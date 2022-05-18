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Yazık değil mi bu milletin vergilerine?

Yeşilköy'deki o güzelim havalimanına nasıl kıyıyorlar, hâlâ anlamış değilim!

96 yıllık Atatürk Hava Limanı'na gönderilen iş makineleri vahşi yıkıma başladı!

Ülke olarak çok zenginmişiz gibi, milyarlarca dolar çöpe atılıyor! Yazık!

Millî varlıklarımız acımasızca yok ediliyor.

Dün, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun önderliğinde kalabalık bir halk kitlesi havalimanının önünde toplanarak yıkıcı zihniyeti protesto etti.

Atatürk'e, doğaya, İstanbul'a düşman olanları kınayan Canan Kaftancıoğlu “Bunlar geldikleri gibi gidecekler.” dedi.

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Ülke kötü yönetiliyor maalesef…

Öyle yerlere, öyle gereksiz paralar savruluyor ki, insanın çıldırası geliyor!

Sonra da, işçiye, çiftçiye, emekliye, memura verecek para bulamıyorlar!

Böyle bir ülkede ekonominin iyi gitmesini beklemek mümkün mü?

Her geçen gün biraz daha batağa gömülüyoruz.

Başta hukuk eğitim, tarım ve hayvancılık olmak üzere her alanda sınıfta kaldık!

“Cebimizden tek kuruş çıkmadan yaptırıyoruz.” dedikleri, geçiş garantisi verilen köprüler, yollar, tüneller, havaalanları devlet bütçesinin canına okudu!

…Ve maalesef namerde avuç açar hale geldik!

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Avrupa'nın en iyi üç havaalanından biri seçilen Yeşilköy'deki Atatürk Hava Limanı'nın “Millet Bahçesi yapacağız” denilerek yıkılması için iş makinelerinin harekete geçmesi üzerine, eski Devlet, Milli Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk de âdeta isyan etti. Prof. Türk:

“Bunun hiçbir mantıklı açıklaması olamaz! Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle garip bir uygulamanın örneği yoktur.” dedi ve şöyle devam etti:

“Ülkemizi, Atatürk Havalimanı'nın yıkımıyla, iyi işleyen bir havalimanından yoksun bırakmanın yanı sıra, onun yerine yapılacak parkın maliyetiyle birlikte devlete vereceği zarar milyarlarca lirayı bulacaktır. Bu durumun sorumluları elbet bir gün bunun hesabını vereceklerdir.”

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Uluslararası hava taşımacılığında 5 kıta ile bağlantılı harika bir terminal olan Atatürk Havalimanı'nı yıkıp, onun yerine kent merkezine uzak bir yerde park yapmak için yıkıma başlamanın mantıklı bir açıklaması yoktur.

İstanbul'un nüfusu 16 milyona ulaştı. Birkaç yıl içinde 20 milyonu bulacağı kesin… İstanbul'a 3'üncü bir havaalanı şart olacaktır.

Atatürk Havalimanı'nı yıkıp, birkaç yıl sonra tekrar milyarlarca dolar harcayarak yeni bir üçüncü havalimanı yapmanın devlete vereceği zarar çok büyük olacaktır.

“70 sente” bile ihtiyacımız varken, bu israf neden?

Yazık değil mi bu milletin vergilerine?

Arab'ın parası, gönül yarası!

Milletin ödediği vergilerle yaratılan millî bir serveti insafsızca yok etmenin hiçbir mantıklı sebebi yoktur.

Arazi çok değerli olduğu için ortada iktidar yandaşları için büyük bir rant, muazzam bir kâr var!

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık'ın iddiası da müthiş.

Kıdık, projenin arka planında Arap sermayesinin olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Havalimanı'nın işletmecisi AUH firması, yeni yapılan devasa İstanbul Hava Limanı'nı satın almak istiyor, ancak, kentin Avrupa yakasında kendilerine rakip olacak başka bir havalimanı olmamasını şart koşuyor.

İstanbul Havalimanı'nı satabilmek için Araplara yıkım garantisi verilip Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı feda edildi.

Ali Kıdık “Ben yıkıma milli servet katilliği diyorum.” dedi.

Bu konuda İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı İzmir Milletvekili Aytun Çıray da “Orası halkın vergileriyle yapıldı. Atatürk Havalimanı'nı yıkma ihalesini gizlice alan ve verenler ileride kamu zararı nedeniyle yargılanacaklar!” dedi.

Haklı tepkiler dinecek gibi değil!

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Yanlışta keçi gibi inat etmeyip hatadan dönmek fazilettir!