Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Amerika ile ticaret ortağı derneğin içinden bir “kokain davası” bir de “Banker Bako” çıktı

Türk Amerikan İş Adamları Derneği/ Amerikan Ticaret Odası'nın (TABA/AmCham) eski Başkanı Ali Osman Akat'ın kokain davasından tutuklanması, derneğin faaliyetlerine ilgimi arttırdı.

Akat'tan sonraki TABA/AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve yönetim kurulu, Washington DC Ankara Büyükelçisi Murat Mercan'ı ziyaret etmişler.

2021 Temmuz'unda yapılan bu Washington ziyaretinde ABD'nin New York Senatörü James Sanders'la da bir araya gelerek Türk-Amerikan ticaretinin gelişmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlar.

Heyette yer alan isimler arasında TABA/AmCham Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olarak Cengiz Aygün adına rastlıyorum.

Çok tanıdık gelmiyor. Araştırdığımda kim olduğu ortaya çıkıyor.

“Devleti dolandıranlar” başlığı altında yapılan haberlerde adına sıkça yer verilen ve “Banker Bako” namı ile bilinen Baki Cengiz Aygün'den başkası değil.

Devlet bankalarından aldığı kredileri geri ödemeyip, 1987 yılının parasıyla devletin hazinesini 55 milyar lira dolandırdığı iddiası ile 1992 yılına kadar hakkında açılmış davalar listesi uzayıp gidiyor.

1996 yılında halkı dolandırdığına hükmeden mahkemenin 18 yıl mahkumiyet kararı verdiği Baki Cengiz Aygün, 1 ay cezaevinde kalıyor ve 7 Mayıs 1996 günü “yanlışlıkla” salıveriliyor.

Polisin 3 yıldır aradığı Aygün 1999 yılında Kadıköy'de yakalanmış.

2000 yılında da hakkında davalar açılmış. Uzun çok uzun dosyalar…

Hepsinde “Suçsuzum” diyor.

Fakat nedense “Banker Bako” namını unutturmak istercesine, ön adı “Baki” güncel haberlerde satır aralarında kalmış.

1987 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'a sunulan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı Mehmet Eymür tarafından hazırlandığı ortaya çıkan “1. MİT Raporu”nda da adı geçiyor.

Kastamonu'nda yayın yapan Gün Medya Onursal Başkanı Cengiz Aygün günümüz itibarıyla “saklı-gizli” yaşamıyor.

Ne var ki sahibi ya da hissedar olduğu bir şirkete rastlayamadım…

GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı.

Babası merhum Necdet Aygün'ün 1970'lerde İstanbul'da kurduğu Bahar Çocuk Arabaları ve amcası Nizamettin Aygün'ün 1950'lerde kurduğu Aytaç Galvano Teknik Sanayi tesislerinde üretilen çocuk arabaları anılarda kaldı.

Kastamonu'nda “ünlü fabrikatörün oğlu” olarak etiketleniyor.

Anılar renkli… Magazin tarafı da kuvvetliymiş Baki C. Aygün'ün…



1980'lerde Çakıl Gazinosu'nda sahne alan Gülden Karaböcek'in assolist altı kadrosunda sahne alan “Baki Aygün” afişi koleksiyonerlerde bulunabilir.

Yeni hayat yalnızca TABA ile devam etmiyor.

Aygün ailesinin Bodrum Yalıkavak'ta Nomia adında bir butik oteli var.

Cengiz Aygün'ü orada da programlar yaptığı gençlerle verdiği pozlarından tanıyabilirsiniz.

2020 yılında Kastamonu'nunda Ziraat Katılım tarafından ihaleye çıkarılan Ballıdağ Sanatoryumu'nu ve yemyeşil arazisini, 135 milyon TL teklifle Cengiz Baki Aygün'ün oğlu Ali Aygün adına aynı yıl kurulan Tez Madencilik Yatırım şirketi aldı.

“Gözünün üzerinde kaşı var” gerekçeleri ile sayısız kuruma “kapatma” cezası veren devlet; “yüz kızartıcı suçtan” mahkumiyetleri olan “yandaş” derneklerde yöneticilerin sicillerine bakmaz mı?

Pazar pazar sizi daha fazla bunaltmayayım… Akat'ın TABA'daki başkanlık döneminde Yüksek İstişare Konseyi Başkanı da MÜSİAD eski Genel Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu'ydu.

Dönem AK Parti Rize Milletvekili de olan BAB Grup patronu Bayramoğlu hakkında çok sayıda adli dosya bulabilirsiniz.

