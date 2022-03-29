Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Göcek koylarında halk ile bağ koptu

Çevrecilerin, yerel halkın ve belediyelerin tüm itirazlarına karşılık Göcek koyları, tüm hızla şirketlerin rant alanına dönüşüm ihalelerini tamamlıyor!..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Göcek koylarına girecek yatlar ile yerel halk ve işletmeciler arasındaki göbek bağını kesti.

Teknelerin gürültüsü, pisliği, kalabalığı halka; elde edilen kazançlar şirketlere kalıyor.

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Göcek koylarına tekne bağlama amaçlı dip (mapa) ve deniz yüzeyi (şamandra) sistemleri yatırım ve işletme ihalesinin ilki 13 Mart, ikincisi 17 Mart, üçüncüsü de 24 Mart'ta yapıldı.

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Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek mahallesi adresli toplam 19 koyda 6 etapta gerçekleşecek “pazarlık usulü” ihalenin ilk üçü 15 günde tamamlandı.

Bu ihalelere girmek üzere en az üç firma davet edildi.

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İlk etap ihale, AKP Mardin ve İzmir Milletvekili olarak iki dönem üst üste Meclis'e giren Ceyda Bölünmez'in babası ve madenci Süleyman Bölünmez'in şirketinde kaldı.

4 koyda 99 mapa ve şamandra yatırımını içeren ihale, 12 milyon lira teklif eden Bölünmez'in Şırnak merkezli Eloş Madencilik şirketinde kaldı.

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Bundan 20 yıl önce ceza aldığı akaryakıt kaçakçılığı operasyonu ve yüksek oyla seçildiği Mardin Bağımsız Milletvekilliği ile hatırlanan Bölünmez, akaryakıt şirketi M Oil'in (Milan Petrol) önce yüzde 70 hissesini, sonra da yüzde 100'ünü, Demirören Grubu'na satmıştı.

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2020 yılına gelindiğinde, Demirören'in işlettiği hem Total Türkiye, hem de M Oil, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından 450 milyon dolara satın alındı.

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İkinci etap ihaleyi 28 milyon 100 bin lira teklif eden Vedat İnciroğlu'nun şirketi İn Group aldı.

İnciroğlu Otomotiv'in de patronu olan Vedat İnciroğlu, aynı zamanda Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği (OYDER) yönetim kurulunda yer alıyor.

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Nihayet (!) 3'üncü etap ihalede “denizcileri” görüyoruz. İhale, Tuzla'da faaliyet gösteren tersane sahipleri ve gemi sanayicilerinin kurduğu Gemi İnşa Sanayi AŞ'de (Gisaş) kaldı.

Gemilere kruvaziyer ve römork hizmetleri veren Gisaş, 50 milyon lira teklif etti.

Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran'ın da arasında olduğu Gisaş'ın yönetim kurulu başkanlığını yine GİSBİR'in Başkan Vekili olan Bilgehan Bayramoğlu yürütüyor.

Göcek koylarında 400'ün üzerinde tekneye bağlama hizmeti verecek mapa ve şamandra yatırımları en geç 3 yıl içinde tamamlanacak.

Çevre Bakanlığı ile 10 yıllık imzalanan kira sözleşmeleri 4 yıla kadar uzatılabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) üzerinden artacak yıllık tekne bağlanma bedelli; 4'üncü ve 7'nci yıllarda rayiçler üzerinden yeniden düzenlenecek.

İhale şartnamesine göre, koylara konacak tekne bağlanma yeri tabelalarında işletmeci şirketin değil, bakanlığın adının yazılacak olması da ilgimi çekmedi değil.

Anlaşılan tekne sahipleri şikayetleri bakanlığa, memnuniyeti işletmeciye bildirecek.

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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) başta olmak üzere, Muğla ve çevresindeki 19 meslek ve demokratik kitle örgütü denizin dibine yapılacak 400 adet beton ve su yüzeyi bağlanma yapılarının çevresel tahribata yol açacağını ileri sürdüler. Eylemler yaptılar.

Belediyelerin ve yerel inisiyatiflerin ihale sürecinin dışında kaldığını belirten CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Bu ihaleler iptal edilmeli” diyor.

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Benim aklıma geldi, büyük olasılıkla sizin de aklınıza gelmiştir; MUÇEV Antalya'dan Trakya'ya kadar tüm sahil şeridinin işletmesini alırken, neden tekne bağlama işinin dışında tutuldu?

Bu sorunun yanıtını Alban veriyor:

“Datça kıyılarının kullanım hakkı, pazarlık usulü ihale ile 29 Haziran 2017'de 3 yıllığına MUÇEV'e kiraya verilmişti.

Datça Belediyesi, 15 Mayıs 2020 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. MUÇEV mapa ve şamandra ihalelerine giremedi. Marmaris'te Okluk Devlet Konuk Evi'nin yakınında yüksek imar artışıyla inşa edilen iskelenin işletmesi de ihalesiz ve ÇED raporsuz MUÇEV'e verildi. Yargı kararı ortada. Şimdi MUÇEV'in kıyılardaki bütün işletme ruhsatları iptal edilip, bu işletmeler belediyelere devredilmelidir.”

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Muğla Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2014 yılında kurulan MUÇEV Turizm TİC. LTD. şirketinin yönetiminde, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Türkiye Çevre Vakfı adına Bakan Murat Kurum'un Danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ ve Muğla Hizmet Vakfı adına Sadi Kızık bulunuyor.