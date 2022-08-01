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Mansur Yavaş ve Melih Gökçek’e çağrı

Yapımında 801 milyon dolar gibi muazzam bir para harcanan Ankapark'ın enkazı, yalnız Ankara'lılara değil, tüm millete atılan kazığın “Utanç Anıtı”dır.

İsraf ve savurganlığın doruk noktası olan meşhur dinozor heykellerinin bulunduğu parkta şimdi yaban otları büyüyor!

120 futbol sahası büyüklüğündeki koca bir alanda, hovardaca harcanan 801 milyon dolarla Ankara halkına yararlı çok şey yapılabilirdi. Fakat, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek gösterişi tercih ederek milyonları parka gömdü.

Çürümeye terk edilen Ankapark'ı şimdi yapıcı kimliğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyor.

Yavaş, Ankapark'ın enkaza dönüşmesinden belediyenin sorumlu tutulmasına tepki göstererek:

“Ankapark mücadelemiz bugün başlamadı. Seçim öncesinden beri hurda yığını olmasın diye çabalıyoruz. Bu mücadelenin sonunda Ankapark 18 Temmuz'da mahkeme kararıyla bize teslim edildi. Ankara halkı için en doğru kararı vereceğiz.” dedi.

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Şimdi gelelim Ankapark'ın mimarı Melih Gökçek'e… Eski başkan Gökçek, dinozor heykellerinin iyi bir yatırım olduğunu iddia ederek:

“Park açıldığında ilk 10 günde 5,5 milyon kişi ziyaret etti. Park o kadar ilginçti ki, turist patlaması olacaktı…” diyor.

Diyor da, o zaman sormak lâzım: 801 milyon dolara (14 milyar liraya) mal olan devasa tesis neden kapandı?

Ankapark para kazansa, işletmeci “Batıyorum” diye feryat ederek kaçar mıydı?

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Şimdi, memleketin bir yurttaşı olarak, hem Melih Gökçek'e, hem de Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmak istiyorum.

Önce Melih Gökçek'e…

“Melih Bey, ticareti iyi bildiğiniz anlaşılıyor. Madem bu parkın çok iyi olduğunu, iyi işleyeceğini, ilk 10 günde 5,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, dolaysıyla çok iyi bir yatırım olduğunu söylüyorsunuz, Başkan Mansur Yavaş parkı size kiralasın, siz işletin. Var mısınız?”

…Ve Mansur Yavaş'a çağrı:

“Mansur Bey, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankapark'ı Melih Gökçek beyefendiye kiralayın, parkı o işletsin… Dinozor Park'ın ne kadar ticari olduğunu, ne kadar kâr ettiğini hep beraber görelim.”

Bence, tartışmalara koyulacak en güzel nokta bu!

“Ankapark milli ihanettir!”

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcileri, davacı oldukları Ankapark'ta incelemeler yaptıktan sonra “Ankapark, Atatürk Orman Çiftliği alanıdır, kuruluş felsefesine göre korunmalıdır. Mücadelemiz devam edecek.” diyerek skandalın peşini bırakmayacaklarını açıkladılar.

Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın Ankapark'ta yapılan incelemeden sonra anlattıkları ilginç. Basın açıklaması yapan Candan şöyle dedi:

“Ankapark rejime karşı işlenmiş milli ihanettir. İhaneti gerçekleştirenlerin yargılanmaları ve zararın tazmin edilmesi için mücadelemiz devam edecek. Ankapark'ta iki asansörle çıkılan giriş kapısının üstünde bulunan iki kümbetin altındaki katta, Gökçek saltanat tahtı gibi kendisine makam odası yaptırmış. Saltanat makamının kapısına dayandık ama kendisi yoktu. Hiçbir zaman da bir daha olmayacak. Fizan'a da gitse onu yargılatmak boynumuzun borcudur.”

TEBESSÜM

Temel'in öfkesi…

Temel, sinirli bir şekilde küfür ediyormuş. Yanına gelen bir hemşerisi sormuş:

“Yav Temel, niye böyle küfrediyorsun?”

“Niye küfretmeyeyim yaa? Adam bana olan borcunu vermeden öldü gitti!”

“O zaman küfretsen de ulaşmaz ki merhuma…”

Temel kızgın bir şekilde başını sallayarak bağırmış:

“Niye lan? Dua okuyunca ulaşıyor ya…”

GÜNÜN SÖZÜ

Beklenen mutlu gün gelecekse, çekilen tüm çileler kutsaldır!