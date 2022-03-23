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Kola ve biz!

Kolalı meşrubatlar, şekerli-gazlı içecekler, neredeyse günlük hayatımızın bir parçası…

Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz, sıcak günlerde soğuk meşrubat içerek “Ohh!” diye rahatlıyor.

Evet, kolayı içenler rahatlıyor da, bunun verdiği zararları düşünüyorlar mı?

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Ethem Öztürk adında hassas bir vatandaş 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak:

“Kola'nın sağlığa zararlı olup olmadığının belirlenmesini, her türlü reklamının yasaklanmasını istedi.”

Bakanlık bu başvuruyu reddedince Ethem Öztürk, Ankara 18'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme de 2015 yılında ret kararı verdi.

Ethem Öztürk yılmadı. Bu defa Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 10'uncu Daire, davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozarak, vatandaşın başvurusunu haklı buldu.

Danıştay'ın bu kararının ardından yerel mahkemenin önünde 2 yol var.

Mahkeme Kola'nın içeriğinin tespit edilmesini kabul ederse, yasal inceleme yapılacak. Eski kararında direnirse bu defa kesin karar için Danıştay Hukuk Genel Kurulu'na gidecek.

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Yasal durum böyle…

Biz gelelim esas meselemize…

Kola zararlı mı, değil mi? İçeriğinde ne var? En önemlisi şeker!

Kola'lı içeceklerde bol miktarda şeker var ve bu son derece zararlı!

Doktorlar şeker için “Tatlı zehir” benzetmesi yapıyorlar.

Bu durumda çocuklarımızı maalesef göz göre göre zehirliyoruz.

Bilinçsiz toplumlarda bu daha çok görülüyor!

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Bilim adamlarının araştırmalarına göre, başta kolalı içecekler olmak üzere her türlü enerji içecekleri, buzlu çay gibi şekerli ve gazlı meşrubatların şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerle bağlantısı olduğunun ortaya koydu.

Amerika'da yapılan bir araştırma, şekerli ve gazlı içeceklerin her yıl dünya genelinde 184 binden fazla insanın ölümüne sebep olduğunu gösteriyor.

Tuft Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Dariush Mozaffarian ve ekibinin 51 ülkeyi kapsayan araştırması, 184 binden fazla kişinin bu içeceklerin açtığı hasarlar ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

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Sevgili okurlar…

Kola'lı içecekleri en çok çocuklar seviyor ve her fırsatta kullanıyor. Fakat…

Çocuklarınızı seviyorsanız, onları başta kola olmak üzere meşrubatlardan ve tüm şekerli yiyeceklerden uzak tutun.

Yavrularımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Onlara kıymayın!

Kolalı içecekler nasıl etki yapıyor?

“Herhangi bir kolalı meşrubat içince vücudumuzda neler oluyor, biliyor musunuz?”

Kolalı içeceklerin 60 dakikada vücutta yarattığı etkiler şöyle:

1) İlk 10 dakikada: Kanınıza 10 çay kaşığı kadar şeker girer. Bu, günlük normal dozun kat kat üstünde bir miktardır. Bulantılarınızın olmamasının nedeni içindeki “fosforik asit”tir.

2) İlk 20 dakikada: Kan şekeriniz aşırı yükselir. Bunun sonucu, pankreasınızda aşırı derecede insülin salgılanır. Ve kan şekerinin fazlası karaciğerde yağ olarak depolanmaya başlar.

3) 40 dakika içinde: Kafeinin tamamı dolaşıma girmiş olur. Kan basıncı yükselir, karaciğerde daha fazla şeker yapılarak kana geçer ve kan şekeri tekrar yükselir.

4) 45 dakika içinde: Beyinde dopamin yapımı artar, mutluluk hissi başlar. Eroinin etkisine benzer bir etki meydana gelir.

5) 60 dakika içinde: Ani olarak açlık hissi oluşur.

6) Tekrar kolaya ve tatlılara saldırırsınız!

7) Bu kısır döngü devam ettiği sürece karaciğer ve göbek yağlanması artar.

8) Şişmanlık hastalığını tetiklemiştir.

9) Kolalı içecek yerine, neden taze sıkma portakal, mandalina, nar veya kivi suyu içmiyorsunuz?

Sağlığımız en değerli hazinemizdir. Onu niçin harcıyorsunuz?

GÜNÜN SÖZÜ

Gerçek dostluk sağlık gibidir, kaybedilmeden değeri anlaşılmaz!