Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Kamuya verilen 600 milyon zararın “cezası” 2 yıl hapis

2018. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ihbarı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) eski başkanı Başaran Ulusoy hakkında düzenlediği şikayet dilekçesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği tarih; 2 Temmuz 2018…

İddianame hazırlanma tarihi; 20 Haziran 2022…

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçlarını Soruşturma Bürosu, eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'un 2016-2018 yılları arasında kurumu zarara uğratan faaliyetleri ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı ancak 5 yılda (!) tamamlayabildi.

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İstanbul Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Kuş, hazırladığı iddianameyi İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundu.

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2018 yılı TÜRSAB seçimlerinde Firuz Bağlıkaya başkanlığında oluşan yeni yönetimi iddianameyi hazırlamayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) şikayet etmişti.

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Dava dosyasında Ulusoy'la birlikte yönetimi paylaşan Rıza Epikmen, Günnur Diker ve Feyyaz Yalçın da şüpheli olarak yer alıyor.

Epikmen, Diker ve Yalçın savcılığa verdikleri ifadelerde “yapılan işlemler hakkında bilgilerinin olmadığı” yolunda ifade vermişler.

Ulusoy ise tümüyle hakkında ileri sürülen suçlamaları reddediyor.

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Savcılığın Ulusoy ve diğer şüphelileri aynı torbaya koyup; “Memuriyet Görevinin Kötüye Kullanılması” hakkında düzenlenen “TCK 257/1, 53. Maddeleri” uyarınca 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açtığı dava, dosyadaki iddiaların ağırlığını karşılamıyor.

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İddianamede Ulusoy yönetiminin yol açtığı kamu zararı toplam 567 milyon 814 bin 997 TL olarak ifade ediliyor.

Velev ki iddianamede isnat edilen suçların hepsi doğru; yaklaşık 600 milyon lira kamu zararı oluşturan en fazla 2 yıl hapis yatıp çıkacak.

5 yılda hazırlanan dosyaya giydirilen en yüksek “ceza” bu!

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TÜRSAB yetkililerinden aldığım bilgiye göre, Firuz Bağlıkaya yönetimi Ulusoy'dan devralınan dönem itibarıyla 560 milyon TL'ye karşılık gelen borcun da, 200 milyon TL'sini ödemiş. TÜRSAB'ın iştiraklerinin ticari faaliyetlerini sonlandırmış…

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı raporlarına giren “yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, sahtecilik” iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurularına karşılık; 4 yıldır iddianame hazırlanmadığını 7 Kasım 2021 tarihli bu köşede paylaştım.

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Başaran Ulusoy 1991-2018 yılları arasında TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştü.

AKP iktidarının itmesiyle TÜRSAB'ın 350 milyon TL (kimi kaynaklara göre 500 milyon TL harcandı) yatırımla inşa ettiği Kuşadası'ndaki Efes Kongre Merkezi (KOMER), Başaran Ulusoy'un 27 yıllık iktidarının sonunu getirdi.

İddianamede bilirkişiler “TÜRSAB'ın karşılama gücü yokken bu yatırımın yapıldığını” rapor ediyorlar.

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TÜRSAB'ın maddi sıkıntı içinde olması, yüzde 33'lük oranıyla ikinci büyük ortak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetimden çekilmesiyle koca KOMER binası çürümeye terkedildi.

TÜRSAB, KOMER'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devralması gerektiğini söylese de, Bakan Mehmet Nuri Ersoy bu taleplere kulağını tıkamış durumda.

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TÜRSAB'ı bir kez bile ziyaret etmeyen tek Turizm Bakanı Ersoy'un seyahat acenteliği mesleğine karşı tutumunun ve de siyasetin kamusal alana yerleştirdiği “rant ittifakı” modelinin bedelini halk ödüyor.

Kurumlarda yozlaşmaya mı yanasın, turizm sektöründe plansızlığa mı, uçup giden milyonlarca paraya mı?

“Tanıtım Fonu” nereye harcandı?

Türkiye 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir olarak açıklanan 2022 yılı turizm hedefini tutturabilecek mi?

Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin fonladığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans (TGA) bu hedefe varmada önemli aktör olarak görülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı başkanlığında bir araya gelmiş 15 kişiden oluşan TGA'nın yürütme organı İcra Kurulu'nda; Tanıtma Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Bakan Yardımcısı'nın başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 kişi olmak üzere 5 kişi bulunuyor.

2019 Temmuz'unda kurulan TGA'nın 2020 yılı denetim raporunda, ajansın vadeli mevduat hesabında TL cinsinden 113.1 milyon bulunduğu belirtilirken hesapta 13.3 milyon Euro, 4 milyon dolar ve 1 milyon 291 bin de sterlin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Sektör temsilcileri 2022 yılı yarı devrilmiş olsa da henüz 2021 yılı verilerine ulaşamadı.

Türkiye'nin turizm gelirlerinde “mevsimsel sürecin” üzerindeki katkı, TGA kaynaklarının doğru kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkaracak.

Bu değerlendirmeyi yaparken de Akdeniz'de rakip ülkelerdeki büyüme ile Türkiye'yi karşılaştırmak gerekiyor.

Yunanistan, İspanya, Portekiz'deki artış hızını yakalayabildik mi?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması gereken soru bu…

Türkiye Akdeniz turizminde nal topluyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlediği 2022 Davos Zirvesi'nde açıklanan “Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Raporu”nu analiz eden turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu, Türkiye'nin 117 ülke arasında 45'inci olmasını mercek altına alıyor:

“Türkiye'nin Akdeniz'deki rakiplerinden İspanya'nın 3'üncü, İtalya'nın 10'uncu, Portekiz'in 16'ncı, Yunanistan'ın 28'inci, turizm sektörüne giren Suudi Arabistan'ın 33'üncü olması, ilgili ve sorumlu makamda bir şeyler ifade edilmeli” cümlesini kuruyor.

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Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi raporuna göre bu yılın Ocak-Mart döneminde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 220 oranında artarken, kişi başına ortalama harcama 709 dolardan, 699 dolara gerilemiş.

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Turizmcileri asıl olarak kişi başına harcamada iniş yönlü eğilimin sürüyor olması kaygılandırıyor.

İspanya ile Türkiye turizm verileri karşılaştırması yapan sektör uzmanları yılın ilk 4 ayında turizm gelirleri yüzde 753 oranında artarken, kişi başı harcamanın da yüzde 11 oranında büyümesine dikkat çekiyor.

Aynı dönemde Türkiye'nin turizm gelirleri yüzde 234 artarken, kişi başına harcama 89 dolar azalıyor.

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İspanya istatistiklerine göre ülkenin mart ayında elde ettiği turizm geliri yüzde 832 artışla 5 milyar 69 milyon Euro'ya ulaşırken, ilk 3 aydaki turizm geliri yüzde 794 artarak 11 milyar 853 milyon Euro'ya yükseldi.

Mart ayında turist başına ortalama harcama 1.257 Euro, turist başına günlük ortalama harcama 157 Euro ve ortalama geceleme süresi 8 gece olarak kayıtlara geçti.