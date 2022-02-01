Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Hüseyin Aydın’ın Ziraat nöbeti “altın vuruş” getirdi

Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 29 Ocak 2022 tarihli toplantısında, Genel Müdür Fahrettin Poyraz'ın yerine “oy birliği” ile değil, “oy çokluğu” ile Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ı seçti.

SÖZCÜ'de Veli Toprak imzası ile yer alan bu haber, birçok yönden irdelenmeyi hak ediyor.

Ama en çok da Aydın'ın altın vuruşu dikkat çekiyor.

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CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, takibe aldığı “çoklu yönetim kurulu üyelikleri” örnekleri içinde ilk sıraya AKP'de 3 dönem Bilecik milletvekili olarak görev yapan Poyraz'ı koyuyordu.

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Yavuzyılmaz, Aydın'ın da güncel gelir tablosunu da çıkardı:

Turkcell YK üyesi: 56 bin TL

Ziraat Katılım YKB: 18 bin TL

Tarım Kredi Genel Müdürü: 62 bin 500 TL

Toplam güncel aylık gelir: 136 bin 500 TL

Eksik olur, fazla olmaz…

Ziraat'ın Kazakistan ve Bosna'daki bankaları da listeye girer mi acaba?

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Aydın'ın kariyer yolculuğu, AKP'nin finansal kaynak üretme motivasyonu ile eşgüdümlü ilerliyor.

Dün kamu bankalarından kredi dağıtarak “büyüyorduk”, bugün “emtia” kıymete bindi…

Adında “tarım” var diye Aydın'ın müdür olduğu şirkette çitle-çubukla uğraşacağını düşünen, yanılır.

Tarım ve Kredi'nin bağlı şirketi Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin (Gübretaş) 6.5 milyar dolarlık altın rezervi bulduğunu unutmayın.

Gübretaş'ın iştirakleri arasında İran'ın en büyük kimya şirketi Razi Petrokimya da bulunuyor.

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Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın arama ruhsatı 15 Temmuz FETÖ darbesi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Koza Altın İşletmeleri'ndeydi.

Gübretaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Söğüt altın madeni ruhsatını 14 Nisan 2020'de üzerine tescil ettirdiğini açıkladı.

Arsanın sahibi de olan Gübretaş, Söğüt projesini yürütmek üzere 2021 Mart'ında “Gübretaş Maden Yatırımları” şirketini kurdu.

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Poyraz Gübretaş Maden Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı olarak 18 Haziran 2020 tarihinde projeyi basına tanıttı.

Avusturya'nın önde gelen bir danışmanlık şirketinin, bu sahada 3.5 milyon ons (109 ton) altın kaynağını raporladığını vurguladı.

Rapor şu anlama geliyor: Türkiye altını çıkarmadan, rapordan getiri sağlayacak; kreditörlere “alın size altın madeni garantisi” diyebilecek ve faiz maliyetini düşürecek.

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Ziraat Bankası, Söğüt Altın Madeni Projesi hazırlık safhasına ilişkin Gübretaş Maden'e 135 milyon liralık kredi limiti açtı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 450 milyon dolar yatırım öngörülen altın sahasına finansal desteklerini sürdüreceklerini beyan etti.

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Türkiye'nin 2020 yılı altın ithalatının 288 ton, üretiminin ise 42 ton olduğuna işaret eden Poyraz'ın aynı açıklaması şöyle devam ediyordu:

“Söğüt projesinin hayata geçmesiyle, Türkiye'nin altın üretimi en az yüzde 15 artacak. Cevher işleme tesisinde yıllık ortalama 6-7 ton arasında altın üretimi hedefliyoruz. İlk altın külçemizi 2022 sonunda dökeceğiz.”

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Aydın'ın 2011- 2021 döneminde sürdüğü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden ayrıldıktan sonra da koruduğu Ziraat Katılım YKB görevi, Tarım ve Kredi Genel Müdürlüğü sürecinde kilit rol oynadı.

Genel Müdürlüğü'nün getirdiği Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu üyeliğini, halefi Çakar'a devretti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Ocak günü, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi “Gülhane Camii” açılış töreninde sarf ettiği, “Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın ciddi bir yatırımı oldu. Bundan dolayı da Ziraat Katılım'a çok çok teşekkür ediyorum” sözleri Aydın'ın yeniden parlayacağının işaretiydi.

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Geçen yılki 16.1 milyar liralık bütçesiyle 7 bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri'nin bu camii için verecek 10-15 milyon lirası yok muydu?

Hadi bu soruyu geçtim…

Törene katılanlar listesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın adına da rastlamadım. Yargıtay'ın yeni hizmet binasının açılışını bile yapan Erbaş'ın cami açılışında olmaması garip.

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Aydın'ın koruduğu koltuklardan bir diğeri de Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği…

Ziraat Bankası Genel Müdürü olduğu dönemde, ‘Virgin Adaları'nda kurulu Çukurova şirketine verdiği 1.6 milyar dolar kredinin Turkcell hisselerinin yabancıya gitmemesi için kullandırıldığı ifade edilmişti.

Bankanın teminat olarak aldığı Erbil'deki Genel Enerji hisselerinin değeri pul oldu.

Ziraat'ın üstüne beton döktüğü kredi hikayeleri bununla sınırlı değil elbette.

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Dolarların suyu çekildi; ekonomi yönetimi yastık altında, toprak altında çil çil altın avında…

Yükselen gübre, mazot, elektrik fiyatları karşısında tarlasını ekip biçemeyen çiftçiler de traktörleri ile artık altın taşıması yaparlar!