PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor üvey evlât mı?

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener… İkisi de Türkiye'nin umudu oldular.

İçine gömüldüğümüz dertler bataklığından sanırım onların liderliğinde kurtulacağız.

Türkiye'nin bu çöküş döneminde, Kılıçdaroğlu da, Akşener de insanüstü bir gayretle çalışıyor, çabalıyor, kent kent dolaşıp, çaresizlik sarmalındaki sıkıntılı insanlarımıza umut veriyor, onlara yaşam sevinci aşılamaya çalışıyor.

Ekonominin çöküşünü…

Acımasızca tırmanan enflasyonu…

Milli Eğitim'deki ürkütücü sorunları…

Gençler arasındaki eğitim eşitsizliğini…

5-10 maaş alan danışmanları…

Milleti yokluğa mahkûm edenleri…

Yolsuzlukları, vurgunları eleştirip “Bu düzeni yıkacak ve otoriter yönetimi demokratik yolla emekliye ayıracağız.” diyorlar.

Hemen her konuda konuşan, çareler üretmeye çalışan iki lider her vaadi yapıyor amma… Bir konuda ne yazık ki, yaya kalıyorlar!

Ben, ikisinin de spordan bahsettiğini hiç duymadım. Ülkede spor üvey evlât mıdır?

★★★

Atatürk “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” demiş, her yaştaki insana ve özellikle gençlere spor yapmalarını öğütlemişti…

Yeni ve mutlu bir Türkiye yaratmak iddiasındaki iki lider, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye sporu için ne düşünüyor? Projeleri nedir, ne yapacaklar?

“Sağlam kafalı, sağlam vücutlu, sağlıklı bir gençlik” yetiştirmek için ciddi bir planları var mı?

Bu konuda, Türkiye'nin önde gelen spor adamlarından olan TFF Eski Başkanı Mustafa Kemal Ulusu'dan bir mektup aldım. Önemli öğütlerde bulunan Mustafa Kemal Ulusu'nun mektubunu alttaki yazıda okuyalım…

M. Kemal Ulusu'nun mektubu

Sayın Rahmi Turan,

Değerli ağabeyim, Türk gençliği, Türk sporu ve de özellikle futbolu son yıllarda büyük sıkıntılarda ama üzülerek görüyoruz ki, bu konularda atılan ciddi adımlar maalesef hiç yok.

Gelecek için, Türk gençliği ile spor ve futbol konusunda (ki milletin yüzde 80'inin ilgi alanında olan bu önemli konu için) siyasal muhalefetin iki güçlü partisi CHP ve İYİ Parti'nin ne gibi projeleri var? Varsa lütfen belgeleriyle Türk halkına, özellikle genç kuşağa açıklarlarsa çok mutlu oluruz.

İki liderin müthiş Anadolu gezilerinde (ki bu gezilerin çok faydalı olduğunu izliyoruz) yapılan toplantılarda spor konusunda herhangi bir söylemleri oldu mu? Ben duymadım, siz duydunuz mu Sayın Turan?

Son 20 yıldır spor konusunda ben ve benim gibi deneyimli spor ve futbol adamlarımızdan, hiçbir destek ve bilgi istenmemesi beni şahsen üzmektedir. Yapılacak seçimde gençliğin 10 milyonun üzerinde bir oy potansiyeline sahip olduğu unutulmamalıdır.

Bu genç seçmen kadrosunun çok büyük sıkıntıları vardır. Gelişmeleri için elzem olan spor konusunda onlara verilen hizmetler ülke çapında pek azdır.

Her iki genel başkanımız da, arzu ettikleri takdirde, kendilerine bu güne kadarki şahsi tecrübelerimiz ışığında, her türlü yardıma hazırız.

Devletimizin ve milletimizin, bilhassa Türk gençliğinin daha iyiye gitmesi için her türlü desteğe hazır, içleri vatan, millet ve de Atatürk sevgisiyle dolu dolu yaşayan kişileriz. Sağlık ve huzur dileklerimle… (Mustafa Kemal Ulusu)

TEBESSÜM

“Benden önce gitme hanım!”

Karısına sürekli kötü davranan adam, karısı hastaneye kaldırılınca, evde yapayalnız kalmış ve pişmanlık içinde acı acı tebessüm ederek şu dizeleri yazmış:

“Adımlarını yavaş at, benden önce gitme hanım,

Yıllarına yılları kat, benden önce gitme hanım.

Sen olmazsan hayat durur, bağım bahçem erken kurur,

Evimizi deprem vurur, benden önce gitme hanım.

Kapım örtük, açan olmaz, yanımda bir kalan olmaz,

Kimse bana derman olmaz, benden önce gitme hanım.

GÜNÜN SÖZÜ

Spor, insanlar için hayata tutunmanın önemli bir dalıdır.