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Nasıl büyüme bu? Halkla alay mı?

Maliye Bakanı Nebati bol bol konuşuyor ama… Ne dediğini biliyor mu, emin değilim!

Türkiye'nin güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiğini söyleyen Nebati Bey:

“Enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözeceği sorun olarak görmüyoruz.” dedi.

Nebati Bey'in “Büyüme” dediği ne ki? Yenir mi, içilir mi?

Sözde değil, özde bir büyüme varsa tabii ki memnun oluruz ama ülkede gerçek bir büyüme olduğunu söylemek mümkün değil!

Büyüyorsak gördüğümüz bu fakirlik, bu fukaralık neden?

Neden halk büyümüyor? Neden orta direk çöküyor? Neden fakir daha fakir oluyor?

Gerçekte ülkede büyüyen şey yoksulluk!

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Haksızlık yapmayalım! Ülkede büyüyen de var. Fakat kimler bunlar?

Saray çevresi, bakanlar, bakan yardımcıları, danışmanlar, yandaş işadamları, iktidara yakın firmalar, parti mensupları… Yani bal tutanlar!

Millet ise eziliyor, vatandaş her gün biraz daha küçülüyor.

Ah Nebati Bey, ah! Şöyle bir sokağa çık, halkın arasına gir, bak bakalım sana ne diyecekler?

Bir kişi bile “Gelirimiz arttı, büyüdük, rahatız, mutluyuz!” derse, bana istediğini söyle! Var mısın bahse?

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Gelelim “Enflasyon sadece devletin çözeceği bir sorun değil” lâfına…

Allah aşkına söyle! Sen devlet değil misin? Devleti temsil etmiyor musun?

Ülke maliyesini sen yönetmiyor musun?

Yapılanlara şöyle bir bakalım:

Siz “Faiz sebep, enflasyon sonuç” derseniz…

“Lâf dinlemiyor” diye zırt-pırt Merkez Bankası başkanlarını görevden atarsanız…

Göreve “her şeye evet diyen” söz dinler birilerini getirirseniz…

“NAS var” diye 1400 yıl önceki din kurallarına göre faizleri düşürtürseniz…

Ülkenin neyi var, neyi yok, mirasyedi gibi satarsanız…

Avrupa'nın en iyi 3 havaalanından biri seçilen, milyarlarca lira değerindeki Atatürk Havalimanı'nı bir inat uğruna yıkıp, milyarları çöpe atarsanız…

Buhar olan “120 Milyar Doları” yanlış politikalara kurban ederseniz…

Devletin bütçe açığını hızla büyütmeyi sürdürürseniz…

Benzin, mazot, doğalgaz, elektrik başta olmak üzere, her ürüne ve ayrıca vergilere zam yağdırırsanız…

Bizler, sade vatandaşlar olarak enflasyonu durdurmak için ne yapabiliriz ki?

Yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şeyi zaten kıstık… Biraz daha kısarak açlıktan ölmemiz mi gerekiyor sence?

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Ah Nebati Bey ah!

Sizin yanlış uygulamalarınızla milletin canı yandı, yoksulluk ülkeyi yangın gibi sardı!

Fahiş fiyatların, canavarlaşan enflasyonun sorumlusu tamamen sizsiniz, başka kimse değil!

Milleti aptal sanmayın!

Keser döner, sap döner…

Bir RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) var. Giyotin gibi mübarek! Ceza kesip duruyor!

İktidarın sopası gibi çalışan bir kurul!

Bu heyet hem savcı, hem hâkim, hem infaz memuru! Kendi suçluyor, kendi yargılıyor, kendi ceza kesiyor!

RTÜK, iktidarı destekleyen yandaş TV kanalların yaptığı her şeye göz yumup, sadece muhalif kanallara (Tele-1, Halk TV, KRT, Flash TV) ceza yağdırıyor!

Bu baskıcı zihniyet, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokrasiye sürekli darbe vurarak ülkeye zarar veriyor!

Son olarak, adı geçen televizyon kanallarına, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iktidarı suçlayan konuşmasını yayınladı diye, haksız-hukuksuz ağır para cezaları yağdırdı!

Aslında, akla, vicdana, yasalara uymayan kararları nedeniyle hesap vermesi gereken bir kurul bu! Fakat, iktidarın bir organı gibi çalıştığı için hesap soracak hiç bir güç yok! Ancak…

Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner!

Bu söz unutulmasın!

GÜNÜN SÖZÜ

Bir ülke adaletli olursa gelişip güçlenir, adaletsiz olursa yıkılır!