Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Bir boşanma davasının perde arkası: İslami çevrenin sermaye ile sınavı

Son günlerde Borsa ve siyaset çevresinde yaşananları izleyince geçmişe gitme ihtiyacı duyuyorum.

AKP Erzurum Milletvekili ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi Zehra Taşkesenlioğlu ile tanışıklığım 2015 yılı öncesine gidiyor.

Taşkesenlioğlu'nun boşanma davası açtığı eşi Ünsal Ban'dan önce de milletvekili olduğu 2015 yılından önce de bir “iş yaşamı” vardı.

Taşkesenlioğlu'nun servetinin salt “milletvekili maaşı” ile ölçülmemesi gerektiğinin altını çiziyorum.

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Sizi 7 Şubat 2015'e götüreceğim.

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın yalısında Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Başkanı Sein Chew'in onuruna verilen bir davetteyiz.

IWF Türkiye kurucular kurulu üyesi olarak orada bulunan Taşkesenlioğlu'ndan Tanzanya başta olmak üzere Afrika ülkelerinde yaptığı madencilik yatırımlarını dinliyorum.

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MÜSİAD üyesi de olan Taşkesenlioğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Ruanda İş Konseyi Başkanı da oldu.

DEİK'te kayıtlı şirketi “Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Org.Ltd.Şti.”

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2015 seçimlerinde AKP'den Meclis'e giriyor; Türkiye-Tanzanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı oluyor.

Türk müteahhitlerin 2017 yılında 3.1 milyar dolarlık iş aldığı Tanzanya'yı, “Kara Kıta”yı su yolu yapıyor.

Bu rakam önemli; o yıl Tanzanya, Türk müteahhitlerinin yerleşik pazarı Rusya, Türkmenistan, Libya ve Suddi, Arabistan'ı geride bırakıyor.

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Taşkesenlioğlu, Bayburt ilinin Taşkesen köyünden adını alan ailenin kökeni: Şeyh Ahmet Efendi'nin torunu Mashar Taşkesenlioğlu'nun kızı.

1989 yılında vefat eden babası, Erzurum'daki camilerinde fahri vaazlar veren, öğrenci yetiştiren bir din adamı.

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Zehra hanım gözünü Milli Selamet Partisi'nde açıyor; Fazilet, Refah Partisi derken siyaset yolculuğuna AKP'de devam ediyor.

İslami kesimle beşik kertmesi olan Taşkesenlioğlu; ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Fas, Cezayir, Belçika, Macaristan, Bosna-Hersek, Tanzanya, Uganda, Ruanda ve Sudan'da bir çok eğitim ve yatırım projesinde yer alıyor.

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Ban, bu davada hem koca Afrika pazarının “yedek” anahtarını elinde tutan, hem de Erzurum'da İslami kanat üzerinde etkili bir siyasiye kılıç çekiyor.

Akademisyen, siyasetçi, yatırımcı

Kişisel çıkarlar üzerine inşa edilen evliliklerde yama dikiş tutmuyor.

Şimdi okuyacağız hikaye, “özel bir ilişki” üzerinden ortaya saçılan iddiaların arka planına ışık tutan bir hikaye…

Yüz binlerce yatırımcının birikimleriyle ekonomiye kan veren SPK'nın düzenleme ve denetleme fonksiyonunun üzerine gölge düşmemeli…

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Kamuoyunda “akademisyen” kimliği ile tanınan Prof. Dr. Ünsal Ban'ın üniversite kariyerinde idari ve adli soruşturmalara konu olan “maddi” konular, entelektüel kapasitesinin önüne geçiyor.

Ban, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörlüğü döneminde 100 bin TL maaş aldığının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Ban'ın 3 yıllık rektörlük görev süresi içerisinde bu rakamın çok üzerinde kazançlar sağladığı da iddia ediliyor.

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Organize Suç Örgütü davasının firari sanığı Sedat Peker, Ban'ın “diplomaları parayla sattığı için soruşturma geçirdiği” iddiasını dile getirmişti.

Peker'in sözünü ettiği “ayrılık” epey gürültülü gerçekleşmişti.

THK eski Başkanı Osman Yıldırım'ın (2009-2014) görevden ayrılır almaz yerine gelen Kürşat Atılgan'ın (2015-2018) ilk icraatı, geçmiş dönem kurum zararlarının, yolsuzluk-rüşvet iddialarının üzerine gitmek oldu.

