Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Rusya’ya AKP tipi “oligark” ihraç ediyoruz

Tank Palet Fabrikası'nı Tosyalı Holding'e devreden Ethem Sancak Moskova'ya yatırım köprüsü kuruyor

Amerika ve Avrupa'dan gelen ekonomik yaptırımlarla oligarkları tırpanlanan Rusya'ya yeni sermaye gruplarının ilgisi olacaktır, oldu da.

İlk görünür “talep”, Rusya'nın NATO'nun desteklediği Ukrayna'ya açtığı savaş sürerken, Vatan Partisi'nden bir heyetle birlikte Moskova'ya giden Ethem Sancak'tan geliyor…

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Sancak geçtiğimiz günlerde Rusya'nın ekonomi kanalı RBK'ya verdiği röportajda, “Rusya-Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur” saptaması yaptı.

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Sancak'ın bu sözleri, “aşığım” dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'ya “örtülü” bir mesajı mıydı?

Sancak'ın Moskova'ya Rusya pazarından iş kapmak için giderken, kendisine böylesine afilli bir misyon biçmiş olma olasılığı hiç de zayıf değil.

Bana bu şık daha doğru geliyor.

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Sancak, aynı röportajda hangi sıfatla Türkiye'yi temsil görevi üstlendiğini anlamlandırmamızın zor olduğu şu cümleleri de ediyor:

“Bayraktar'ları Ukrayna'ya satarken, böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz.”

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Sancak'ın Rusya'da geliştirmek istediği “stratejik ilişkilerin” ne olduğuna bakalım.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yoldaşları “akar” arayışındalar.

AKP'yi destekleyerek bugüne kadar iyi kötü günü kurtaran “yoldaşlar”; iktidar yandaşı çember daralınca kendi güçlerini devreye sokuyorlar.

Aranan kan bulunuyor ve Vatan Partisi'nin yayın organı Aydınlık'la siyasi akrabalığı olan Sancak devreye giriyor.

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Sancak iş yaşamında devletten “alarak-satarak” ilerliyor…

Açılımı “British Motor Company” olan kamyon ve zırhlı araç üreticisi BMC ile Sakarya Tank Palet Fabrikası'ndaki Sancak ve Öztürk ailelerine ait hisse Tosyalı Holding'e geçiyor.

Sancak 2013'te şirketteki tüm hisselerini İngiliz şirketi Alliance Boots'a satarak ilaç sektöründen çıkmıştı.

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2014'te TMSF'den tamamını 751 milyon TL'ye aldığı BMC'nin yüzde 49.9'unu 300 milyon dolarla devrettiği Katar'ın, hem Tank Palet Fabrikası'nda hem de BMC'de ortaklığı sürüyor.

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Sancak'ın Rusya serüvenini Görev Holding üzerinden okuyabiliriz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre 13 Şubat 2017'de kurulan Görev Holding'in faaliyet alanı, “yurtiçinde ve dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlerin yönetim ve sermayelerine katılma” olarak tanımlanıyor.

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Görev'in kuruluşundan beri yönetim kurulunda yer alan Vatan Partisi Genel Saymanı Av. Hüseyin Tugay Şen, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 7.6.2021 tarihli toplantıda yönetim kurulu başkanı olarak görevlendiriliyor.

Yeni oluşan yönetim kuruluna Serhan Bolluk ve Daşar Karadağ girerken; Yalçın Büyükdağlı, Erkan Önsel, Tunç Akkoç ve Akile Çevik ayrılıyor.

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Küçük bir hatırlatma da yapayım.

Tosyalı Holding'in patronu Fuat Tosyalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetim kurulunda da yer alıyor.

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25 Ekim 2021 tarihli Aydınlık gazetesinde yayımlanan “Vakfımız yeni insanı yaratacak” başlıklı habere gidelim…

Asya Çağı Üniversitesi kurma girişimini anlatan Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, gazeteye verdiği demecinde, “Kamucu, toplumcu, vatansever, hümanist yeni insan tipini yetiştireceğiz” demiş.

Görev Vakfı'nın 6. Genel Kurulu'nu yaptıklarını belirten Önsel, “Türkiye'nin şartları herkes gibi bizi bir yol ayrımına getirdi. Atlantik sistemi çöküyor ve Atlantik sistemi içinde yer alan kurumlar yıkılacaklar. Yeni bir uygarlık doğuyor, Asya'dan yükseliyor. Türkiye de bu uygarlığın öncü ülkelerinden biri olacak. İşte Görev Vakfımız da yeni mevzilenmesini bu koşullarda gerçekleştiriyor” diyor.

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Önsel bu yolcuklarına “iktidarın eşlik ettiğini” vurgulama gereği duyuyor:

“Dünyanın sarkacının Asya'ya kaydığını devletin yetkili kurumları, Cumhurbaşkanı da ifade etmeye başladı. Türkiye'nin tüm kurumları bu duruma ayak uyduracak. Tarihi genel kurulumuzda da bunu tespit ettik.”

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Genel kurullarında kurumsal yapılarında büyümeye de dikkat çekiyor: “Burada 111 kişilik mütevelli heyetimizi daha da güçlendirmek için 75 yeni arkadaşımız, yeni öncü, yeni aydın aramıza katıldı. Aralarında Ethem Sancak, Ferda Paksüt gibi saygın isimler de yer aldı.”

Haber; taşınır, taşınmaz bağışlar yapmak isteyenlere çağrı ile bitiyor.

İdeolojik bir hat kurma gayretiyle Moskova'ya intikal eden Sancak'ın Türkiye'de deneyimlediği “girişimcilik” modeli; Rusya'nın devlet zenginleri örgüsüne yabancı değil.

“Yaşam Alanı” kuramı Hitler'e mezar oldu

Rusya Federasyonu Başbakanı Viladimir Putin'in 21 Şubat konuşması, Hitler'in “Yaşam Alanı” kuramından izler taşıyordu.

Putin'in NATO yayılmacılığı ile gerekçelendirdiği Ukrayna'ya açtığı savaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın ağzına almaktan çekinmediği bir 3. Dünya Savaşı'na evrilir mi?

İskoçya'da Strathclyde ve Striling üniversitelerinde kimya ve teknoloji ekonomisi alanlarında lisans ve lisans üstü eğitimini tamamlayan; yılın önemli bir bölümünü Almanya'da geçiren araştırmacı-yazar Şükrü Ülker'in Sia Yayınları'ndan yeni piyasaya çıkan “Hitler-Demokrasiden Diktatörlüğe” kitabını önereceğim.

Hem 2. Dünya Savaşı'nın (1939-1945) örgüsünü, hem de bu savaşı başlatan dönemin Almanya Başbakanı Adolf Hitler'in faşist örgütlenmesini bugüne kadar değinilmeyen ayrıntılarla aktarıyor.

Kitapta “yaşam alanı” kuramının, 1. Dünya Savaşı yenilgisini ve Versay Anlaşması'nı hazmedemeyen Alman Generali Karl Haushofer'in yol haritasına dönüşme hikayesini de buluyoruz.

Haushofer'in, Hitler'in Çekoslovakya'dan İngiltere'ye uzanan işgal planlarını Sovyetler Birliği'ne (Bugünün Rusya'sı) yaymasına yaptığı itiraz yerini buluyor:

60 milyon insanın ölümüne yol açan Hitler, Berlin'de Moskova ordusuna yeniliyor ve tarihin çöplüğüne atılıyor.

Bu savaşta 27 milyon insanını kaybeden Sovyetler Birliği, dünyaya barışı armağan ediyor.

Ve ne yazık ki; dünya barışı sürdürmeyi becermiyor…