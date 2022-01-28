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İmamoğlu görüntüleri için gözler Zafer müdürde

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yasa dışı dinleme iddiaları nedeniyle geçmişte açığa alındı, uzun süre yargılandı. Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dinlemeye adı karışan diğer 8 sanıkla birlikte beraat etti. AKP iktidarı döneminde yıldızı parladı. Sonunda, her emniyet mensubunun hayalini kurduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, balıkçıya gitmesi ve o MOBESE görüntülerinin basına servis edilmesi gözlerin İl Emniyet Müdürlüğü'ne çevrilmesine neden oldu. MOBESE kayıtlarını kim çıkardı, bunun için kimin talimatı oldu, kayıtlar çıkarıldıktan sonra kime teslim edildi, sonra basına servisi kim yaptı? Hadi bakalım çıkın işin içinden.

YETER Kİ İSTE

İşin içinden çok kolay çıkılır. Yeter ki ilgili makamlar bunu çözmeye kararlı olsun. Hemen belirteyim, kimin aldığını belirlemek 1 dakikalık, hadi bilemediniz 5 dakikalık iş. Bütün kuşkular İstanbul Emniyet Müdürlüğü üzerinde toplandığı için Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bu konunun üzerinde önemle durmalı, görüntülerin nasıl çıktığını ortaya koymalı.

MOBESE görüntüleri ancak şu hallerde Emniyet Müdürlüğü dışına çıkarılabilir:

– Savcılık makamının isteği üzerine yürütülen bir soruşturma kapsamında olayın çözülmesi için istenebilir.

– Mahkeme tarafından yürütülen bir kovuşturma kapsamında olayın aydınlatılması için istenebilir.

– İdari soruşturma kapsamında ön inceleme, araştırma-soruşturma kapsamında alınabilir.

– Bir olayın aydınlatılması için yetkili makamların görev alanları içinde ve talimatla bu görüntüler alınabilir. Bunlar istihbarat, güvenlik amaçlı olduğu gibi kamuoyunu bilgilendirmek için alınabilir.

HABERİNİZ YOK MU?

MOBESE görüntülerini kopyalayabilmek için her polis memuru, kendisine verilen şifre ile giriş yapar, hangi tarih, saatte hangi MOBESE kamerasının görüntülerini aldığını da sistem otomatik kaydeder ve arşivler.

MOBESE kayıtları ortaya çıktığına göre, İstanbul Emniyet Müdürü müfettiş istemeli. “Soruşturmanın selameti” denilip görevli polisler, Muhabere Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısının görev yeri değiştirilmeli ve idari soruşturmaya dahil edilmeli.

Sonuçta 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanununa göre idari soruşturma açılması gerekiyor. Devlet Memurları Kanunu'na göre basına bilgi verilmesi suçu da işlendi. Peki, bu görüntüleri verenler hakkında İçişleri Bakanı işlem yapmayacak mı? Ayrıca, yasaları incelediğimizde Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre de işlem yapılması zorunluluğu var.

Eğer, önlem alınmazsa, bugün görevde olanların, dönem değiştiğinde kendileriyle ilgili görüntülerle karşılaşmaları sürpriz olmaz.

İŞTE KANIT

Bir dönem siyasetçinin görüntülerini çekip servis edenler müebbetle yargılanıyor. Kamu görevlilerinin, yasalardan ayrılmaması gerekiyor. Eğer, yasadışı işlere kalkışanlar varsa bunları ortaya çıkarmakta onların amirlerine düşüyor. Bu konuda Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın neler yapacağını görelim.

Bir emniyet yetkilisi, “MOBESE kayıtları bizden çıkmadıktan sonra hiçbir yerden çıkması mümkün değil. Bu işin gizli kalması da asla kabul edilemez. Bugün olmasa bile yarın ortaya çıkacaktır” dedi.

Kamu güvenliği için kurulmuş olan sistemlerin, siyasi amaçlarla, rakibini takip ettirmek için kullanılması hiç doğru değil. Hatırlayınız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyle başkanlarının telefonlarının dinlendiğini, kendilerinin izlendiğini söylediğinde, “Belgeni göster, belgeni göster” diyenlere:

MOBESE kayıtları da kanıt değil mi?

SERVİSE NE DEMELİ?

Şu yaşanan olay, CHP liderinin iddialarında haklılığını ortaya koyuyor. İçişleri Bakanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirecekse eleştirsin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eleştirecekse eleştirsin ama kapısında “Görevli olmayan giremez” yazılı odadan, kimin talimatıyla görüntülerin birilerine aktardığı kuşkusu olduğuna göre, “Araştırdık, bulduk ve gereğini yapıyoruz” açıklamasını da yapmalı.

Plaka tanıma sistemiyle istenilen araç saniye saniye izlenir. Anlaşılan Ekrem İmamoğlu da izleniyor. Sanırsınız onun güvenliği için yapılıyor. Evet güvenliği için izlemesi de yapılabilir. Ama, görüntülerin servis edilmesine ne demeli?

YÖNETİM VE TAKİP

Türk Emniyeti terörle mücadele konusunda önemli başarılara imza atıyor. Kuşkusuz bu konuda teknik araç-gereçlerin de kullanımı etkili oluyor. Bunların başında da halk arasında MOBESE olarak bilinen, resmi adı TGYS Kent Güvenliği Yönetim Sistemi geliyor.

Bu sistem Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından yönetiliyor. Her il yönetim ve takibi kendisi yapıyor. Bütün kayıtlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de düşüyor. Ayrıca, 112 Acil Yönetim çalışmaları da sistemden izleniyor.

İmamoğlu bu işin

peşini bırakmamalı. Benzer durumda izlenenler, görüntüleri servis edilenler olduğu da akla geliyor. Unutmayalım! Emniyet'te her zaman yasadışı emir verenlerin de bir gün kayıtları ortaya çıkar. O yüzden İmamoğlu'nun şikayette bulunması da önemli bir adımdır.