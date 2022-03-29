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Siyasi cinlikle seçim kazanmak istiyorlar!

Ülkedeki bin bir sorun yetmiyormuş gibi yeni yeni sorunlar yaratılıyor.

Millet aç, insanlar kuyruklarda çile çekiyor!

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamlar birkaç ayda eriyip bitti, buhar oldu!

Maliye Bakanı Nebati “Bu ülkede genç olmak, işadamı olmak o kadar tatlı, o kadar güzel ki…” dedi.

Bunlar ne müthiş sözler? “Lâfa bak, hizaya gel” derler ya… Öyle bir şey!

Gençler için “tatlılık ve güzellik” işsiz olmaksa, kapı kapı dolaşıp iş bulamamaksa, Bakan Nebati Bey haklıdır! Bu ülkenin gençlerine iş ve umut yerine nasihat vererek onları mutlu ettiklerini mi sanıyorlar?

İş adamlarına gelince… Evet, iktidara yakın, yandaş iş adamları için her şey harika! Paraları götürüyorlar! Diğer iş adamları ise “Önümüzü göremiyoruz!” diye kan ağlıyor!

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Gittikçe dar alana sıkışan iktidar kendi başının derdine düşmüş, endişe içinde bir çıkış yolu arıyor!

Yeni Seçim Kanunu tasarısı bu endişenin ürünüdür!

Siyasi cinlikle seçim kazanılır mı, bunu zaman gösterecek!

İktidar “Yasada ne gibi değişiklikler yaparsam koltuğumu kurtarırım?” diye ince ince hesaplar yapmış, ortağıyla birlikte yeni bir yasa tasarısı hazırlamış…

AKP ve MHP oylarıyla komisyondan geçen tasarı şimdi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek…

Gerçekte, antidemokratik bir tasarı bu…

Her şey iktidarın çıkarına göre düzenlenerek muhalefet boğulmak isteniyor.

Hak, hukuk, adalet de neymiş?

İktidarın böyle bir derdi yok! “Ben kazanayım da, nasıl olursa olsun kazanayım!” havasında…

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Seçim Kanunu tasarısının anlamı bu!

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Gideceklerini çok iyi biliyorlar. Amaçları koltuklarını korumak!” diyor ve ekliyor:

“Millet artık kararını vermiş, seni yolcu edecek! Seçim Kanunu'nu ister sabah, ister öğle, ister akşam değiştir. Biz seni paşa paşa yolcu edeceğiz kardeşim! Bu bizim görevimiz!”

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Seçime 446 gün var.

1 yıl, 2 ay, 21 gün…

AKP-MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'ndaki erime devam ediyor.

İktidar sandıkta kaybedeceğini gördü ki, yasa oyunlarıyla masada kazanmaya çalışıyor!

Ekonomi ağır sıkıntıda, millet perişan, insanlarımızın çoğunun ceplerinde para kalmadı. Esnaf kepenk kapatıyor, işsizlik ve enflasyon almış başını gidiyor…

İktidar bu sorunlarla uğraşacağı yerde seçimi kazanacak formüller arıyor!

Ancak… Evdeki hesap çarşıya uymayabilir… Ve “Seçim masada değil, sandıkta kazanılır” gerçeğini unutmamak gerekir!

Haksız trafik cezası!

Ülkemizde bugün en önemli sorunlardan biri de trafik.

Kurallara uymayan sürücüler felaketlere sebep oluyor, masum insanlar hayatlarını kaybediyor.

Trafiği düzene sokmak için CEZA şart. Fakat haksızlık yapılmaması, insanların yanlış cezalara mahkûm edilmemesi gerekir.

Bu konuda bana okurlarımdan çok sayıda şikâyet geliyor.

İşte, bu şikâyetlerden biri de birkaç gün önce Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu'ndan geldi. Şöyle diyor:

“Biz 32 yıldır Alkent'te yaşıyoruz. Gaziantep Trafik Denetleme Müdürlüğü'nden bir tebligat aldım. 5 Mart gece 04.50'de arabamla Gaziantep Bozoklar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda ters yönde gittiğim tespit edilerek 1828 lira para cezası tahakkuk ettirilmiş. Fakat kanıt olarak fotoğraf yok!

Son 10 yılda Gaziantep'e hiç gitmedim. Söz konusu gün ve saatte İstanbul'daki evimde uyuyordum. Arabam da Alkent Fulya 2 garajında duruyordu.

Cezaya itiraz etmem mümkün ama mahkemeye gidip gelmekle kaybedilecek zaman ve giderler nedeniyle itiraz etmemeye karar verdim. Zaman benim için daha değerli.

Ancak, böyle yanlış ve haksız uygulamayı sessiz karşılamamım da yanlış olduğunu düşünerek sizinle paylaşıyorum.

(ckurdoglu@gmail.com)

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