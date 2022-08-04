Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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ÖSYM kamu KPSS sınavında sınıfta kaldı

Her 4 gençten biri iş beklerken devletin açtığı sınavda sorular çalıntı çıkıyorsa “tuz” kokmuştur.

Dayısı olmayanın kamuda işe giremediği ve sözlü mülakatla “kimlik tasnifi” yapıldığı bir düzende, sınavlar da naylon çıkarsa, yıllarca okullarda dirsek çürüten gençlerin adaletli bir toplumda yaşadığını düşünmesini bekleyemeyiz…

Önceki gün yaşanan skandalı hatırlayalım:

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu ortaya çıktı.

Aynı gün ortaya çıkan iddiaların ardından inceleme başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.

Erdoğan'ın hemen harekete geçmesi, Aygün'ün iddialar ortaya çıktığında “Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır” sözlerini açığa düşürdü.

Bu satırları okurken, acı acı gülmemek elde değil.

ÖSYM hemencecik inceleme yapmış ve KPSS yunmuş, yıkanmış!…

Şimdi yapılması gereken çok açık: Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlayacağı raporun, savcılık soruşturmasına dönüşmesi ve skandalın sorumlularının bulunup, cezalandırılması…

Yediiklim neyin nesi?

2003 yılında yayın hayatına başlayan Yediiklim Yayın Evi'nin ardından Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre; “Yediiklim Eğitim Bilgisayar Yayıncılığı ve Ticaret Limited Şirketi” Fikret ve Selim Işık tarafından 2005 yılında Ankara'da kuruluyor.

2008 yılında şirket hisselerinin bir kısmı Mustafa Çelik'e geçiyor.

Bir yıl sonra İstanbul Kariyer Merkezi (İKM) Eğitim Hizmetleri ve Danışmanlık şirketini kuran ve Kahramanmaraş'ta Yediiklim Akademi'yi açarak, kurslar düzenleyen Münir Çelik, 2022 yılına kadar gelen süreçte Yediiklim'in de hakim ortağı oluyor.

KPSS Öğretmenlik, KPSS Memurluk, KPSS-Müfettişlik Uzmanlık, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı), YDS (Yabancı Dil Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavları) hazırlık kursları veren Akademi'nin Türkiye'de 82 şubesi bulunuyor.

Yediiklim'de en son hisse devri 2018 yılında Cemal Arabacı'nın ortaklıktan ayrılması ile yaşanıyor.

Gazeteci Murat Ağırel, dün sosyal medya paylaşımında, “KPSS sınavında çıkan sorular daha önce Yediiklim Yayıncılık test kitaplarında noktası, virgülü ile yer almış, hatta videoları halen mevcut. Yediiklim'in sahibi Münir Çelik. Bu firma ‘Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dil Sınavı' soru kitapçığının basılması, dağıtılması ihalesini almış!” ifadelerini kullanıyor.

Eğitim dünyasında çıkış serüvenini Kahramanmaraş'ta yakalayan Yediiklim'in test sorularının bundan önceki KPSS sınav sorularıyla da eşleşmiş olma ihtimali yok sayılamaz.

FETÖ'den boşalan kamudaki “insan kaynakları” havuzunu belli ki birilerinin doldurmasına yol veriliyor.

Enflasyonla yüz yüze

Temmuz ayı enflasyon rakamı açıklanmadan bir gün önce TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyareti, kurumun açıkladığı enflasyon rakamının “gerçekliğini” tartışmaya kapamıyor.

Kurumların açıkladığı yıllık enflasyon oranları arasında oluşan makas temmuz ayında iyice açıldı:

Devlet kurumu TÜİK yüzde 79.60, bağımsız ademisyenlerden oluşan ENAG yüzde 176.04

TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 2.3 olarak açıklarken, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) “Market Endeksi”, 1 Temmuz-1 Ağustos dönemi enflasyon oranını yüzde 7.6 olarak saptadı.

Bu veriyle birlikte marketlerde yılın ilk 7 ayında enflasyon oranı yüzde 78 ile TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yakalıyor.

TBF Marka Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Aygül Öner, 1 Ocak 2022'de 784.52 TL'ye dolan market sepetinin 1 Ağustos 2022'de 1.324 liraya dolabildiğini belirtiyor.

2022'nin ilk 7 ayındaki artışları dikkate alan Öner, yıllık fiyat artışının yüzde 150-170'ler düzeyinde gerçekleşmesinin sürpriz olmayacağını söylüyor.

TBF, Ocak 2022'den itibaren 3 ilde 7 ayrı market zincirinde 208 ürün üzerinde fiyat tespitleri yapıyor. Temmuz 2022'de marketlerde fiyatı en çok artan 5 ürünün yüzde 48 ile peçete, yüzde 26.26 ile gazlı içecek, yüzde 25.23 ile tuz, yüzde 24.07 ile bulaşık ve yüzde 23.82 ile çamaşır deterjanı olduğu verisini paylaştı.

TBF market araştırmasına göre temmuz ayında ayçiçek yağı ve beyaz peynir fiyatlarında değişim olmazken, fiyatı en çok düşen ürün yüzde 25.10 ile diş macunu, yüzde 10.75 ile tavuk olmuş.

Etiketleri düşen ürünlerle ilgili akla gelen ilk yorum şu olabilir:

Toplumun yoksul kesimi diş fırçalamaktan ve tavuk yemekten vazgeçti, firmalar satışları canlandırmak için indirime gittiler!

Market Endeksi bize bazı ürünlerde, alım gücünün düşmesiyle “durgunluğa” doğru gidildiğini gösteriyor.