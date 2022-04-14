Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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“Uyuşturucu baronu” denilen holding patronu Akat, 2 kez bırakıldı 3’üncüde tutuklandı

Güne telefonuma birbiri ardına çeşitli kaynaklardan gelen aynı mesajla uyandım.

13 Nisan 2022 tarihli Sabah gazetesinde, Atakan Irmak imzası ile yayımlanan “Holding patronu uyuşturucu baronu” başlıklı haberi gönderiyor; tanıdık, eş, dost…

Haberde Lactone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın tutuklandığı yazıyor.

SÖZCÜ okuyucuları A.O. Akat'ın adını hemen hatırlayacaklar…

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30 Mayıs 2021'de “Avrupa'yı da dezenfektan ile kirletmeyi başardık” diye…

1 Haziran 2021'de… “Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin peşine düştüğü dezenfektan skandalı” diye…

6 Haziran'da “Halkın cebinden parasını alıp sağlığını öldürüyorlar” diye…

1 Temmuz'da “Bakanlık açıkladı: Virapro ruhsat süresi geçtikten sonra ihraç edildi” diye, yazmışım da yazmışım…

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Haberlerimde; A.O. Akat'ın TİS Sanayi ve Dış Ticaret şirketi tarafından Avrupa'ya ihraç edilen Virapro marka dezenfektanın yolculuğu aktarıyorum…

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Çıkış noktam; İngilizcesi “European Anti-Fraud Office” (OLAF) olan Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin 15 Aralık 2020 tarihli bülteni…

Türkiye'den Avrupa'ya gelen 140 ton el dezenfektanına el koyulduğunu açıklayan OLAF bülteninde yer alan “Virapro” markalı ürünün etiketinde üretim yeri olarak TİS Sanayi ve Dış Ticaret şirketinin adı yazıyordu.

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Bütün dünya Covid-19 salgını ile mücadele ederken, birileri dezenfektan “yolsuzluğuna” soyunmuş…

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İngiltere merkezli yayın yapan BBC News 23 Ekim 2020'de, (OLAF bülteninden önce) Virapro el dezenfektanını İrlanda güvenlik biriminin geri çağırdığını yazıyor.

Türkiye'den gönderilen dezenfektanlarla ilgili haberler ilk olarak Ağustos 2020'de Danimarka ve İrlanda medyasında yer alıyor.

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Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası (TABA-AmCham) eski Başkanı A.O. Akat, Haziran 2020'de görevinden istifa ediyor. Yerine mevcut başkan, Narin Gümrük Müşavirliği şirketinin sahibi, Süleyman Ecevit Sanlı seçiliyor.

MÜSİAD eski Başkanı Ali Bayramoğlu'nun, aynı dönemde TABA Yüksek İstişare Kurulu başkanlığından ayrılması da dışarıya “yönetişim anlaşmazlığı” olarak yansıtılıyor.

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Akat, Virapro yazılarım nedeniyle beni mahkemeye vermişti; geçmiş zaman…

8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 Haziran 2021'de “1.000 TL manevi tazminat” talebiyle görülmeye başlanılan dava sonuçlandı.

İlgili mahkeme 5 Nisan 2022'de yani 9 gün önce lehime “davanın reddine” karar verdi.

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2 yıldır Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumu'nun (TİTCK) konuyu aydınlatmasını beklerken, A.O. Akat'ın Almanya üzerinden başlatılan bir “uyuşturucu operasyonu” ile tutuklandığı haberini okuyoruz.

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Akat'ın içinde olduğu uyuşturucu operasyonuyla ilgili Sanlı'yla konuşuyorum; “Şu anda konuyla ilgili TABA Yönetim Kurulu toplandı, Akat'ın dernekten ihracını görüşüyoruz” diyor.

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Operasyonun oluş şekliyle ilgili aldığım bilgileri paylaşayım.

Güney Amerika'dan yola çıkan “demir tozu” paketlerinde gizlenen 111 kilo kokain Almanya'ya geliyor.

Almanya'da uyuşturucu yakalanıyor.

Türk Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Memurları ve Jandarma'ya konu iletiliyor.

Güvenlik birimleri, Akat'ın 28 işyeri ve konutuna baskın düzenliyor.

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Paketlerin A.O. Akat'ın sahibi olduğu All One Cosmetics şirketinde “tam yetki” ile genel müdür pozisyonunda çalışırken ve 27 Aralık 2021'de alınan yönetim kurulu kararı ile görevine son verilen Tevfik Akan Atak'a teslim edilmek üzere yollandığı saptanıyor.

Operasyonda Atak (A.O. ile soyadları da pek benziyor) tutuklanıyor, A.O. Akat serbest bırakılıyor. Savcılık ikinci kez A.O. Akat'ı gözaltına alıyor, yine serbest kalıyor.

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Ocak 2022'de; yani üçüncü kez gözaltına alındığında tutuklanıyor ve halen cezaevinde.

A.O. Akat, neden 2 kez serbest bırakıldı, sorusu önemli.

Ortaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin “akil adamı” eski Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla çekilmiş fotoğrafları dökülüyor.

Son fotoğrafı kiminle ve nerede vereceğini merak ediyoruz…