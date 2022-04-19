Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Holding patronundan “uyuşturucu baronu” yaratan karanlık

Türk Amerikan İş Adamları Derneği – Amerikan Ticaret Odası (TABA/AmCham) geçtiğimiz pazar günü İstişare Konseyi Başkanı (Baki) Cengiz Aygün'ün “Banker Bako” kimliğini açıklamamla karıştı.

Amerikan Şirketler Derneği (ABFT); AmCham markasının TABA'dan alınması için, hem Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği, hem de U.S Chamber of Commerce (Amerikan Ticaret Odası) nezdinde girişimde bulundu.

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AmCham Türkiye/ABFT Başkanı Tankut Turnaoğlu'nu TABA'ya karşı harekete geçiren olayı tahmin etmek güç değil.

Lactone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın kokain ticareti yaptığı iddiası ile tutuklandığı haberini 13 Nisan tarihli Sabah gazetesinden okuduk.

Aynı gün TABA/AmCham, A. O. Akat'la birlikte aynı davadan şüpheli olarak yargılanan Tevfik Akan Atak'ın dernek üyeliğini sonlandırdı.

Emniyet çevresinden gelen haberlere göre; A. O. Akat 5 kişi ile birlikte 17 Aralık'ta gözaltına alınmış, iki kez serbest bırakılmış, son olarak geçtiğimiz ocak ayında tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konmuştu.

A. O. Akat'ın ilk duruşmasının Mayıs 2022'de olacağı söyleniyor.

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Gümrük Muhafaza Bölge Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü kokain operasyonunda; bir “baba”, “mafya”, “çete” mensubunun değil de; “holding” patronunun “uyuşturucu baronu” olarak anılması Türkiye için ender bir durum.

1987 yılında “Kamu Yararına Dernek” statüsünde kurulan TABA/AmCham'in, 2017-2021 yılları arasında başkanı olan A. O. Akat'ın iktidar gücüne yaslanan kimliği, holding patronluğu sıfatını silip süpürdü.

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Kimi TABA/AmCham üyeleri A. O. Akat hakkında davalar açmıştı. Ortada henüz uyuşturucu, dezenfektan yolsuzluğu iddiaları yokken.

2021 Mayıs'ın olağanüstü kongreye gidilmesi durumunda davaların geri çekilmesi sözü alan Süleyman Ecevit Sanlı, başkan seçildi.

Sanlı, devletin A. O. Akat'a tahsis ettiği zırhlı aracı da iade etti.

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ABFT; iş insanı Zeynel Abidin Erdem'in TABA/AmCham'de “Ömür Boyu Onursal Başkan” seçildiği 2004 yılında kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar sürerken, TABA Yönetim Kurulu'nun, eski Kayyum Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu ziyaret etmesi iki kuruluş arasında süren marka anlaşmazlığını su yüzüne çıkardı.

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Eski MÜSİAD Başkanı ve eski AKP Rize Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu da Akat'la birlikte TABA/AmCham Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı'nı bıraktı.

Bayramoğlu'nun Sütlüce'deki binasında kiracı olan TABA, Trump Towers'daki yeni ofisine taşındı.

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Asıl sürpriz; Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ile ABD'nin New York Senatörü James Sanders'ı biraya getiren 9 Temmuz tarihli konferansta yaşanmıştı.

Cengiz Aygün konferansa yeni ABA/AmCham YİK Başkanı olarak katıldı.

Amerikan iş dünyasına bu konferansta takdim edilen Aygün, “devleti dolandıranlar” listelerinde “Banker Bako” adıyla yer alan Baki Cengiz Aygün'den başkası değil.

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ABD'nin New York kentinde TABA-AmCham yöneticileri Debbie Cross ve Av. Şekip Hardal'ın girişimiyle yemekli bir toplantıda bir araya gelen 30'a yakın katılımcı, video konferans yöntemiyle İstanbul'daki TABA-AmCham topluluğuna seslendi.

Aygün ve Sanlı da İstanbul'daki ekrandan projelerini anlattı.

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Hardal, “Cengiz Aygün ile ABD'de birlikte olmadık” diyerek, fiziken Amerika'da yan yana gelmediklerini vurguluyor.

TABA/AmCham New York Temsilcisi ve Amerikan gümrükleme şirketi Asap Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Debbie Cross'un Türkiye'deki temsilcisi “Bayan Cross Türkiye ve Amerika ilişkilerine destek vermeye çalışıyor. Adının kokain kaçakçılığı, dolandırıcılık haberlerinde geçmesi yanlış anlaşılabilir” diye kaygılarını paylaşıyor.

Açıkçası onlara şunu sorabilirim: Kimlerle yol yürüyeceğinize nasıl karar verirsiniz?

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Banker Bako'yu merak edenler için; Uğur Dündar'ın 25 Temmuz 1999 günü Hürriyet'te yayımlanan “Sülün Osman, Raki ve Banker Bako” başlıklı yazısı epey aydınlatıcı olur.

1987 yılında yine Hürriyet'te “Esrarlı Bako” adıyla İrfan Taştemur'un hazırladığı yazı dizisi fikir verebilir.

Ya da dönemin Milli İstihbarat Kaçakçılık Dairesi Başkanı Mehmet Eymür tarafından kamuoyuna yansıyan “Banker Bako Olayı Polis İçindeki Çekişme; Yeraltı, Polis, Kamu Görevlileri İlişkileri” raporundan aktarımlar kanaat oluşturmak için yeterli olabilir.

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TABA/AmCham'de soyadı “Aygün” olan 3 kişi yer alıyor.

Cengiz Aygün'ün oğlu ve Aykar Danışmanlık'ın kurucusu Ali Aygün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı…

Aygün soyadına kısa bir ara vereyim.

Bir diğer başkan yardımcısı, “faizsiz finans tasarruf sistemini” uygulayan Fuzul Evim'in sahibi Eyüp Akbal…

Cengiz Aygün'ün oğlu Nejdet Emre Aygün Medya İletişim Komitesi Başkanı…

Baba Aygün aynı zamanda oğlunun yönetimde olduğu Gün Medya'nın haber sitesinde köşe yazıyor.

Döne döne aynı sonuca varıyoruz, liyakat kaybolduğunda toplum kirleniyor.