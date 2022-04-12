Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Haydi buyrun “er” meydanına

Türk firmaları ağırlaşan işletme, üretim, lojistik maliyetlerinden kafasını kaldırıp; küresel rekabet halkasına eklemlenme mücadelesi veriyor.

Kolay değil…

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Teknolojiden perakendeye birçok Avrupa ve ABD markası Ukrayna'yla savaşan Rusya pazarından ya çekildi ya da satışlarını askıya aldı.

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Savaşın Türkiye'ye etkilerini konuştuğum iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden biri, “Rusya'dan çekilen Batılı firmalardan, Türkiye'ye kayış olabileceği konuşuluyor” diyor.

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Hazır giyim ve perakendede durum tam tersi… Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Batılı markaların önemli bir kısmı Rusya'daki mağazalarını kapalı tutuyor. Boşaltacaklarını düşünüyoruz. Onlardan boşalan pazarı kim dolduracak, asıl meselemiz bu. Batılı markalar zaten Türkiye'de varlar. Taklit veya başka nedenlerle Türkiye'den çıkanlar da Rusya'daki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'ye yönelmezler” diyor.

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Rusya'daki AVM'lere Türk markalarının girme şansının doğduğunu vurgulayan Öncel,

“En güzel yerleri Batılı markalar almıştı, Türk firmaları buralara girmek için sıra beklemek zorundaydı. Durum değişebilir” diye ekliyor.

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Görüştüğüm bir diğer yerli lüks hazır giyim ve konfeksiyon sanayicisi ise “Moskova'daki AVM kira bedelleri çok yüksek. Onları ödeyemeyiz. Şartlar kolaylaşmalı” yorumu yapıyor.

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BMD'nin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Rus İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı ile geçtiğimiz günlerde yaptığı çevrimiçi toplantıda, Rusya'daki AVM'lerin durumu masaya yatırılmıştı.

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Halihazırda BMD üyesi 32 firma, 625 mağaza ve 2 bin 556 satış noktası ile Rusya pazarında yer alıyor.

Öncel, Rusya'ya yönelik Batı'nın ekonomik yaptırımları sürerken bile ülkede alışveriş cazibesinin sürdüğünü belirtiyor.

Türk şirketleri, Rusya pazarında bir “şans” yakalamış olsa bile yerel ekonomiden kaynaklanan (yüksek enflasyon ve borçlanma maliyeti, haksız rekabet vs) “zorlukları” aşıp, “er meydanına” çıkabilecekler mi?

Rus Başkan: “İndirimli fiyat teklif ediyorlar”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) web sayfasında yer alan “Rusya'nın Giyim Tedarik Zincirlerini Hangi Ülkeler Destekliyor?” başlıklı haberde; Saint Petersburg merkezli Tekstil ve Moda Odaları Başkanı Svetlana Melnichenko'nun değerlendirmelerine yer veriliyor.

Melnichenko, önde gelen bir Türk tedarikçiden kısa süre önce Rus alıcılar için iyi fırsatlar sunan bir teklif aldıklarını belirtiyor.

Ödemelerin hâlâ dolar cinsinden ve bugünün döviz kuruyla olduğunu, dolayısıyla fiyatların

neredeyse iki katına çıktığını söyleyen Melnichenko, firmanın tekliflerini indirimli fiyatlarla gönderdiğini de sözlerine ekliyor.

Rusya'da satılan ithal kumaş ve kıyafetlerin yüzde 70'i Çin'den ithal ediliyor.

Vietnam ve Bangladeş'in de tedarikçi ülke olarak önemli olduğunu belirten Melnichenko

“Çin pazarıyla çalışan işletmeler zaten Yuan'a (Çin'in ulusal para birimi) geçtiler ve sözleşmeleri yeniden yazıyorlar” diyor.

Şunu sorabiliriz: Türkiye'nin dış ticaretinde yerel para birimleri ile yapılan ticaretin oranı nedir?

Türkiye'nin yeri sağlam değil

İHKİB'nin “Avrupa Birliği (AB) Hazır Giyim ve Tekstil Pazarında Türkiye'nin Yeri” raporuna göre, AB ülkelerinin 2021 yılında Türkiye'den yaptığı genel ithalat 78 milyar Euro…

Bu rakam, 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 24.9, 2019 yılına göre ise yüzde 11.7 oranında artışı ifade ediyor.

Öte yandan Türkiye'nin AB ülkelerinin ithalat pastasından aldığı pay yüzde 4 sınırında takıldı kaldı.

Pandemi öncesi piyasa verilerini dikkate alacak olursak, 2021 yılında AB ülkelerinin toplam 85.8 milyar Euro tutarında gerçekleştirdiği hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı yüzde 4.1 oranında düştü.

AB ülkelerinin, en büyük tedarikçisi konumunda olan Çin'den 2020 yılında yaptığı hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı 43.3 milyar Euro'ydu. Geçen yıl bu rakam yüzde 33.4 oranında gerileyerek 28.8 milyar Euro'ya düştü.

Aynı ligde Bangladeş 14.7 milyar Euro ile ikinci, Türkiye 10.6 milyar Euro ile üçüncü büyük tedarikçisi konumunda…

AB'nin sektör olarak 2019-2021 döneminde Türkiye'den ithalatı değer olarak yüzde 7.4 oranında artarken, en yakın rakibi Bangladeş'in yüzde 3.7 oranında düşmüş.

Dayanıklı rekabet üstünlüğünü belirlemek açısından önem taşıyan klasik bir soru: Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ihracat/kilogram fiyatı karşılaştırılan dönemde ne oldu?

2019'da 17.7 Euro olan ihracatta kilogram değeri ise 2020'de 16.9'a, 2021'de 16.5 Euro'ya geriledi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü açısından Türkiye'nin ABD'ye ihracatına da bakalım…

2020 yılında 793 milyon dolar iken 2021'de 950 milyon dolara yükselmiş.

Devede kulak diyelim biz buna…