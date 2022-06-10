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Puduhepa’nın doğuşu

Çorum belediyesi ünlü saat kulesinin yanındaki parka bir dünya haritası koyup üzerini de “Dünyanın Merkezi Çorum” diye yazdırmış. Dünyanın en dar arastası Çorum'da diye gelenleri bu sokağa götürüyorlar. Çorum, bu “en”leri öne çıkarmakta çok başarılı olmuş. Saat Kulesi'nin çevresinde yapılan düzenlemeler, tarihi yapılarla çevrili bir meydan kazanılması adına Belediye'nin gerçekten takdire değer bir projesi olarak karşımıza çıkıyor.

Görünen o ki, Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa'ya sahip olmanın avantajını ve kente neler kazandırabileceğini Çorumlular daha iyi anlamaya başlamış.

ONUN MÜHRÜ

Nitekim, tarihin en önemli kadın figürlerinden Puduhepa da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Çorum'un duayen gazetecisi, kadim dostum Mehmet Yolyapar, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş'te Kraliçe Puduhepa'nın mührünün de bulunuşunu, kadın-erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesi olarak niteliyor. Hititler'in ele geçirdikleri kentlerin tanrılarına da saygıyla Büyük Mabet'te yer vermelerinden yola çıkarak, “Bu topraklar, barışın, kadın-erkek eşitliğinin ve inançlara saygının anavatanı” tezini heyecanla ortaya koyuyor.

Sevgili Yolyapar, zaten Hitit Üniversitesi'nin isim babası olarak biliniyor. Hatta Çorum Valiliği'nin karşısında yeni açılan Kadeş Barış Meydanı'nın, hem açılması, hem de isminin Kadeş olması için etkin biçimde kamuoyu oluşturma görevini yerine getirmiş bir gazeteci.

Yolyapar, bir temenni niteliğinde olmak üzere, geçen yıl “2022 Puduhepa Yılı Olsun” diye gazetesine manşet atmış. Olaylar öyle gelişmiş ki, bu temenni bir anda gerçeğe dönüşmüş.

HİTİT BAŞKENTİ

Tanınmış iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan'ın başkanlığındaki, Prof.Dr. İlber Ortaylı'nın da Danışma Kurulu Başkanı olduğu T-ONE (Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği üyelerinden Essum Aslan, Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür, Ayşenur Yılmaz, Işık Kalkavan, Behice Muhassıloğlu, Emine Çakır Çavdar, Esra Turan, tanınmış arkeologlar Savaş Aslan, Nezih Başgelen, Semrin Kaleli başkanlığındaki Çorum İş Kadınları Derneği'nin davetlisiydi. Dernek, bu yıl yurt içi-yurt dışı tanıtım programına Puduhepa'yı ve Hitit başkenti Hattuşa'yı almış.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın projeye samimi biçimde sahip çıkmaları, Ahlatcı ve Alapala Holding'in de sponsor olarak destek vermeleri sonucu, 7 Mart 2022'de İstanbul Pera Palas'ta düzenlenen tanıtım toplantısının devamı, Hitit topraklarında gerçekleşti.

Prof. Dr. Aygül Süel ömrünü bu bölgedeki kazılara araştırmalara adamış. Tabletlere, belgelere bakarak öyle ilginç olaylar anlatıyor ki dinleyenler sanki o dönemi yaşadılar.

GÖBEKLİTEPE'DEN SONRA

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi dünyaya duyuran T-ONE derneği bu kez aynı kararlılıkla Puduhepa'yı tanıtacak. Bu konuda önemli de destek göreceklerinin işaretlerini aldılar.

Çorum Belediyesi tarafından geçen yıl yapıldığını öğrendiğim Çorumlu Obası, gerçekten görülmeye değer bir yer. Geçmişte pek çok ünlünün kaldığı Velipaşa Hanı'nın restorasyonunu da tamamlanmış. Çorum Müzesi'nin gerek bina olarak güzelliği, gerekse sergilenen eserlerin değeri zaten biliniyor.

Çorum'daki “Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa” isimli programda, başta Essum Aslan olmak üzere T-ONE Derneği yöneticilerini, Çorum İş Kadınları Derneği yöneticilerini, organizasyona katkıda bulunan diğer pek çok değerli insanı tanıdım. Ülkemizin tanıtımı için çaba içinde. Göbeklitepe'yi tanıtanlar, şimdi Puduhepa için çalışıyor.

Puduhepa, tarihin en önemli kadın kahramanlarından biri olarak dünyaya tanıtılmayı hak ediyor. Buradan şu sonuca varıyoruz ki, bu toprakların değerleriyle kültür turizminde çıkış yakalayabiliriz, Anadolu'nun orta yerinden dünyaya barış, sevgi, kardeşlik mesajları yayabiliriz.

O GÜNLERİ CANLANDIRDILAR

Çorum Tiyatro Dördüncü Duvar genel sanat yönetmeni Özgür Pehlivan ve arkadaşları Hitit dönemini, onların “Bahar arınması”nı tarihi doku içinde sergiliyor.

Oradaki her diyalog dönemin kayıtlarına kıyafetlerine ve araç gereçlerine uygun olarak anlatılıyor. Çorumlular işin içine kadınlar girince Puduhepa'nın dünyaya anlatılacağına ve bu işin başarılacağına inanıyor.