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2011'de kurulan THK Üniversitesi'nde “usulsüzlük-yolsuzluk” iddiaları da bu kara kaplı araştırma dosyalarına girdi.

Ban, kurucu rektör olduğu THK Üniversitesi'nden ayrılıp, 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı oldu.

Bu kartvizit epey iş yaptı, 2018 yılında Ankara'da kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı.

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15 Eylül'de ilk boşanma davası duruşmasına çıkacak olan AKP Erzurum Milletvekili ve Merkez Karar Disiplin Kurulu üyesi ZehraTaşkesenlioğlu ile Ban'ın 28 Nisan 2019'da yapılan nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte 16 bakan şahitlik ederek, bir rekora imza attılar.

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2013 yılında basılan “Bir Liderin Ekonomi Gündemi-365” kitabının da yazarı olan Ban, THK Üniversitesi'nden önce doçentlik ve profesörlük ünvanını aldığı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesiydi.

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Ban'ın yatırımcı kimliği çok açık değil, o nedenle de eşinin boşanma davasında talep ettiği 70 milyon TL'nin esrarı çözülemiyor.

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Ban, Zehra hanımla evlenmeden önce 9 Ocak 2012'de kurulan Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) hissedarları arasında yerini alıyor.

O hisselerini 2014 yılında devrediyor.

Verusatürk GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ve Reha Çırak, 2005'te kurulan Invetsco Holding çatısı altında kurulan çok sayıda şirketin de üst yönetiminde bulunuyor.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Verusatürk GSYO, Verusa Holding ve Investco Holding'in 10'nun üzerinde iştiraki bulunuyor.

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2014 yılında kurulan Standard Boksit, ülkenin en büyük alüminyum üreticilerinden, 2020 yılında kurulan Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Tokat Erbaa'da altın arıyor.

BIST'te 900 milyon liralık halka arz gerçekleştirdiğini ilan eden grubun patronunun Nihat Özçelik olduğunu bilgisi Borsa çevrelerinde herkesin bildiği bir SIR!…

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“Bir Liderin Doğuşu-Küresel Barış Vizyonu” kitabının yazarı olan Ömer Özbay da renkli bir özgeçmişe sahip.

Özbay'ın Standart Boksit Yönetim Kurulu üyeliği 3 Haziran 2021'de sona ermiş.

Halen Standart A.Ş.'de yönetici görünen Özbay'ın sosyal medya hesabında, 2003-2011 yılları arasında IMKB Başkan Danışmanlığı, 2011-2017 yılları arasında Başbakan Danışmanlığı yaptığını yazıyor.

Grup son olarak 15 Mayıs 2022'de de 200 milyon TL sermaye ile Rem Girişim Sermayesi şirketi kuruyor.

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Cenaze ve düğünler dostlukların resmi geçidi gibidir.

Resme buradan bakarsak Özçelik; milletvekili Taşkesenlioğlu ve SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun (17.04.2018-17.04.2022) annesi Saide hanımı, 29 Mart 2022'de son yolculuğuna uğurlayanlar arasında…

Ban ve Taşkesenlioğlu'nun nikahında da davetliler arasında…

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Ban'ın iddialarına yer veren haberlere erişim yasağı geldiği için ayrıntılarına girmeyeceğim.

Bir kamu görevlisi olan Ali F. Taşkesenlioğlu ile Ban'ın arası ne zaman, neden açılmış?

Kilit soru bu olsa gerek…

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Filmi geriye sarmalı…

Ali F. Taşkesenlioğlu, FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesi ile 15 Temmuz darbe girişim sonrası kapanan Bank Asya'da 16 yıl genel müdürlük yapmış.

2012 yılında Bank Asya'dan ayrıldıktan sonra Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyeliği, Halkbank genel müdürlüğü ve SPK başkanlığı görevlerine terfi ediyor.

Bank Asya'da geçirdiği soruşturma dosyası işleme konmuyor.

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Ailenin üzerine toz da hiç yapışmıyor.

Bir kız kardeşi (Z.T.) AKP milletvekili, öbürü (Nesrin Kakırman) Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetim kadrosunda…

TMSF eski yöneticisi ve Gelecek Partisi Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Başkanı Abdullah Güzeldülger'in “BDDK'nın Bank Asya teftiş raporu nerede?” sorusunu unutacak mıyız?