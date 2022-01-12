PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belediyenin araçları kimlere verilmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programa hazırlıklı gelmişti. Masada belgeler seriliydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu telefonla bağlanınca CHP lideri, soruşturma raporunun tarih ve sayısını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında en dikkat çeken bölümlerden birisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kiraladığı araçlar ve bunların nerelerde kullanıldığıydı. Konuyu, resmi belgelere dayandırıp açalım.

O ARAÇLAR NEREDE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2018/586860 İhale Kayıt numaralı “2019 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” kapsamında, Mayıs/2019 hakediş döneminde yüklenici firmaya iadesi yapılan 879 adet aracın hangi birim ve kişiler tarafından, hangi amaçlar doğrultusunda kullanıldıklarının belirlenmesi ile ihale amacına aykırı kullanımlara ilişkin hususlar incelendi. Sonuçta 17 Haziran 2020 tarih ve DYT.2020/250.06, MK.2020/246.02 sayılı Soruşturma Raporu düzenlendi.

Soruşturma raporunda, yüklenicisi Platform Turizm Taşımacılık, Gıda, İnşaat, Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan 138.757.501 TL teklifli ihale kapsamında bir çok yabancı menşeli lüks binek aracın (Audi, Volkswagen Passat, Skoda Süper B, Opel Insıgnıa) edinildiği belirtildi.

Gerek ihale kapsamında gerekse farklı şekilde edinilen toplam 879 adet araç iade edildi. Bu araçlar arasında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.' nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na protokol kapsamında tahsis ettiği Grand Cherokee ve Audi A8L marka, yine Belediye iştiraki İGDAŞ'tan edinilen Mercedes 5350 ve Grand Cherokee marka, İSBAK'tan edinilen Volkswagen Passat marka araçların olduğu anlaşıldı.

BELEDİYE ARAÇLARI TAHSİSLİ

İBB Garaj Amirliğince raporlama ve araç takibi için AYS (Araç Yönetim Sistemi) ve Access olmak üzere iki farklı uygulama kullanılıyor. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yaptığı ilk çalışmalarda elde edilen verilere göre araçların kimlere tahsis edildiği şöyle yer aldı:

Yapılan usulsüz uygulamalar nedeniyle, söz konusu iş ve işlemleri gerçekleştiren Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, Eski Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, Eski Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Cebeci'ye disiplin cezası verildi.

Ayrıca, bu kişiler hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde soruşturma başlatılması için İstanbul Valiliği'nden ön inceleme izni istendi. Gerek ilk gerekse daha sonraki yazılara cevap verilmedi.

GİDERLERİ 18 MİLYON LİRA

Söz konusu ihale kapsamında mevzuatına aykırı yapılan tahsisler ile ilgili oluşan kamu zararına ilişkin Büyükşehir Belediye Müfettişleri tarafından 22 Mart 2021 tarih ve İBB-DYT-250-02, İBB-MK-246/02 sayılı Tazmin Raporu düzenlendi. Araçların giderleri raporda

şöyle yer aldı:

509 araca ilişkin kira bedeli 18 milyon, 599 araca ilişkin personel gideri 5 milyon 820 bin, 434 araca ilişkin akaryakıt gideri 4 milyon 475 bin, 302 araca ait köprü ve otoyol geçiş ücreti 1 milyon 118 bin lira olmak üzere, 29 milyon 442 bin lirayı buldu. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, bilgisine ulaşılamayan HGS ve OGS'ler için Vakıflar Bankası Valide Sultan Şubesi ve Ziraat Bankası İkitelli Kurumsal Şubesi'nden bilgi istenmesine karşın yazılarına cevap verilmedi.

NERELERDE ÇIKTI?

İBB Müfettişlerinin incelemesi sonucu Türkiye Misli.com, 3.Lig'de mücadele eden profesyonel kulüp niteliğinde bulunan Esenler Erok Spor, AKP Genel Merkezi, Genel Başkan Yardımcıları, İstanbul İl Başkanlığı, Silivri İlçe Başkanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı, Sıcak Yuva Vakfı tarafından kullanılmak üzere toplam 87 adet aracın mevzuata aykırı bir şekilde tahsis edildiği ve bu araçlara ait toplam 3.761.886.14 TL kira, sürücü, yakıt ve HGS-OGS giderinin belediye bütçesinden karşılanmak suretiyle kamu zararına neden olunduğu ortaya çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmasına karşın bazı kamu kurum ve kuruluşlar ile kişilere tahsis edilen araçların 29 milyon 442 bin TL masrafından mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen toplamda 3 milyon 761 bin TL'lik kamu zararının ilgililerinden tahsili için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na 22 Mart 2021'de yazı gönderildi.

Henüz bir tahsilat yok. Ama belediye için kiralanan araçların kimlere tahsis edildiğini en azından İstanbullu artık biliyor…