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Maalesef bu daha iyi günlerimiz!

Gülmeyi de, sevinmeyi de unutmuş toplum haline geldik

Yaşanan ağır hayat şartları altında nasıl gülelim ki?

Gıdıklasalar da gülecek halimiz kalmadı!

AKP iktidarı 20'nci yılına geldi, işler berbat! Buna rağmen hâlâ parlak gelecekten, dünyanın en güçlü ekonomileri arasına gireceğimizden filan bahsediyorlar…

Algı yaratmak, hayal satmak bu iktidarın en iyi bildiği iş!

“Ay'a gideceğiz, uzaya çıkacağız!” gibisinden anlatılan masallara inanan kaldı mı bilmiyorum!

Büyük kentlerde, caddelerde, meydanlarda yürüyen insanlara bir bakınız…

Gülen, gülümseyen bir kişiye rastlayabilecek misiniz? (Gözlerime bakınız, ne görüyorsunuz?' diyerek ağlanacak halimize gülen Maliye Bakanı Nebati hariç.)

İnsanlarımızın asık yüzlü hale gelmesinin en önemli sebebi ülkenin iyi yönetilememesidir!

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Eski yıllarda zaman zaman futbolda gülerdik.

Yurt dışında iyi sonuçlar aldığımız vakit gurur duyar, coşardık…

Dünya 3'üncüsü bile olduk…

Ya şimdi?

Her alanda olduğu gibi, futbolda da dökülüyoruz.

Bunun sebebi kötü yönetimdir.

Futbol Federasyonu maalesef ehil olmayan ellerde!

Bir ülkede makamlar liyakate değil, sadakate göre dağıtılır, hatır-gönül ön plana çıkarsa sonuç böyle olur!

Sen Türkiye'yi, Afrikalı, Asyalı, Avrupa ve Güney Amerikalı yabancı futbolcularla doldurursan, milli takımı kuracak adam bulmakta zorluk çekersin!

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Portekiz'e 3-1 yenilerek Dünya Kupası'na veda ettik. Olağan bir sonuçtu bu… Böyle olacağını bildiğim için ben (sinirlerim bozulmasın diye) maçı izlemedim.

Karşılaşmadan sonra, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başarılı başkanlarından olan Mustafa Kemal Ulusu'dan bir mektup aldım. Portekiz yenilgimizin sebeplerini şöyle açıklıyor:

1) Toplama takım ve hoca ile bu kadar olur!

2) Antrenör bir Derwal değil, ikinci sınıf acemi bir hoca!

3) Yabancı ülkelerde oynayan ve milli takımda yer alan bu kadar Türk futbolcunun yanında neden bizim takımlarda oynayan fazla futbolcu yok?

4) Neden kulüp yönetimlerinin ve hocalarının bilgi ve eğitimleri çok zayıf?

5) Filizlenen genç futbolcularımız bir Avrupa takımına gidince neden süper oynuyorlar? Çünkü bizde futbolcuyu geliştiren belli bir antrenman ve oyun sistemi yok!

6) Neden yerli hocalarımız Avrupa'dan, hatta Asya'dan bir yılda geri gönderiliyorlar?

7) Neden yeni bir Burak, yeni bir Tanju yetiştiremedik? Bu kadar yabancıya ‘Evet' dersen, ‘Bu daha iyi günlerin' derim!

SONUÇ: TFF Kanunu ve TFF Genel Kurul yapısı mutlaka değişmeli ve “Spor Kulüpleri Kanunu” çıkmalıdır. Bilgisiz kafalar değişmedikçe siz, biz, hepimiz, sporda, siyasette, ekonomide konuşup dururuz! Çünkü bu, Atatürk ilkelerinden uzaklaştıktan sonra çekmeye çok alıştığımız makûs talihimizdir!



TEBESSÜM

“Bu çocuk da neyin nesi?”

Adam genç yaşta evlenir. Bir süre sonra karısı ile bir çocuğunu evde bırakarak gurbete çıkar. Beş-altı yıl çeşitli ülkelerde çalıştıktan sonra “Hele bir sılaya varayım” der. Karısını, bebekken evde bıraktığı çocuğunu özlemiştir.

Evine geldiği zaman karısı ile birlikte 3 çocuk bulur. En küçüğü, annesinin önüne koyduğu kâseden, ağzına burnuna bulaştırarak yoğurt yemektedir.

Adam:

“Yahu karıcığım, bunlar da kim?” diye sorar. Kadın:

“Aaaa” der “Şu büyük olan senin ilk çocuğun değil mi? Ne çabuk unuttun?”

“Ya öteki?”

“O da, sen giderken ben ona hamileydim. Senin gidişinden altı ay sonra doğdu…”

“Ya şu en küçük olanı? Bu çocuk da neyin nesi?”

“Canım, onun da sana ‘Buba' dediği yok ki, oturmuş yoğurdunu yiyo…”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanlar ikiye ayrılır: Öbür dünyaya gidecekler, Ansiklopediye girecekler!

