binmiş, kasabaya gidiyormuş. Bir ara eşek huysuzlanıp hocayı sırtından yere atmış… Hoca, heyecanla etrafında toplananlara:

“Mühim değil, ben zaten inecektim!” demiş.

Bakanınki de o hesap!

GÜNÜN SÖZÜ

Gerçekten akıllı olan bir insan, başkalarının aklını da kullanır!