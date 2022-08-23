Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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KKTC’de bir “mala çökme” hikayesi

Doğu Akdeniz'de enerjiden, finans alanına kadar uluslararası öneme sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye'deki siyasi bağlantılara uzanan ve 10 yıldır sonuçlanmayan bir dosyanın kapağı açıldı.

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Tarıma dayalı sanayi firması Tamek'i geçen yıl Oyak'a satarak bu sektörden çıkan iş insanı Güngör Sipahioğlu ve ailesinin “mağdur” konumuna getirildiği KKTC merkezli kurulan Universalbank'ta fırtınalar kopuyor.

1978 yılından beri KKTC'de Ektan Meşrubat fabrikasında aralarında Amerikan ambargosunu delen Pepsi Cola markasının olduğu meşrubat üretimini sürdüren Sipahioğlu'nun iddiasına göre “hileli bir şekilde” bankada patronajı eline geçiren Dr. Şemsi Kazım Erkman ve ailesi “banka hisselerinde sahtecilik, bankacılık işlemlerinde usulsüzlük, dolandırıcılıkla” suçlanıyor.

Universalbank yönetimi, 16 ve 22 Haziran tarihlerinde alınan mahkeme kararlarıyla hukuk önünde şaibeli hale geliyor.

Bu durumda KKTC Merkez Bankası'nın “sahtecilik, dolandırıcılık” iddialarıyla yargılanan banka patronlarını yönetimden uzaklaştırmaması dikkat çekiyor.

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Sipahioğlu “Bankayı Şemsi Erkman'la 1997 yılında Lefkoşa'da yüzde 50-50 ortaklıkla kurduk. Yönetim bizdeydi. 2010'da Erkman'ın bir yıl banka yönetimini kendisine bırakmamızı istemesi üzerine, banka idaresinden çekildik. Ne var ki ilerleyen yıllarda bize haber vermeden ve hileli işlemlerle yapılan sermaye artışları sonucu ortaklık payımız yüzde 50'den yüzde 4'e kadar düştü. Bankada yapılan usulsüz işlemlere müdahale etme şansımız ortadan kalktı. Son 10 yıldır açmış olduğumuz davalardan sonuç alamamıştık. Nihayetinde geçtiğimiz Haziran ayında KKTC polisine yapılan ihbarlar sonucu, mahkeme Erkman ailesi hakkında tutuksuz yargılama kararı verdi” diyor.

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Dün KKTC'de yayınlanan “Kıbrıs Manşet” gazetesi birinci sayfasından “Bu kıyağın sebebi duygusal mı?” başlıklı şöyle bir haber yer alıyor:

31 Mayıs 2022 tarihine kadar bankaların 2021 yılı bilançolarını Merkez Bankası'na vermesi gerekirken, Universalbank bu işlemi yapmadı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Universalbank Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi K. Erkman ile eşi Halide Erkman'a, kızları Betül ve Eda Erkman'a “yolsuzluk yaparak” bankayı zarara uğrattıkları gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağı koydu. Her biri ağır teminat ve kefalet ücretleri ödemek şartlarıyla tutuksuz yargılanmak kaydıyla serbest bırakıldılar. Bankanın hissedarları arasında görülen diğer kızları Sibel ve Çiğdem Erkman hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

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Universalbank dosyasında neler var? Sipahioğlu'nun avukatı Kemal Şentürk, “Müvekkilim 50-60 milyon pound zarara uğratıldı. 2010 yılından beri alınan genel kurul kararlarının iptalini istiyoruz. Geçtiğimiz haziranda davanın görüldüğü Adliye'nin önünde mahşeri kalabalık vardı. Bizim dışımızda da bankanın mağdur ettiği çok sayıda kredi müşterisi bulunuyor” diyor.

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KKTC'de “banka sahiplerinin bildirim zorunluluğu” 2017 yılında geliyor. Bu tarihte başka bir gelişme daha oluyor.

Universalbank, gayrimenkul projelerinin finansmanını sağlamak üzere KKTC Müteahhitler Birliği ile “protokol” düzenliyor.

2018 yılına gelindiğinde KKTC Müteahhitler Birliği Başkanı Meriç Erülkü'nün hikayesi başlıyor.

Erülkü, banka ile başından geçenleri şöyle aktarıyor:

“Toplam 12 milyon pound (yaklaşık 250 milyon lira) yatırım değerinde bir gayrimenkul projesi başlattım. Projeden konut ve işyerleri satın alan müşterilerime krediyi Universalbank verecekti. Proje 3.5 milyon pound yatırım seviyesine gelinde banka sözleşmemizi ‘yazılı ve sözlü' bildirimde bulunmadan iptal etti. Niyetinin bizi zorda bırakıp, projeyi ele geçirmek olduğunu anladım. Banka bilançosunu incelediğimde, donuk kredilerin banka bilançosunda yer almadığını, krediler aktifmiş gibi faiz gelirlerinin banka bilançosunda yer aldığını fark ettim. Böylelikle 191 milyon TL değerinde donuk kredi tespit ettim. Merkez Bankası'na suç duyurusunda bulundum. İşlemin basit bir muhasebe hatası olduğunu söylediler.”

Erülkü, bu “saptamalar” üzerine, polise yaptığı suç duyurusu neticesinde yasal sürecin başlatıldığını vurguluyor.

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Universalbank'ta usulsüz işlemler yapıldığı iddiasını yargıya taşıyan Erülkü, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay'ın, eski T.C. başbakanlarından ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Binali Yıldırım'ın akrabası olduğuna dikkat çekiyor.

KKTC Merkez Bankası'nın bankayı teftişe gönderdiği müfettiş İsmail Esendağlı'nın, bankanın savunmasını üstlenen Av. Hasan Esendağlı'nın kardeşi olmasının da rastlantı olmadığını ileri sürüyor.

Bu konuda da Ocak 2020'de KKTC Yüksek Adliye Kurulu'na şikayet başvurusunda bulunmuş.

Hukuk mücadelesinin veriliyor olması kıymetli. KKTC'yi “turizm adası”, “petrol gelirleri” ile yazacağımız günler de gelecek diye umut edelim.

2006 yılında Muhsin Nezir ismiyle Türk vatandaşlığına geçen Kuzey Iraklı milyarder Muhsen Nazer Amen, Barzani Ailesi'ne yakınlığı ile biliniyor. 1990'lardan beri İstanbul'da iş yapan Nezir Ailesi dolar milyarderi bir aile. Yüksek Enerji, Petrotrans, Iraq Oil, Done Enerji ve UB Holding gibi firmalarla piyasayı domine eden Nezir Ailesi, petrol dağıtımında Ortadoğu'daki en büyük lojistik ağlardan birini yönetiyor.