Aygün'ün 28 Kasım 2022 tarihli yerel medya albümü, Amerikalı ünlüler geçidi iddiasını taşıyor, bana kalırsa siz onlara bakın daha neşeli…

Amerikan şirketleri kazan kaldırdı

Amerikan Şirketler Derneği-Amerikan Ticaret Odası (ABFT/AmCham) Başkanı ve 2013'ten bu yana P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevini yürüten Tankut Turnaoğlu'na tek bir sorum var:

Türk Amerikan İş Adamları Derneği/Amerikan Ticaret Odası (TABA/AmCham) eski Başkanı Ali Osman Akat'ın kokain ticaretinden yargılanıyor olması, Amerikan şirketlerinde kurumunuza ilişkin bir sorun yarattı mı?

Malum AmCham markasını (U.S Chamber of Commerce- ABD Ticaret Odası) Türkiye'de hem ABFT, hem de TABA temsil ediyor.

Turnaoğlu şu yanıtı veriyor:

“ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e, önceki Büyükelçi David Satterfield'e AmCham'i Türkiye'de temsile yetkili tek kuruluş olmamız gerektiğini ve üyelerimizin tamamının Amerikan şirketleri ve Amerika ile iş yapan Türkiye'nin önde gelen şirketleri olduğunu anlattım. Dosyalarımızı verdim. Onlar görüşümüzü destekliyorlar. Son olarak Akat olayı ile birlikte bu yönde yeni bir girişimiz de oldu. Üyelerimiz beni arayıp bu “ikili yapının” sürdürülemeyeceğini belirtiyorlar. Çok rahatsız olduk. İnsanlar bizi karıştırıyor.”

2004 yılında kurulan ABFT'nin en büyük destekçileri dönemin ABD'nin Türkiye Büyükelçileri Eric Edelman ve Francis J. Ricciardone'ydi.

Ricciardone'nin desteği TABA'nın kısa bir dönem başkanlığını yapan Ekim Alptekin'in seçimi sürecine kadar sürdü.

Akat 3 yıllık başkanlık döneminde kendisine AKP'nin genel başkanından, bakanlarına kadar geniş bir fotoğraf albümü oluşturdu.

TABA Akat'ı da taşıyamadı!

2020'de yapılan olağanüstü genel kurulda görevinden ayrıldı ve onun yerine Süleyman Ecevit Sanlı başkanlığında yeni bir yönetim kurulu oluştu.

Son yaklaşık 20 yıllık yıkım sürecindeki TABA mimarisinin tasarımcısı Onursal Başkan Zeynel Abidin Erdem, “Akat'ın başına gelenlere” inanmakta zorluk çektiğini belirten demeçler veriyor.

Kirlenen marka ABD'nin işine mi geliyor?

Kavgası, gürültüsü eksik olmayan TABA'nın AmCham markasını taşımada en büyük avantajı 35 yıllık geçmişi olan bir kurum olması…

Bu nedenle de TABA'nın sahip olduğu AmCham markasının kullanma haklarının tümü ABFT'ye verilmedi.

ABFT, AmCham adına TABA gibi organizasyon yetkisine sahip değil.

Son iki yıldır “marka kullanımı” alanında hukuki çalışmalarını yürüttüklerini belirten Turnaoğlu, 18 Mart'ta Türkiye'ye gelen ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'a da konuyu iletiyor.

Briliant Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret etmiş, İstanbul'da da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) bağlı Türk- Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve ABFT/Amcham yönetim kurulu ile ortak toplantı düzenlemişti.

Brilliant kendisine kuruluş sözleşmesindeki bağlayıcı hükümler nedeniyle TABA'nın “marka dışına” bırakılmasının kolay olamayacağını söylemiş.

Turnaoğlu, Amerikan Ticaret Odası'nın dünyanın diğer ülkelerinde tek bir kuruluş ile temsil edildiğinin de altını çiziyor.

Türkiye'nin bu yönüyle de “tek” bir örnek olmasının nedeni acaba, demokratik katılımcılık yönünden sivil toplum yapılarında yaşanan erozyonun bir yansıması mı diye düşünmeden edemiyorum.

TABA yalnızca “yönetim kavgalarıyla” anılan, Türklerin birbirini yediği bir dernek olarak anılmakla kalmadı.

Yüksek İstişare Başkanları Bayramoğlu, Baki Cengiz Özcan ve son olarak Akat ile haklarında açılan “adli suçlar dosyasını” kabarttı.

U.S Chamber hala sahip çıkacak mı merak ediyorum…